SCC Power adquiere Stoneway

LONDRES

17 de mayo de 2022

/PRNewswire/ -- SCC Power plc ("SCC Power") anunció en el día de la fecha que, junto con ciertas entidades relacionadas, adquirió el negocio de Stoneway Capital Corporation ("Stoneway"), el cual consta de cuatro centrales de generación de energía ubicadas en Argentina , con una capacidad instalada de 737 MW en total.

La reestructuración y adquisición se efectuó de conformidad con el plan de reorganización presentado ante el Juzgado de Quiebras de Distrito Sur de New York en el marco de un Chapter 11 y del Canadá Business Corporations Act, el cual se hizo efectivo con fecha 17 de mayo de 2022.

Como contraprestación por los activos, SCC Power emitió a ciertos acreedores y tenedores de Stoneway: (i) notas de primer grado, garantizadas, a una tasa fija del 6,0%, por un monto de U.S.$17,861,000, con vencimiento en 2028, (ii) notas de segundo grado, garantizadas, a una tasa fija del 8,0%, por un monto de U.S.$310,000,000, con vencimiento en 2028, y (iii) notas de tercer grado, garantizadas, a una tasa fija del 4,0%, por un monto de U.S.$200,000,000, con vencimiento en 2032. El primer pago de intereses de las notas vence el 15 de septiembre de 2022.

Hernan Walker representante de MSU, manifestó: Tenemos un gran desafío por delante, enfocado en estabilizar las operaciones y optimizar la generación de flujo a fin de maximizar el valor para todas las partes interesadas.

SCC Power estuvo representada en el proceso por Simpson Thacher &Bartlett LLP, Maples and Calder, McCarthy Tétrault LLP, Stewart McKelvey y Tavarone, Rovelli, Salim &Miani.

Stoneway estuvo representada en el proceso por Shearman &Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen y Lazard Frères &Co. LLC.

El comité ad hoc de tenedores de las notas senior garantizadas al 10,000% de Stoneway Capital Corporation con vencimiento 2027 estuvo representado por Cleary Gottlieb Steen &Hamilton LLP, Osler, Hoskin &Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero &Lombardi, Conyers Dill &Pearman y Rothschild &Co. US Inc..

Los prestamistas del préstamo mezzanine estuvieron representados por Dechert LLP, Goodmans LLP, y Walkers.

Acerca de SCC Power

SCC Power es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, controlada por Stoneway Custody Statutory Trust, cuyo beneficiario final es MSU Energy Holding Ltd.

Si desea obtener más información sobre SCC Power, comuníquese con [email protected].

Acerca de MSU Energy Holding

MSU Energy Holding es controlante de MSU Energy, que cuenta con tres centrales a ciclo combinado con una capacidad total instalada de 750MW, dos ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una en la provincia de Córdoba. La capacidad de la compañía está 100% contratada bajo contratos take-or-pay en dólares adjudicados conforme las licitaciones públicas de la Resolución 21/2016 y la Resolución 287/2017, los cuales son por 10 y 15 años, respectivamente.

Si desea obtener más información sobre MSU Energy, encuéntrela en www.msuenergy.com o comuníquese con [email protected].

