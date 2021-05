Sempra Energy lista acciones en la bolsa Mexicana de valores

SAN DIEGO

Valores de Nueva York

Valores de Nueva York, 28 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Sempra Energy (NYSE: SRE) (BMV: SRE) anunció que sus acciones comunes están listadas a partir de hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV").

Tania Ortiz

"Hemos operado en México por más de 20 años y estamos entusiasmados por ampliar la larga trayectoria con Sempra que ahora cotiza en la BMV" comentó, Directora General de IEnova. "Esto demuestra aún más nuestro compromiso de invertir en el futuro de México a través de infraestructura energética."

A principios de esta semana, Sempra Energy anunció el vencimiento y resultados finales de su oferta de adquisición y suscripción recíproca para adquirir las acciones en circulación de IEnova (Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V.) que no eran de su propiedad. La oferta de intercambio venció el 24 de mayo de 2021, y la participación de Sempra Energy en IEnova es ahora del 96.4%.

"La participación de Sempra en la BMV es una muestra de la confianza en el futuro de México y en la recuperación de nuestra economía. Sin duda, es una señal positiva para quienes buscan invertir en el sector energético", comentó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

"El listado de Sempra Energy en la BMV amplía el acceso de los inversionistas al sector energético en el mercado de capitales mexicano", comentó José-Oriol Bosch Par, Director General de la Bolsa Mexicana de Valores. "Celebramos que empresas de clase mundial confíen en nuestro mercado. Con una capitalización de mercado mayor a $40 mil millones de dólares, el listado de Sempra en la BMV ofrece a los mexicanos la oportunidad de invertir en una de las compañías de infraestructura energética líderes de Norteamérica."

Creando Valor Sustentable

Sempra Energy se enfoca en crear valor sustentable a través de inversiones de capital en infraestructura de transmisión y distribución estratégicamente ubicada en mercados atractivos de Norteamérica, y respaldadas por flujos de efectivo estables y de largo plazo. La compañía es propietaria de una de las mayores redes de energía en Norteamérica que presta servicios a algunas de las principales economías del mundo – California, Texas y México – así como al mercado de exportación de gas natural licuado (LNG).

Sempra Energy tienen un sólido historial de lograr resultados financieros sólidos, y se enfoca en generar valor para los accionistas mediante el crecimiento sostenible de dividendos. La compañía ha incrementado sistemáticamente los dividendos sobre sus acciones comunes en los últimos 11 años, con una tasa de crecimiento anual compuesta en los últimos 10 años de aproximadamente 9%. Adicionalmente, al 25 de mayo de 2021, Sempra Energy ha logrado un rendimiento total para los accionistas de 225% durante un periodo de 10 años, superando el rendimiento del Índice S& 500 Utilities durante el mismo periodo.

Acerca de Sempra Energy

La misión de Sempra Energy es ser la principal compañía de infraestructura energética de Norteamérica. La familia de empresas de Sempra Energy cuenta con más de 19,000 empleados talentosos quienes suministran energía con propósito a más de 36 millones de consumidores. Con más de $66 mil millones de dólares en activos totales a finales de 2020, la compañía con sede en San Diego es propietaria de una de las mayores redes de energía en Norteamérica que presta servicios a algunas de las principales economías del mundo. La compañía está contribuyendo a promover la transición energética global mediante el suministro de soluciones energéticas con menores emisiones de carbono en cada uno de los mercados que atiende. Sempra Energy es reconocida constantemente como líder en prácticas empresariales sustentables y por su compromiso sólido para construir una cultura de alto desempeño que incluya seguridad, desarrollo y formación de su fuerza laboral, así como diversidad e inclusión. Sempra Energy es la única empresa del sector de servicios públicos en Norteamérica incluida en el Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones, y también fue nombrada como una de las "Empresas Más Admiradas del Mundo" en 2021 por la Revista Fortune. Para información adicional acerca de Sempra Energy, favor de visitar la página de Sempra Energy en www.sempra.com y en Twitter @SempraEnergy.

Acerca de IEnova

IEnova desarrolla, construye y opera infraestructura energética en México. Al cierre de 2020, la compañía tenía más de 1,400 empleados y aproximadamente $10.5 mil millones de dólares en activos totales, haciéndola una de las compañías privadas de energía más grandes del país. IEnova fue la primera compañía de infraestructura energética en ser listada en la Bolsa Mexicana de Valores.

Este evento relevante contiene declaraciones que constituyen declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley para la Reforma de Litigios Sobre Valores Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Las declaraciones a futuro se basan en asunciones con relación al futuro e involucran riesgos e incertidumbres y no son garantías. Los resultados futuros pueden diferir materialmente de aquellos previstos en cualesquiera declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro representan nuestras estimaciones y asunciones a la fecha del evento relevante. No asumimos ninguna obligación para actualizar o modificar ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores.

En el evento relevante las declaraciones a futuro pueden ser identificadas por el uso de palabras tales como "considera," "espera," "anticipa," "planea," "estima," "proyecta," "prevé," "debería," "podrá," "haría," "hará," "confianza," "podría," "puede," "potencialmente," "posiblemente," "propuesto," "en proceso," "en construcción," "en desarrollo," "meta," "perspectiva," "mantiene," "continúa," o expresiones similares, o cuando discutimos nuestras orientaciones, prioridades, estrategia, metas, visión, misión, oportunidades, proyecciones, intenciones o expectativas.

Los factores que, entre otros, podrían causar que los resultados y eventos efectivamente ocurridos difieran materialmente de aquellos descritos en cualquier declaración a futuro incluyen a los riesgos e incertidumbres relacionadas con: incendios forestales en California, incluyendo los riesgos de que nos encuentren responsables por daños sin importar la culpa y que no podamos recuperar costos a través de seguros, el fondo contra incendios forestales establecido por la Ley 1054 de la Asamblea de California (California Assembly Bill 1054) o en las tarifas de los clientes, decisiones, investigaciones, regulaciones, emisión o revocación de permisos u otras autorizaciones, renovaciones y otras acciones por parte de (i) la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utilities Commission, por sus silgas en inglés CPUC), el Departamento de Energía de los EE.UU.A. (U.S. Department of Energy), la Comisión de Servicios Públicos de Texas (Public Utility Commission of Texas), y otros órganos gubernamentales y reglamentarios y (ii) estados, condados, ciudades y otras jurisdicciones en los EE.UU.A., México y otros países en los que hacemos negocios, el éxito de nuestros esfuerzos de desarrollo de negocios, construcción de proyecto y de importantes adquisiciones o desinversiones, incluyendo riesgos en (i) nuestra capacidad para realizar una decisión final de inversión, (ii) completar la construcción de proyectos u otras operaciones dentro del tiempo y presupuesto proyectado y (iii) nuestra capacidad para realizar los beneficios anticipados por cualquier de estos esfuerzos en caso de que se completen, y (iv) obtener el consentimiento de socios o de terceros, las resoluciones de litigios civiles y penales, investigaciones y procesos reglamentarios, incluyendo entre otros, aquellos relacionados con la fuga de gas natural en Southern California Gas Company (SoCalGas) las instalaciones de almacenamiento de gas natural de Aliso Canyon, el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestros proyectos de capital, procesos de aprobación regulatoria, cadena de suministro, liquidez y ejecución de operaciones, acciones por parte de las agencias de calificación crediticia para disminuir nuestra calificación crediticia o para poner a dichas calificaciones en perspectiva negativa y nuestra capacidad para tomar créditos en términos favorables y para cumplir con nuestras sustanciales obligaciones de servicio de deuda, acciones para reducir o eliminar la dependencia del gas natural, incluyendo cualquier deterioro de o mayor incertidumbre en el ambiento político o reglamentario para las empresas de distribución de gas natural locales que operan en California, y el impacto de volatilidad del precio del crudo en nuestros negocios y proyectos en desarrollo, clima, desastres naturales, pandemias, accidentes, falla de equipos, explosiones, actos de terrorismo, desconexión del equipo de cómputo y otros eventos de que afecten nuestras operaciones, dañen nuestras instalaciones y sistemas, causen la liberación de materiales dañinos, causen incendio que nos sujeten a responsabilidad por daños en propiedad o en personas, multas y penalidades, algunos de los cuales no podrán ser cubiertos por seguros puedan ser disputadas por las aseguradoras o por cualquier otra razón no sean recuperables a través de mecanismos reglamentarios o que puedan impactar nuestra capacidad de obtener niveles de seguros costeables, la disponibilidad de energía eléctrica y gas natural y capacidad para administrar gas natural, incluyendo disrupciones en la red de transmisión, limitaciones de retiro de gas natural de las instalaciones de almacenamiento y fallas en el equipo, amenazas de ciberseguridad a la red energética, a la infraestructura de almacenamiento y ductos, la información y sistemas utilizados para operar nuestros negocios y la confidencialidad de nuestra información y la información persona de nuestros clientes y empleados, expropiación de activos, incumplimientos por parte de los gobiernos o empresas públicas a sus contratos y disputas de propiedad, el impacto a San Diego Gas &Electric Company (SDG&) de tarifas competitivas a clientes y confiabilidad debido al incremento en la generación y distribución local de energía, incluyendo de la liberación de carga minorista como resultado de que los clientes se transfieran a Acceso Directo y Elección de Agregación Comunitaria, y el riesgo de no recuperar activos y obligaciones contractuales, la capacidad de Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor) para eliminar o reducir sus dividendos trimestrales debido a requerimientos y compromisos reglamentarios o de gobierno corporativo, incluyendo por acciones de los consejeros independientes de Oncor o por los consejeros nombrados por la minoría, volatilidad en los tipos de cambio, en las tasas de interés y de inflación y en los precios de mercancías básicas y nuestra capacidad de cubrir estos riesgos, cambios en las políticas fiscales y comerciales, en la legislación y regulación, incluyendo aranceles y la revisión de acuerdos comerciales internacionales, que puedan incrementar nuestros costos, reducir nuestra competitividad, o deteriorar nuestra capacidad para resolver disputas comerciales, y otras incertidumbres, algunas de las cuales es difícil predecir y se encuentran fuera de nuestro control.

Estos riesgos e incertidumbres se analizan con más detalle en los reportes que Sempra Energy presentó a la Comisión de Valores de los EE.UU.A. (U.S. Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglés SEC). Estos reportes están disponibles a través del sistema EDGAR sin costo en la página de internet de la SEC, www.sec.gov, y en la página de internet de Sempra Energy, www.sempra.com. Los inversionistas no deben basarse indebidamente en las declaraciones a futuro.

Sempra North American Infrastructure, Sempra LNG, Sempra México, Sempra Texas Utilities, Oncor e Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. (IEnova) no son las mismas compañías que las Empresas de Servicios Públicos de California, SDG& o SoCalGas, y Sempra North American Infrastructure, Sempra LNG, Sempra México, Sempra Texas Utilities, Oncor y IEnova no se encuentran reguladas por la CPUC.

