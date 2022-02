Seegene firma un acuerdo de suministro para entregar 4 millones de pruebas de COVID-19 a Brasil

- Seegene firmará un contrato con el gobierno brasileño para suministrar 4 millones de pruebas de COVID-19 e insumos asociados

- "Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV", la prueba optimizada para la "pandemia doble" ("twindemic") con su capacidad de distinguir entre la COVID-19 y la influenza A/B

- "Seegene está totalmente preparada para satisfacer la demanda global a través de su sólida cadena de suministro y logística"

SEÚL, Corea del Sur, 28 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ 096530), empresa líder en diagnóstico molecular de Corea del Sur, anunció hoy que firmó un acuerdo de suministro con el Ministerio de Salud de Brasil para entregar cuatro millones de pruebas de COVID-19.

Desde enero de 2022, Brasil ha luchado contra una "pandemia doble", un rápido aumento en las infecciones por influenza A y COVID-19 debido a la rápida propagación de la variante ómicron. En líneas más serias, los nuevos casos diarios de COVID-19 recientemente han superado los 280.000 casos, que es la cifra más alta desde el primer brote de la pandemia. A la vez que el país ha estado intentando acelerar sus esfuerzos en la cuarentena, también hay una creciente demanda de pruebas de COVID-19.

En respuesta a eso, Seegene enviará cuatro millones de Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, que tienen la capacidad de identificar virus respiratorios como la COVID-19, la influenza A/B y el RSV en una sola prueba. Se espera que esta prueba sea la solución optimizada en Brasil, donde se está experimentando un rápido aumento en los casos de COVID-19 e influenza A.

Ho Yi, director de Ventas y Marketing de Seegene, expresó: "Seegene se encuentra en una posición privilegiada para responder ante la creciente necesidad global de pruebas de COVID-19 e influenza, y estamos completamente preparados para suministrar un inventario global a fin de ayudar a los países de todo el mundo a luchar por el regreso de la vida cotidiana".

Mientras tanto, Seegene presentó la prueba de PCR rápida "Allplex™ SARS-CoV-2" el mes pasado, una nueva prueba optimizada para testeo masivo. Esta prueba puede ofrecer los resultados de PCR en solo 60 minutos, lo que permite a los laboratorios a gran escala ampliar fácilmente el volumen de pruebas hasta tres veces sin instrumentos adicionales. El lanzamiento de la nueva prueba es una respuesta a la rápida propagación de la última variante ómicron a nivel mundial. Se espera que la nueva prueba sea la opción optimizada para los laboratorios a gran escala y que los ayude a ampliar inmediatamente la capacidad de pruebas.

Acerca de Seegene, Inc.

Seegene, Inc. fue fundada en Seúl, Corea del Sur, en el año 2000 y cuenta con subsidiarias en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, México, Brasil, Colombia y Oriente Medio. Seegene, Inc. es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que convierte tecnologías innovadoras en productos a través de sus actividades pioneras de I+D. Seegene es dueña de su tecnología original patentada, la cual incluye DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide; oligonucleótido de cebado dual) para la amplificación de múltiples objetivos; TOCE™ para la detección de múltiples objetivos en un solo canal; MuDT™, la primera tecnología de PCR en tiempo real del mundo que ofrece valores individuales de umbral de ciclos (Ct) para múltiples objetivos en un solo canal para ensayos cuantitativos; y mTOCE™, la tecnología multiplex para la detección de mutaciones. Con la aplicación de estas tecnologías de diagnóstico molecular de vanguardia en los kits de diagnóstico y otras herramientas, Seegene ha mejorado la sensibilidad, especificidad y cobertura de enfermedades por una sola prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) a niveles sin precedentes al proporcionar productos de PCR precisos de alta multiplexación que apuntan y detectan genes de diversos agentes patógenos simultáneamente por cada canal de fluorescencia. Esta característica ahorra drásticamente tiempo y costos de prueba. Seegene sigue estableciendo nuevos estándares en MDx mediante sus innovaciones de primera línea.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

FUENTE Seegene Inc.