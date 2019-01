Shenyang se esfuerza por construir un entorno de primera clase para los negocios

SHENYANG, China

, 7 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- En su carácter de ciudad central en el noreste deha tomado una serie de medidas para mejorar la administración del gobierno local y el nivel de servicios en los años recientes. Comprometida con la revitalización y el desarrollo,está construyendo una ciudad con un entorno de negocios de primer nivel.

En la conferencia de prensa sobre "Promover el desarrollo de la economía privada" el 2 de enero de 2019, el director de la oficina de construcción del entorno para negocios de Shenyang, Yan Zhanfeng, comentó que Shenyang ha estado aumentado los esfuerzos para generar un nuevo entorno de negocios en los últimos dos años.

Hace pocos años, el problema del entorno de negocios, especialmente en el norte de China, atrajo una amplia atención. Considerando una baja calidad de algunos exámenes y servicios de aprobación, un costo elevado de la gestión de las empresas y una falta de credibilidad del gobierno, en un momento dado a la gente le preocupaba invertir en Shenyang.

Según el anuncio del Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Shenyang, en estos dos años Shenyang ha tomado algunas medidas fundamentales y concretas para eliminar los efectos adversos.

Chen Wenxian, presidente de la Cámara de Comercio de Guangdong en Shenyang, dijo: "Percibimos la determinación y la acción del gobierno". También indicó que Shenyang presenta una mejoría gradual en el entorno de negocios. A fines del año pasado, Shenyang divulgó una carta abierta a los emprendedores privados de la ciudad, en respuesta a los problemas candentes que atañen a empresas y a la sociedad, y proponiendo claramente una serie de medidas de salvaguarda para respaldar las inversiones y el desarrollo de los negocios en Shenyang.

El año pasado, Wei Lande, presidente y CEO de Brilliance BMW Automobile Co. LTD, reveló que se ampliarían los negocios del Grupo BMW en Shenyang, y la única fábrica de motores fuera de Europa ha sido localizada en Shenyang. También elogió: "No tenemos ninguna experiencia negativa en la cooperación, y tenemos confianza en el futuro".

Las estadísticas de la Comisión de Desarrollo y Reformas de Shenyang indican que la inversión en activos fijos se incrementó en un 16,4% de enero a noviembre de 2018. La cantidad de proyectos con un valor de más de 100 millones de yuanes aumentó de 600 a principios del año a 1074, una suba del 70,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Entre tanto, la marca se sigue ampliando. A fines de noviembre de 2018, se han registrado 161.000 nuevas entidades en la ciudad.

Según la introducción de Yan Zhanfeng, Shenyang se concentrará en tres aspectos, adoptando una cantidad de medidas específicas para mejorar el entorno de negocios: estandarizar los asuntos gubernamentales, concretar la actualización de la plataforma de servicios gubernamentales e institucionalizar los servicios gubernamentales. Shenyang también reforzará en forma integral la auto-construcción de departamentos de servicios gubernamentales y mejorará el nivel de operación y gestión al mismo tiempo.

"Con foco en mejorar la gestión y los servicios del gobierno y en establecer mecanismos de largo plazo para fomentar un entorno de negocios eficiente y de calidad conforme a la legislación, Shenyang apunta a generar un entorno de negocios 'amigable, seguro y rico para los negocios', e impulsar el desarrollo general de la economía y la sociedad locales", expresó Yan Zhanfeng.

Shenyang lucha por alcanzar el nivel de las 50 principales economías del Banco Mundial y convertirse en una de las ciudades con un entorno de negocios de primera clase antes de finalizar este año.

FUENTE The Publicity Department of Shenyang Municipal Committee