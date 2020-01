Seaborn anuncia conectividad de alta capacidad para los principales puntos de intercambio de internet globales

BOSTON, Jan. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seaborn Networks , un operador, desarrollador y propietario li´der de sistemas transocea´nicos de cable submarino de fibra o´ptica (Seaborn), anuncio´ hoy nueva conectividad de alta capacidad desde su red IP de Seabras-1 directamente a los principales puntos IX globales;



Ámsterdam - AMS-IX hoy en operación desde 6 de enero de 2020

Frankfurt - DE-CIX hoy en operación desde 6 de enero de 2020

Londres - LINX hoy en operación desde 6 de enero de 2020

San José - Equinix IX (SV1) en operación a finales de enero de 2020

Los Ángeles - CoreSite Any2 IX (LA1) en operación a finales de enero de 2020

Ashburn - Equinix IX (DC4) en operación a finales de enero de 2020

“Continuamos observando un tremendo crecimiento en toda nuestra red IP de alta capacidad mientras que desarrollamos opciones de conectividad nuevas e innovadoras para nuestros clientes a trave´s de nuestro tra´nsito y peering fabric permitiendo conectividad de alta capacidad directa para nuestros socios IX”, dijo Andy Bax, director de operaciones de Seaborn. “A trave´s de estas conexiones IX de alta capacidad, queremos que nuestros clientes disfruten los servicios de interconexio´n remota a trave´s de un nu´mero siempre creciente de intercambios globales estrate´gicos. Enero es apenas el inicio de esta emocionante expansio´n de nuestra red IP y esperamos anunciar ma´s intercambios globales para Seabras-1 en operacio´n on-net para Seaborn muy pronto”.

