La buena alimentación, la solución para la sociedad moderna.

Una alimentación adecuada no solo se reduce a realizar cinco comidas diarias que incluyan frutas y verduras, es un tema más complejo que tiene como objetivo hacer eficiente nuestro organismo por lo que es necesaria una asesoría especializada que se enfoque en el beneficio de la salud.

Según la evaluación del impacto y costo beneficio de la inclusión de nutriólogos en equipos interdisciplinares del Sistema Nacional de Salud, indica que la mayor cantidad de decesos en países desarrollados y en vías de desarrollo se deben principalmente a enfermedades cardiovasculares y crónicas tales como diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer, atribuidos directamente a patrones poco saludables de consumo de alimentos.

México se encuentra entre los países que han tomado cartas en el asunto, incorporando la orientación nutricional en los servicios salud con la norma de Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la salud en materia alimentaria. NOM-043-SSA2-2012 que establece los criterios bajo los que se brinda asesoría nutricional a los habitantes, tomando en cuenta que la nutrición debe estar encaminada a mejorar la salud de la población y prevenir enfermedades a través de una alimentación correcta.

Actualmente la labor de los nutriólogos es parte fundamental para el desarrollo de nuevos métodos que se adapten a los diversos estilos de vida de la sociedad, la regeneren en cuanto a sus hábitos, contribuyendo al consumo adecuado y suficiente de alimentos que contrarresten los efectos de la malnutrición y funjan como guías para la población en el ejercicio de una alimentación saludable, adecuándose a cada individuo para lograr sus objetivos y cubrir sus necesidades, además de ser piezas clave para la industria alimentaria en la producción de alimentos y bebidas benéficas para la población.

Afortunadamente hoy en día empresas y productoras de alimentos se han unido al objetivo de los especialistas en nutrición llevando a cabo estudios que se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores para contrarrestar los efectos negativos de los estilos de vida y hábitos no saludables, así como brindar opciones en tratamientos de problemas de alimentación; un ejemplo es el Almond Board de California que en diversas partes del mundo ha estudiado y modificado los hábitos de diferentes personas con el objetivo de incorporar a su dieta productos naturales y de alta calidad como las almendras y a su vez crear soluciones con impacto positivo para la sociedad y el ambiente.

Las almendras son un alimento versátil que ofrecen excelente nutrición tanto para la prevención como para la intervención en los problemas de salud mencionados. Incluir las almendras como parte de los hábitos saludables permite el consumo de nutrimentos clave como proteína vegetal, grasas saludables y fibra, relacionados positivamente con la salud en cada etapa de la vida

Sin duda la incorporación en los equipos médicos y científicos de profesionales en nutrición es crucial para mejorar el entorno socio económico a nivel global gracias a todas sus aportaciones y con una misión realmente importante como es la de mantener a la especie humana cada vez más sana.

