Se inaugura la 13.ª Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China en Zhuhai, que muestra una mayor apertura de la ciudad

ZHUHAI,, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 28 de septiembre se inauguró oficialmente la 13.ª Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de, o AirShow China, en Zhuhai, provincia deen el sur de. Este año, 700 empresas de casi 40 países y regiones participaron en la exposición, y por primera vez eny el mundo se exhibirá una serie de nuevos productos, tecnologías, servicios y logros que representan el nivel avanzado del mundo, según el Comité Ejecutivo de la 13.ª Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de

La industria de la aviación civil, la tecnología de doble uso, las instalaciones manufactureras del campo de la aviación, las operaciones de MRO, los sistemas no tripulados, la defensa marítima y otras áreas temáticas de exhibición estarán en la exposición, abarcando los sectores terrestre, marítimo, aéreo, espacial y eléctrico. Los impresionantes espectáculos aéreos y la deslumbrante gama de equipos avanzados demuestran la confianza y la apertura de la industria aeroespacial de China.

La creciente escala del evento y la influencia internacional hacen de Airshow China una importante oportunidad para que las empresas ingresen a Asia Pacífico y al mercado chino. Según el ente organizador, el número de expositores y el área de exhibición este año han superado las expectativas. El número de pabellones ha aumentado de 8 a 11, con la participación de todas las empresas de renombre en la industria a nivel mundial. El área de exhibición de Boeing aumentó un 11 % y el de Airbus un 65 % en comparación con el año pasado.

Las empresas líderes son la "veleta" de las tendencias del mercado, y las empresas consolidadas del campo de la aviación eligen ir a Zhuhai, donde se lleva a cabo la exposición aérea, para desarrollar su negocio, lo que convierte a la ciudad en una "nueva estrella" en la industria aeroespacial.

Desde 2003, el gigante de la fabricación de motores MTU Aero Engines, el mayor fabricante de Alemania, y China Southern Airlines Co., Ltd. han establecido una empresa conjunta de mantenimiento de motores en la zona de libre comercio de Zhuhai. Ahora, la empresa completó la tercera fase de expansión y abrió una sede en el distrito de Jinwan.

La decisión de invertir en una nueva planta derivó de la confianza de la empresa en la recuperación y el desarrollo del mercado asiático y de la creciente demanda de servicios para motores de fuselaje estrecho, según Jaap Beijer, presidente y director ejecutivo de MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd.

"Estamos felices de tener tantos socios y clientes en el AirShow. Nos brinda una gran oportunidad de reunirnos con muchas personas en el corto plazo", afirmó.

Dada la excelente expectativa del mercado y la visión prospectiva de la ciudad, varias formas de la industria de la aviación se están desarrollando en Zhuhai, como los vehículos aéreos agrícolas no tripulados (UAV), los nuevos materiales de aviación, los servicios de mantenimiento de motores, la capacitación en aviación y la experiencia en investigación. Los datos muestran que en 2020, el valor de la producción de la industria de la aviación ha aumentado un 58,6 % solo en el distrito de Jinwan, y que la industria de la aviación en Zhuhai sigue creciendo.

El crecimiento industrial refleja el creciente nivel de apertura urbana. Zhuhai, una de las cuatro primeras zonas económicas especiales de China, ha estado a la vanguardia de los intercambios y la cooperación internacionales en su rápido desarrollo durante los últimos 40 años. El creciente reconocimiento de marca del Airshow China está estrechamente vinculado con la actitud abierta de Zhuhai.

Actualmente, el Gobierno de China está promoviendo la construcción de la Zona de cooperación profunda Guangdong-Macao en Hengqin, Zhuhai, con el objetivo de explorar nuevas vías y nuevos modelos para profundizar en la reforma y la apertura de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao e incluso de China. Es previsible que Zhuhai marque el inicio de una nueva ronda de oportunidades de apertura, y esta vez no solo atraerá a la industria aeroespacial. Se está alzando una ciudad más abierta y eficiente; un referente en línea con los estándares internacionales de inversión global.

FUENTE Executive Committee of the 13th China International Aviation and Aerospace Exhibition