Warner Media, Motion Pictures Association, Claro Video, Latido Films, TV Azteca, Olympusat, Somos TV, Albavisión, Ibermedia, Telefónica e Iberia entre otras destacadas empresas e instituciones, estarán presentes en el foro del audiovisual, el turismo y la educación en Iberoamérica

Claro Video, Warner Media y MestizoLab son las primeras en confirmar que recibirán pitch de proyectos

Ciudad de México, 9 de marzo de 2020 - El mercado del audiovisual, el turismo y la educación en Iberoamérica, Platino Industria, que se celebrará del 1 al 3 de mayo en el Barceló Maya Arena de Rivera Maya (México), contará con la presencia de importantes empresas como la multinacional de medios de comunicación y entretenimiento Warner Media, la Motion Pictures Association (MPA), que representa a los productores y distribuidores del contenido creativo más grandes del mundo, y cuyo CEO Charles Rivkin participará con una conferencia, y

Telefónica Media Networks, multinacional de contenido audiovisual.

También estarán el canal mexicano TV Azteca, la empresa de contenido audiovisual con fuerte presencia en Latinoamérica, Claro Video, que recibirá proyectos en un Pitching para series y exhibirá dos adelantos exclusivos de sus próximas producciones y la de una película mexicana restaurada. También contaremos con la participación de la aerolínea española Iberia.

Asimismo, destacará la asistencia de la Asociación de Productores de Cine y Televisión de Turquía, (TESIYAP), cuyos miembros producen casi el cien por ciento del cine y la TV en ese país; así como la de Ibermedia, el fondo de ayuda y cooperación para la cinematografía iberoamericana.

De igual forma, llegan a Platino Industria tres redes de canales de gran importancia en el audiovisual que tienen su sede en Estados Unidos: Olympusat, Somos TV y Albavisión, enfocadas en el mercado hispano en la Unión Americana y con presencia en diversos países de Latinoamérica.

En esta primera edición de Platino Industria participarán también distribuidoras españolas como Caramel Films, que ha estrenado títulos como El oficial y el espía, Los miserables o Ida, Syldavia Cinema, que ha llevado a las salas Ara Malikian, una vida entre las cuerdas o El cuento de las comadrejas, la agencia de ventas internacionales Latido Films, enfocada en películas de habla hispana y que ha comercializado títulos como Buñuel in the labyrinth of the turtles, Chavela o Historias lamentables y Bosco Films con títulos como El vendedor de sueños y Contemplación; además de las argentinas Austral Films, Filmsharks y 3cFilms.

Tampoco se perderán esta cita, que tiene como objetivo potenciar negocios y generar proyectos y alianzas, los reconocidos productores españoles Gerardo Herrero (El reino o El secreto de sus ojos) y Miguel Asensio Llamas (Hazlo hombre y Ya veremos); y el argentino Fernando Sokolowicz, productor entre otras de la premiada El ciudadano ilustre.

Dos empresas globales como la distribuidora Under the Milky Way y la gestora de derechos de cine y televisión Fintage House también participarán en el encuentro, a través de sus representaciones en España y en América Latina, respectivamente.

También acudirán la empresa mexicana de postproducción de sonido Planet Audio; el despacho para asesoría legal en proyectos audiovisuales Clearance&Copyrigth y En Conexión, una firma fiscal y contable reconocida ampliamente en México que ha trabajado en más de 60 películas.

Platino Industria ha puesto en marcha el pitch “destination to producer”, cuyas bases de participación se encuentran en la web. Ya se están recibiendo las primeras candidaturas a participar en esta cita. La Comisión de Filmaciones de Guanajuato, México, la dirección general de Cine de la República Dominicana, y representantes de Colombia, Perú y Ecuador, además de presentar su candidatura, estarán presentes en el mercado.

Además, Mestizo Lab, foro de coproducción audiovisual entre España y México que busca promover la realización de contenidos para todo tipo de plataformas, estará recibiendo proyectos en Platino Industria.

Y asistirán también las agencias de comunicación Art Kingdom y de talento Talent On The Road Management al Encuentro de la industria Audiovisual, el Turismo y el Sector Educativo, espacio de networking.

Acerca de Platino Industria. Encuentro de la industria Audiovisual, el Turismo y el Sector Educativo, organizado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), el Gobierno de Quintana Roo, México; la Organización Mundial de Turismo, Grupo Barceló y otros operadores turísticos de la región, y el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria del Cine (Canacine) de México.



Coincidiendo con la gran convocatoria de profesionales en los Premios PLATINO Xcaret, Platino Industria pretende abrir oportunidades de negocio e intercambio para responsables políticos e institucionales, productores, directores, distribuidores, inversionistas, comisiones de filmaciones y proveedores de servicios de cine y audiovisual de habla hispana y portuguesa, vinculadas a los sectores de la educación y el turismo.

En este foro las entidades de promoción turística y de gestión de destinos afiliados a la OMT podrán también presentar sus proyectos frente a los productores de la industria audiovisual.