Una de cada ocho parejas que ya planean su boda se conocieron por internet o en las redes sociales, según los resultados de una encuesta de Bodas.com.mx, líder digital de la industria nupcial en México.

Las plataformas sociales y las apps de citas facilitan cada vez más historias de amor, pero la escuela, los amigos y el trabajo son los lugares donde Cupido dispara más flechas y además terminan en matrimonio.

El 94% de los matrimonios actuales creen en el amor para toda la vida.

Ciudad de México, 11 de febrero de 2021 - Internet y las redes sociales no solo han revolucionado la forma de comunicamos con nuestros contactos personales. También han servido para abrir nuevos círculos y expandir los horizontes de quienes buscan nuevas amistades e incluso pareja. Pero, ¿es probable llegar al altar con un ligue de Tinder?

La receta digital del amor necesita unas dosis de suerte, cucharadas de compatibilidad y tiempo de cocción al gusto. Y aunque no hay fórmulas universales, a los mexicanos se les da cada vez mejor eso de convertir un match en el amor de su vida. Según una encuesta realizada por el portal especializado Bodas.com.mx, el 11.6% de las parejas mexicanas con planes de boda se conocieron por internet y redes sociales. Es decir, una de cada ocho parejas próximas a casarse empieza su historia con un clic.

Cada vez más digitalizados

De todo el universo de apps y redes sociales, Facebook es el Cupido digital con más puntería. El 46.3% de las historias de amor que empiezan en la red y acaban en boda se gestan en esta plataforma. Muy cerca le siguen las apps de citas, que conectan a un 38.9% de los novios internautas y entre las cuales sobresale Tinder como la más usada.

El ritmo con que estas apps se han popularizado en los últimos años explica que internet ya sea la forma para conocer el amor que más rápido se abre paso en México. De acuerdo con datos de Bodas.com.mx, en el último año y medio la proporción de nuevos matrimonios que se conocieron por esta vía se duplicó, lo que hace cada vez más corta la brecha entre encontrar el amor por internet y el resto de lugares más clásicos.

El entorno académico (escuela, prepa, universidad) es la forma más popular de encontrar esposo o esposa: uno de cada cuatro encuestados (26%) dijeron haber conocido a su pareja en el salón. Casi tan efectivos como la escuela son los amigos en común (20.3%) y el trabajo (19.3%), que todavía conectan a una de cada cinco parejas que llegan al altar.

Ni en misa descansa el amor

Por mucho tiempo, la vida social nocturna ha sido otra de las formas convencionales de encontrar pareja. Sin embargo, el estudio de Bodas.com.mx revela que hoy solo un 4.2% de las parejas con intención de casarse dice haberse conocido de fiesta, en un bar o en un antro. El dato contrasta con el 7% que indica haberse conocido a través de su iglesia o de su comunidad religiosa. Cabe mencionar que en México ocho de cada 10 parejas tienen una boda religiosa.

Son minoritarias las parejas que se conocieron a través de la familia, por una afición en común o por cualquier otro motivo. Pero el amor nunca deja de sorprender en los lugares más insospechados, porque entre los encuestados hay quienes cuentan que las flechas de Cupido los alcanzaron durante un viaje, en un hospital y hasta en un funeral. Sin duda, en el brindis de algunas de estas bodas no faltarán anécdotas curiosas.

¿Y qué piensan del amor las parejas que están a la puerta del matrimonio? La idea de sellar un compromiso duradero y vitalicio ilusiona a la inmensa mayoría, ya que el 94% de las 1,752 personas encuestadas confían en el amor para toda la vida. Entre los motivos que eligen para casarse, el primero es el de dar un paso más en la relación (74.2%), seguido por el deseo de vivir juntos (8.3%) y hacer una gran fiesta con familia y amigos (5.8 por ciento).

