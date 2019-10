Red IP de Seaborn Networks hoy totalmente operacional

Seaborn ofrece soluciones IP de alta calidad y baja latencia para servicios de tránsito de alta calidad, proveedores de contenido y las principales “peering exchanges” entre Brasil y USA

BOSTON, Oct. 25, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seaborn Networks, el operador, desarrollador y propietario líder de sistemas de cable submarino de fibra óptica transoceánicos (Seaborn), anunció hoy que su red IP, Autonomous System Number : 13786, es totalmente operacional. La red se basa en el éxito del servicio de Seabras-1, la única conexión directa y principal red de prestación de servicios entre los centros comerciales de Brasil y Estados Unidos.La red IP recién lanzada de Seaborn ofrece conexiones de alta calidad y baja latencia para proveedores de servicios de internet (internet service providers - ISPs), operadoras de telecomunicaciones y proveedores de contenido global, en combinación con los cortos plazos de instalación líderes en el mercado y calidad de prestación de servicios de Seaborn. Con presencia en São Paulo, Río de Janeiro, New Jersey y New York, Seaborn es capaz de ofrecer conexiones de alta capacidad para provedores de servicios de tránsito de alta calidad, proveedores de contenido y para los principales “peering exchanges” en estas regiones.“Nuestra red IP es ideal para los ISPs en Brasil que buscan conexiones de calidad con contenido premium y altos nivels de adyacencia “peering adjacency” para sus clientes, y proveedores de contenido que buscan aproximarse a sus usuarios finales a través de operadores móviles y de banda ancha “Tier 1” en Brasil”, dijo Larry Schwartz, Presidente y CEO de Seaborn. “La red IP de Seaborn es un enfoque basado en soluciones, diseñado para permitir el éxito y crecimiento sin la obturación y la congestión tradicionalmente asociadas a los servicios en esa región”.“Esta combinación única de servicios de red de alta calidad y un enfoque personalizado centrado en el cliente diferencia a Seaborn de sus competidores en términos de calidad general de servicio y es un diferenciador real en el mercado”, según Andy Bax, director de operaciones de Seaborn.La red de Seaborn ofrece beneficios adicionales para los clientes, incluyendo:Contratos de capacidad consolidada y facturación con SLAs líderes en la industria.La arquitectura de red innovadora con tecnología a coherente de 100Gbps en una solución de punta a punta de Nueva Jersey a Sao Paulo.Las soluciones de ultra baja latencia patentadas para el segmento de servicios financieros.Una relación directa con el operador que construyó y ahora opera el sistema de cable submarino, proporcionando una calidad de servicio más alta y acceso a información mejorado.Una ruta hacia y desde América del Sur que evita las áreas propensas a huracanes de Florida, el Caribe y Bermuda, con 100% de la red terrestre brasilera enterrada y protegida por rutas terrestres diversas compatibles con latencia en Brasil, garantizando el máximo rendimiento, seguridad y confiabilidad.Plazos de entrega reducidos para todos los servicios “on-net” y “off-net”, permitiendo que Seaborn ofrezca el aumento más rápido de servicios de la industria para nuestros clientes.El centro de operaciones de red (NOC) y el NOC de reserva de Seaborn son propiedad independiente y operados 24×7.Acerca de Seaborn Networks Seaborn Networks es un desarrollador, propietario y operador líder de sistemas de cable submarino de fibras ópticas transoceánicos, que incluyen el cable Seabras-1 entre São Paulo y New York. Seabras-1 es el único Sistema POP a POP directo entre São Paulo y New York, que ofrece la ruta de más baja latencia entre B3 y los mercados financieros de New Jersey. Para más información, visite www.seabornnetworks.com y siga a Seaborn en LinkedIn.Contacto para los medios de comunicación: Kate Wilson, Director de Marketing, Mediosmedia-relations@seabornnetworks.comUna foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2810650-060b-41c9-89c0-307e132eb8ad