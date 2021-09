Se celebran los 14.° Juegos Nacionales en Xi'an, la ciudad capital de mil años de antigüedad

XI'AN, China

, 16 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 15 de septiembre comenzaron oficialmente los 14.° Juegos Nacionales, la competencia multideportiva más grande deque se lleva a cabo en, la capital nacional de la antiguadurante más de 1.000 años. Según el comité ejecutivo de los 14.° Juegos Nacionales de, en el estadio del Centro Olímpico de, con forma de flor de granada, se llevó a cabo una gran ceremonia de inauguración con música, danza y exhibición cultural.

Durante la

Yang Qian

Tokio

ceremonia de una hora y media,, bicampeón de tiro en los Juegos Olímpicos dedel mes pasado, encendió el pebetero.

Considerados como las "miniolimpiadas" de China e inaugurados en 1959, los Juegos Nacionales cuatrienales presentan un programa de estilo olímpico al que se le añade el deporte de artes marciales chinas Wushu. Los 14.° Juegos Nacionales cuentan con un total de 35 deportes y 19 programas masivos. Más de 12.000 atletas que representan a 37 equipos competirán durante los Juegos.

Siendo los primeros juegos deportivos nacionales celebrados en el oeste de China y bajo el tema "Simplicidad, seguridad y esplendor", el evento constituye una importante plataforma y ventana para mostrar el nivel de los deportes competitivos de China, la solidez de los deportes masivos y el desarrollo de la industria del deporte.

Xi'an, la capital de la provincia de Shaanxi, es famosa por sus guerreros de terracota. Como ciudad anfitriona de los 14.° Juegos Nacionales, Xi'an aprovecha la oportunidad para convertir los juegos deportivos en un acelerador de la transformación de la ciudad.

Aprovechando los Juegos Nacionales, Xi'an ha llevado a cabo importantes mejoras en la planificación urbana, la construcción y el desarrollo. Se potenció su estructura urbana, su dinámica y su apariencia, y la floreciente industria deportiva impulsará el desarrollo de otros sectores.

Ocho centros, incluido el estadio del Centro Olímpico de Xi'an, así como la Villa de los Juegos Nacionales de Xi'an y el centro de prensa, ofrecerán una excelente experiencia para atletas, funcionarios técnicos y espectadores.

Las cámaras de video de alta definición instaladas en el estadio del Centro de deportes olímpicos de Xi'an pueden funcionar en diversos ángulos y en todas las direcciones para proporcionar transmisiones multifrecuencia de ultra alta definición. Los espectadores pueden disfrutar de experiencias panorámicas por medio de realidad virtual, ya sea en las áreas de la competencia o en los sectores de asientos para entrenamiento.

La zona de natación y buceo en el centro deportivo utiliza la generación de energía solar fotovoltaica en el techo, la recuperación de calor residual en el nivel del sótano y una bomba de calor con fuente de aire para lograr temperaturas constantes en el área de 104.000 metros cuadrados con bajo costo de energía y alto aprovechamiento.

Las actividades de acondicionamiento físico, inspiradas en el lema "Juegos para todos, juntos en la mente y la acción", son muy populares en la antigua ciudad. Para facilitar que los ciudadanos locales disfruten de un mayor número de actividades de acondicionamiento físico, Xi'an está haciendo todo lo posible por crear un "círculo de acondicionamiento físico de 15 minutos", agregando y mejorando instalaciones de acondicionamiento físico en comunidades, plazas y parques pequeños. Xi'an llevará a cabo al menos 400 actividades de ejercicio físico en la comunidad y capacitará a más de 1.000 instructores deportivos sociales a finales de este año.

