RedAbierta elige INETCO BullzAI® para asegurar sus canales de pago

VANCOUVER, BC, 27 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- INETCO Systems Limited , líder en monitoreo de pagos en tiempo real y prevención de fraudes, anunció hoy que RedAbierta, una empresa líder en tecnología financiera con oficinas en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, ha seleccionado a INETCO BullzAI® para garantizar la integridad de sus canales de pago.

RedAbierta es un integrador de soluciones tecnológicas que conecta agentes bancarios, comercios y host bancarios a través de sus soluciones de pago y canales POS y ATM. Los agentes bancarios facilitan las transacciones entre los consumidores y las instituciones financieras. INETCO BullzAI tiene capacidades únicas para pronosticar, detectar y bloquear pagos fraudulentos, actividades de transacciones fraudulentas sospechosas y amenazas persistentes avanzadas en tiempo real en toda la infraestructura de RedAbierta. También detectará y bloqueará actividades sospechosas para respaldar los esfuerzos de la lucha contra el lavado de dinero.

"Estamos entusiasmados con las posibilidades de INETCO BullzAI", dice Julio Arévalo, Co-Fundador y CEO de RedAbierta para Centroamérica. "En los últimos 2 años, RedAbierta ha implementado más de 3.000 corresponsales con varias instituciones bancarias de Centroamérica, desarrollando aplicaciones de medios de pago y sistemas de fidelización en la región. Nos hemos convertido en un aliado estratégico para nuestros clientes. Ser capaz de ver lo que sucede en nuestra red en tiempo real y al mismo tiempo bloquear el fraude y la actividad sospechosa, ayudará a garantizar que nuestros clientes experimenten un servicio excelente, de manera constante".

"INETCO se compromete a ayudar a RedAbierta a brindar seguridad de pagos de clase mundial y excelencia operativa a sus clientes", dice Bijan Sanii, director ejecutivo de INETCO. "Tenemos un historial comprobado de aumento de la seguridad y estabilidad de las transacciones de pago y estamos entusiasmados con la oportunidad de impulsar la inclusión financiera y la adopción de múltiples formas de pago seguro en Honduras".

Sobre RedAbierta

RedAbierta es líder centroamericano en la implementación de soluciones de pago y telecomunicaciones. RedAbierta apoya al sector financiero bancario ofreciendo productos, servicios y soluciones que permitan la inclusión financiera de los no bancarizados Actualmente RedAbierta está implementando soluciones Super Wifi en las principales ciudades de dos países de Centroamérica, entre otros proyectos.

Acerca de INETCO

INETCO ® crea tecnología inteligente que aumenta la confiabilidad, la seguridad y el valor de cada pago digital y de autoservicio. Nuestras soluciones de análisis, monitoreo de transacciones y detección de fraude en tiempo real han sido seleccionadas por los principales bancos, proveedores de servicios de pago y minoristas, en más de 35 países, para acelerar sus estrategias de transformación digital y acelerar la detección de fraude y los problemas de rendimiento que perjudican los ingresos, la reputación y la experiencia del cliente final. www.inetco.com

INETCO, INETCO Insight, INETCO BullzAI, the INETCO logo, and the INETCO Insight logo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de INETCO Systems Ltd. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

