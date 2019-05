Shenyang invita al mundo con sus trajes qipao

SHENYANG, China

, 28 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El 24 de mayo, se celebró con solemnidad el primer Festival Cultural Chino de Vestidos Qipao y Shengjing 1636, el tercer Festival Cultural Internacional de Vestidos Qipao de, frente al Palacio Imperial de. Este majestuoso festival cultural fue copatrocinado por la Asociación de Artistas Folclóricos Chinos y el Departamento de Publicidad del Comité Municipal dedel PCCh.

Shenyang es una ciudad histórica y cultural de fama mundial. En 1636, la dinastía Qing estableció su capital en Shengjing. Desde entonces los trajes qipao se convirtieron en la vestimenta oficial de las damas imperiales. Por ello, los expertos y académicos consideran que 1636 es el año de nacimiento de la vestimenta tradicional china qipao. Ahora, Shenyang ha recibido las distinciones de "lugar de origen del traje tradicional chino qipao" por parte de la Federación de la Industria Textil China y "proyecto cultural de origen chino" por parte del Centro de Investigación de la Cultura de Origen Chino.

Un total de 1200 modelos de qipao en diferentes estilos se exhibieron en la ceremonia inaugural del evento. Elementos tradicionales de la cultura china como los bordados, los bordados de Suzhou, la pintura y la poesía antigua se han fusionado plenamente en este espectáculo de vestimenta qipao, lo cual lo convierte en una perfecta muestra colectiva de "vestir China".

Con música occidental, modelos de todas partes del mundo representaron a la perfección la belleza de la mezcla de los qipao con la cultura latina, lo cual demostró plenamente la integración de la cultura qipao china y el arte mundial.

Basado en el contenido de una historia de etiqueta cortesana, este espectáculo de trajes qipao ha ido más allá de formas artísticas individuales como la danza, el espectáculo, el drama, la canción y otros. En lugar de ello, ha llevado a la escena un período de 300 años de la próspera dinastía Qing mediante la reproducción de "casamiento de Huanggege, celebración de la longevidad del emperador Taizong de la dinastía Qing" y otros espectáculos temáticos.

El qipao no es solamente un traje tradicional que se puede vestir, sino también uno de los mejores legados de la extensa cultura de vestidos de China. Ahora se ha convertido tanto en una propiedad intelectual cultural como en una nueva identidad para Shenyang. El Gobierno municipal de Shenyang se esfuerza por crear propiedad intelectual de qipao de alta calidad mediante el fortalecimiento de la cooperación y los intercambios internacionales, y alienta a más excelentes diseñadores de todo el mundo a participar en el mejoramiento del diseño de moda de los trajes qipao. Shenyang invita a socios de todo el planeta a explorar el marketing, la producción y la industrialización de la vestimenta qipao, y a crear conjuntamente una ecología industrial del qipao internacional.

