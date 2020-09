La Ministra de Medio Ambiente andorrana destaca el consenso entre los 22 países para alcanzar una declaración conjunta.

Opina que Iberoamérica es una región “fuerte” y que puede demostrar liderazgo en cuestiones medioambientales.

Señala que ha resultado “innovador” haber tratado cambio climático y biodiversidad de forma conjunta.

La X Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente celebrada en Andorra de forma telemática el 16 de septiembre terminó con una declaración de los 22 estados de la Conferencia Iberoamericana. "El hecho de disponer de una declaración conjunta aporta mucha fuerza", valora la ministra de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad de Andorra, Silvia Calvó, añadiendo que la región iberoamericana es "un área geográfica enorme y las decisiones ambientales o el mensaje ambiental que pueda proporcionar supone un gran impacto a nivel internacional ". Desde Andorra, país anfitrión de la reunión, se valora el hecho de que se haya dado el consenso de los 22 países para llegar al documento final. Además, la titular de Medio Ambiente andorrana subraya que "no es sólo una declaración de intenciones" sino que es "una agenda operacional" que supone que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) tenga que trabajar ahora los diez puntos recogidos para la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en abril del año que viene en Andorra. Calvó recuerda que hacía once años que la cuestión medioambiental no formaba parte del debate de la Cumbre y destaca que desde el primer momento Andorra apostó por que esta temática estuviera presente, consiguiendo que el medio ambiente haya vuelto al centro del debate gracias a la determinación de la Secretaría Pro Tempore que ostenta el Principado.

Entre los puntos destacados de la declaración, según Calvó, está el hecho de que se hayan situado “en el centro del debate" dos aspectos que a menudo se trabajan de manera aislada, como son el cambio climático y la biodiversidad. "Creo que es un elemento innovador a nivel internacional tratar estos dos temas de forma conjunta", subraya.

Además, también existe el compromiso de que las redes existentes en Iberoamérica a nivel técnico, como la de oficinas del cambio climático (RIOCC) o la Conferencia de directores iberoamericanos del agua (CODIA), mantengan una relación más estrecha. Aparte, las conclusiones técnicas que las reuniones de estas dos redes habían elevado a los ministros y ministras iberoamericanos también han sido tenidas en cuenta en el documento final de la reunión. Calvó enfatiza el hecho de dar importancia a la cuestión de la biodiversidad. "Se da mucha fuerza a todo lo que es invertir en naturaleza como fuente de salud, de puestos de trabajo, sabiendo que esta es una de las zonas más ricas del planeta y tiene una responsabilidad muy importante en el mantenimiento de la biodiversidad", destaca.

Tal como señala la titular de Medio Ambiente, la SEGIB "debe trabajar, ahora, los diez puntos de cara a las próximas cumbres y lo tiene que hacer en materia de biodiversidad, de cambio climático, de gestión de los recursos hídricos y, evidentemente, de financiación, porque para los países iberoamericanos es un elemento importantísimo y también para integrar todas estas redes de conocimiento". "Creo que ahora, de acuerdo con el contexto internacional que tenemos será muy difícil que no se vuelva a hablar de medio ambiente en las próximas cumbres", manifiesta la ministra sobre la continuidad de la temática medioambiental en otras cumbres.

En cuanto al debate sobre la reconstrucción de la crisis derivada del COVID-19 considera que en la reunión quedó claro que esta crisis sanitaria "no debe hacernos retroceder, al contrario, debe servir para avanzar" y añade que Iberoamérica es una "región muy potente" que también puede ostentar un liderazgo importante en esta cuestión. Así, subraya el hecho de que en las intervenciones que se hicieron durante la reunión “se habló de esta recuperación verde y azul; del hecho de tener una recuperación basada en la temática medioambiental”.

La ministra también valora que encuentros de esta tipología sirven para el aprendizaje mutuo entre los países. En este caso, Andorra quiere intercambiar experiencias con Chile sobre el proyecto de economía circular, ya que se trata de un "programa que se parece mucho al que Andorra quiere impulsar”, y también con Costa Rica, en materia de energía. Reivindica que foros como éste sirven para que Andorra se dé a conocer mostrando el trabajo que está llevando a cabo en cuestiones como la medioambiental y dando la imagen de "país que apuesta por el desarrollo sostenible, por temáticas ambientales, por la educación", en definitiva, "por cuestiones innovadoras".

