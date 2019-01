NUEVA YORK

, 24 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- sbe, grupo líder internacional en hospitalidad que desarrolla, gestiona y opera las galardonadas marcas de hospitalidad global, anunció hoy una asociación con Be Grand y su CEO Nicolás Carrancedo para continuar la agresiva expansión de la marca Mondrian con el primer Mondrian Hotel &Residences en la Ciudad de México. Esta propiedad también será la primera de las diez propiedades con marca sbe que se llevarán a cabo en la misma Ciudad de México y su área metropolitana en los próximos cinco años. El segundo proyecto que se anunciará será Mondrian del Valle, que se estrenará en 2022. La torre diseñada por Colonnier y Asociados incluirá 248 residencias de marca. Además de las propiedades de Mondrian, los próximos proyectos incluirán otras marcas reconocidas de sbe como SLS y HYDE. Dentro de estos proyectos, también traeremos más de 25 conceptos de restaurantes y lounges con marcas como Carna, Katsuya, Fi'lia, Cleo, S Bar y Doheny Room.

La construcción del Mondrian Polanco Hotel &Residences comenzará en el primer trimestre del 2019, abriendo sus puertas en 2021. Contará con 144 habitaciones, incluidas 15 suites de lujo; y 126 residencias de marca. El proyecto también contará con Katsuya, así como otro galardonado concepto culinario de sbe y un concepto de mixología de firma que pronto será anunciado.

"Estamos extremadamente orgullosos de comenzar nuestra asociación a largo plazo con mi querido amigo Nicolás Carrancedo y Be Grand, una de las compañías de desarrollo más grandes y respetadas en México", dijo Sam Nazarian, Fundador y CEO de sbe. "Estamos encantados de llevar la marca Mondrian a este prestigioso distrito y centro cultural en la Ciudad de México, y de abrir camino a las futuras propiedades de la marca sbe en México con Be Grand".

"Estamos encantados de comenzar esta colaboración con sbe y su CEO, Sam Nazarian. Esta alianza traerá una experiencia completa de estilo de vida a la Ciudad de México, con hoteles y residencias, hasta cocina de renombre mundial. Esperamos crear destinos increíblemente memorables, a través de esta colaboración con sbe, en nuestra capital cosmopolita", comentó Nicolás Carrancedo, CEO de Be Grand.

Este proyecto habla de la expansión global de sbe y del papel fundamental que desempeña México en el crecimiento internacional de la empresa. El debut de Mondrian Polanco precede a las próximas aperturas de otras nuevas propiedades con la marca sbe en colaboración con Be Grand en los siguientes cinco años. La apertura de Mondrian Polanco Hotel &Residences, también demuestra el increíble crecimiento en la plataforma residencial de sbe, con 1,300 unidades residenciales de marca vendida hasta la fecha, valuadas en 2 mil millones de dólares y 1.8 mil millones en puerta.

El edificio diseñado por Colonnier y Asociados se ubicará en el corazón de Polanco, el principal distrito de lujo en la Ciudad de México. El Mondrian Polanco Hotel &Residences ofrecerá una gran variedad de amenidades de lujo que incluyen un exclusivo spa, un gimnasio de última generación, un salón de eventos con jardín en el rooftop y una amplia terraza con una impresionante alberca de borde infinito de 25 metros.

El desarrollo previsto está por convertirse en un lugar emblemático en Polanco, un distrito conocido como uno de los tesoros secretos mejor guardados del mundo. Mondrian Polanco Hotel &Residences elevará el encanto de la zona poniéndola a la altura de algunos museos y restaurantes de clase mundial más famosos de la ciudad, la marca sbe revivirá el estilo de vida en el área, ofreciendo a los visitantes y turistas una meca de estilo de vida completamente nueva.

Acerca de sbe

Establecida en 2002 por el Fundador y CEO Sam Nazarian, sbe es una empresa privada, líder en el estilo de vida que desarrolla, administra y opera hoteles, residencias, restaurantes y lounges galardonados. A través de asociaciones exclusivas con visionarios culturales, sbe se dedica a crear experiencias extraordinarias en todas sus marcas propias con un compromiso con la autenticidad, la sofisticación y la innovación. Después de la adquisición de Morgans Hotel Group, el pionero de los hoteles boutique de estilo de vida, en asociación con AccorHotels, sbe tiene una cartera global sin igual, que contará con 25 hoteles y más de 170 locales de entretenimiento, vida nocturna y gastronomía de renombre mundial para finales del 2018. La compañía se encuentra en una posición única para ofrecer una experiencia de estilo de vida completa, desde vida nocturna, comidas, bebidas y entretenimiento hasta hoteles y residencias, a través de su innovador programa de fidelidad y recompensa al cliente, The Code, así como su galardonada filial internacional de desarrollo inmobiliario Dakota Development solidifica a sbe como el líder preminente en la hospitalidad.

Las marcas ya establecidas y próximas de la compañía incluyen SLS Hotel &Residences, Delano, Mondrian, The Redbury, Hyde Hotel &Residences y The Originals. Así mismo, sbe tiene dentro de su portafolio los siguientes restaurantes y lounges galardonados internacionalmente bajo la subsidiaria Disruptive Restaurant Group: Katsuya del Chef Katsuya Uechi, Umami Burger, Cleo del Chef Danny Elmaleh, Fi'lia de Michael Schwartz, Leynia y Diez &Seis del Chef José Icardi, Hyde Lounge, S Bar, Doheny Room Skybar, Bond y Privilege. Para obtener más información, visite sbe.com

Acerca de Be Grand

Be Brand es una empresa mexicana con 17 años de experiencia en el desarrollo y comercialización de proyectos residenciales de la más alta calidad en zonas AAA. Los desarrollos de Be Grand ahora son reconocidos por sus características modernas, sostenibles, de alta calidad y elegantes. La compañía busca mejorar la calidad de vida de sus clientes al llevar a su hogar un concepto de "vida completa" con todo, desde gimnasios de vanguardia hasta albercas galardonadas. Be Grand también es una empresa socialmente responsable que considera el medio ambiente en cada detalle de sus desarrollos.

