Recomendaciones eficientes en el lanzamiento de su marketplace

CIUDAD DE MEXICO, 21 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- La revolución del comercio colaborativo ha transformado la manera en la que la mayoría de retailers y fabricantes ofrecen sus productos y servicios. Las empresas han actuado con rapidez para replantearse sus modelos de negocio. Hoy en día el ecommerce en México ha alcanzado un valor de más de 400 mil millones de pesos, teniendo un crecimiento del 27% comparado al 2020, incluso se ha convertido en uno de los cinco países con mayor crecimiento en ecommerce retail, junto a India, Brasil, Rusia y Argentina, con base en la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)[1].

Los consumidores digitales cada vez son más exigentes y esperan una amplia gama de productos y servicios en un mismo lugar, es decir, en un; con precios accesibles y un servicio al cliente eficiente. Según datos de la agencia española Digital Commerce 360, durante el 2021 los principalesobtuvieron ventas de más de 2 billones de dólares, es decir, representaron 62% del total de ventas dela nivel mundial

Una característica de los marketplaces es su efecto de red, mientras más usuarios lo utilizan, la demanda aumenta, haciendo que las personas lo identifiquen como el único que cuenta con dicho producto o servicio.

Para los retailers existen beneficios como obtener datos claves de los consumidores, ampliar rápidamente el stock de productos, aumentar la satisfacción y retención de clientes y fortalecer el aumento de ingresos. En cuanto a los fabricantes, obtienen beneficios como claridad del comportamiento del consumidor, visibilidad de stock y transparencia de precios, control sobre la marca y la experiencia del cliente y capacidad para gestionar la complejidad logística.

Consideraciones iniciales para tener su propio marketplace

El desarrollo de este modelo de negocio implica tiempo y es arriesgado, por lo cual para poder abrirlo, lo primero que se debe definir es si se desarrollará desde el sistema operativo de la empresa o bien, se contará con un socio de software como es VTEX, plataforma de comercio digital software as a service que permite ejecutar estrategias de comercio con la construcción de tiendas online, así como la creación de marketplaces, a través del comercio unificado, es decir, la unión del intercambio de datos, el sistema de procesamiento y la gestión de pedidos.

Para tomar esta decisión se debe colocar en la balanza que un marketplace requiere de mantenimiento y actualizaciones constantes, lo que genera costos, tiempo y esfuerzo adicionales. Si se realiza la sinergia con un socio de software as a service, los gastos para desarrollarlo, soportarlo y actualizarlo en 5 años disminuyen entre un 30% y 50% si lo comparamos vs el costo total de pertenencia que tendríamos con tecnología tradicional, además se contará con un time to revenue más rápido, es decir, su retorno de inversión será de entre 18 y 24 meses.

Lanzamiento de un marketplace

A continuación compartimos cinco áreas clave que se deben abordar para que un marketplace sea exitoso:

Contar con un responsable: el manejo de un marketplace es importante, por lo cual, es necesario contar con un experto que pueda dirigir de manera adecuada la plataforma. Tener un equipo multifuncional: lanzar un marketplace requiere de la participación de todos los departamentos y áreas funcionales de la empresa. Definir el Producto Mínimo Viable (MVP): designar un MVP o producto estrella permitirá ir probando el interés y el potencial de los productos o servicios de tu marketplace, lo que ayudará a ir acaparando el interés de los potenciales clientes. Establecer un canal de comunicación entre vendedores: a la par del lanzamiento es necesario identificar, reclutar e incorporar la cantidad ideal de vendedores que atiendan a los posibles clientes y resuelvan sus dudas. Elegir el stack tecnológico adecuado: elegir una plataforma de comercio que ya está integrada no requiere acciones complejas y prolongadas. La elección correcta puede admitir una amplia variedad de modelos de negocio e ir probando y adaptando la estrategia de marketplace sobre la marcha.

Sin duda losseguirán presentándose como una opción revolucionaria que pone alun paso más allá de solo comprar o vender en línea y más como una experiencia que vendedores y compradores agradecen y aprovechan para ampliar su presencia y alcance.

