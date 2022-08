Palafrugell (Girona), 4 ago (EFE).- Una Rosario madura que exprime como nadie la mezcla de estilos ha vuelto al Festival de Cap Roig, en Calella de Palafrugell, para presentar su nuevo álbum “Te lo digo todo y no te digo na” y repasar con sus seguidores sus éxitos con un espectáculo renovado y en compañía de la decena de miembros de su banda.

La hija pequeña de “la Faraona” y “el Pescaílla” ha escogido la canción que da nombre a este nuevo disco, el primero que publica en cinco años y que vio la luz en abril del 2021, para abrir el concierto organizado por Clipper's Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos de Cap Roig.

Rosario, que este noviembre cumplirá 59 años, se ha comido el escenario con su energía, su alegría, sus característicos movimientos de piernas, de manos y de revolverse el pelo, y su especial manera de maridar la rumba, el flamenco, el reggae, las baladas y el pop.

Rosario presenta ante el Cap Roig “Te lo digo todo y no te digo na”

La cantante, que ha recordado que este año se cumplen tres décadas de su primer álbum, “De ley”, ha presentado cuatro canciones de su nuevo trabajo: entre ellas “Mariposas blancas” a la que ha dado paso un solo de una de sus dos vocalistas, y “Nuevo para los dos”, la canción compuesta por Jorge Drexler que ha interpretado junto a una de sus vocalistas.

Muy bien recibida por el público ha sido “Oye Primo”, una animada rumba en la que de nuevo ha contado con otra de sus vocalistas, a las que ha presentado como “monstruas”, y en la que ha aprovechado para pedir “un poquito de rumba y no tanto reguetón”.

La artista, que a media actuación ha cambiado su traje negro flamenco por un pantalón corto del mismo estampado beige y naranja del corpiño que lucía, ha hecho disfrutar a los 2.440 espectadores que han agotado las entradas interpretando grandes éxitos como la rumba "Al son del tambor", que ha puesto a todo el mundo en pie, como también en “De ley” o Mi gato”.

A pesar de ser una noche muy calurosa ha recorrido el escenario de punta a punta en numerosas ocasiones y en “Algo contigo” no ha dudado en tirarse agua por la cabeza y ya de paso ha refrescado a sus seguidores de las primeras filas.

Clásicos como "No dudaría" no faltaron en esta velada

Una Rosario que no ha dejado de interactuar con sus seguidores, ha presentado un espectáculo en el que han brillado junto a ella también sus músicos, como en “Como quieres”, y sus dos bailarines que, con tarima propia incluida, la han acompañado en varias coreografías y también haciendo vibrar el “cajón”, por ejemplo, al son de “Estoy aquí”.

En esa canción y en otros temas como “No dudaría”, Rosario ha puesto a la grada en pleno en pie y ha callado para que fuera la voz del público al unísono la que entonara sus letras.

En una de sus muchas interacciones ha presentado “Te quiero, te quiero” como una canción que escuchó de pequeña. "Tras incluirla en uno de mis álbumes no la puedo dejar de cantar”, ha asegurado.

También ha afirmado que no quiere dejar de cantar "No dudaría". "Porque es un himno al amor, porque la escribió mi hermano Antonio que era un poeta maravilloso y porque no queremos guerras, ni hambre, ni muerte y queremos un planeta verde y azul así que no dudaría en volver a reír por un mundo mejor”, ha dicho.

Un público entregado la ha acompañado en pie y con las linternas de sus móviles encendidas mientras movían los brazos rítmicamente de un lado a otro.

100 minutos de actuación y 16 temas

La artista, que ha deseado salud a sus seguidores, les ha pedido que den amor a sus seres queridos y que disfruten de la vida, sin hacer bises, les ha soltado: “ya se lo que queréis, porque os va la marcha”, y ha interpretado “Marcha marcha”, la animada canción con la que ha puesto fin a más de 100 minutos de actuación y a 16 temas.

Tras pasar esta noche por el festival de Palafrugell, donde ha dicho que se siente como en casa y con un público que sabe que la quiere, Rosario seguirá su gira este agosto por escenarios de Sitges, Menorca, Ciudad Real o Lloret de Mar.

El artista encargado de enamorar este jueves al público de Cap Roig, como él sabe hacerlo, será Sergio Dalma, que presentará a sus más fieles seguidores en el concierto solidario del festival su nuevo trabajo Alegría, dentro de la gira que lleva el mismo nombre. EFE