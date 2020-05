Se celebró en Weifang, provincia de Shandong, el encuentro "Viaje online a Weifang, presidentes de Cámaras de Comercio locales y extranjeras"

China

WEIFANG,, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- De acuerdo al Departamento de Publicidad de la Ciudad de Weifang, el 28 de abril tuvo lugar el encuentroWeifang Online Travel, Presidents of Chambers of Commerce at Home and Abroad (Viajea Weifang, presidentes de Cámaras de Comercio locales y extranjeras) organizado por la municipalidad de Weifang, en la provincia de. Con la mira puesta en la conexiónpara el desarrollo común, el evento utilizó la modalidad de conferencia en la nube para conectar a 62 presidentes de cámaras de comercio de 26 países y regiones, incluyendo Japón,, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia y Canadá, así como a más de 90 asistentes provenientes de, con el propósito de mostrar el encanto de la ciudad de Weifang y facilitar la implementación de proyectos clave de cooperación.

El gobierno de Weifang firmó acuerdos de cooperación estratégica con ocho cámaras de comercio y empresas. Además, se firmaron seis proyectos de cooperación clave que incluyen: el Centro de Recuperación Posparto de Weifang; el Proyecto del Centro de Industria Cultural de la Ciudad de Weifang-HK; la Base de Desarrollo y Producción de Equipos para Muestreo, Pruebas y Análisis de Materiales a granel; Producción anual de 20.000 toneladas de lactato y Producción anual de 3.000 toneladas de textiles meltblown y spunbond.

Asimismo, se reclutó a 26 presidentes de cámaras de comercio nacionales e internacionales para que oficien como embajadores de Promoción de Inversiones de Weifang. En el evento se cerraron acuerdos de inversión extranjera para 17 proyectos, 12 proyectos relacionados a empresas de Shandong retornadas, un proyecto de integración militar-civil y un proyecto de una de las Principales 500 Empresas Chinas, con una inversión total de 12.890 millones de RMB.

Imagen: Ceremonia de firma de los proyectos clave de cooperación en Weifang

Pie de imagen: Tian Qingying, secretario adjunto del Comité Municipal del Partido y alcalde de Weifang, emite las cartas de nombramiento de los embajadores de Promoción de Inversiones.

FUENTE The Publicity Department of Weifang City