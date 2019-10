Simposio del Council of the Americas reúne a empresarios en Miami para discutir cómo liderar en una era de disrupciónPR Newswire

MIAMI, 11 de octubre de 2019

Council of the Americas también celebrará el 25° aniversario de los Premios de Negocio BRAVO destacando a ejecutivos latinoamericanos que han dejado una huella en la región

MIAMI, 11 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El próximo 25 de octubre, Council of the Americas reunirá a líderes clave del sector público y privado de las Américas para el Simposio y los 25° Premios de Negocio BRAVO en el Four Seasons Hotel en Miami. Durante la conferencia, más de 400 líderes debatirán temas fundamentales que van desde el liderazgo en un mundo de constante disrupción, hasta los retos digitales y la inteligencia artificial. El Simposio será transmitido vía web.

"En tiempos de grandes cambios, es importante que los líderes que constantemente promueven el desarrollo de las Américas, como los que participan en este simposio, discutan estos temas fundamentales que determinarán el futuro de la región", comentó Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

"Es un honor para nosotros haber llegado a la 25° edición de los Premios BRAVO, que han pasado a ser un símbolo de motivación e inspiración para futuras generaciones que continuarán trabajando por el desarrollo social y económico de las Américas", agregó María Lourdes Gallo, vicepresidente de AS/COA en Miami.

En la jornada de la mañana, ejecutivos y directores generales discutirán sobre las nuevas coyunturas que condicionan el liderazgo y la expansión en sus empresas.

Liderazgo en un mundo de constante disrupción

Líderes de empresas de diversos sectores conversarán sobre las herramientas necesarias para liderar en un contexto cambiante y evolutivo. Panelistas: Ana Paula Assis, IBM; André El-Mann, Fibra Uno; Andrés Gluski, AES Corporation; Gerardo Mato, HSBC; y João Miranda, Votorantim. Moderador: Martin Reeves, BCG Henderson Institute.

Construyendo una empresa centrada en el cliente

Ejecutivos de alto nivel discutirán sobre las estrategias para atender las demandas de sus clientes mediante las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial o el machine learning. Panelistas: Paula Bellizia, Microsoft; Fernando González, CEMEX; Erika Herrero, Belcorp; Claudio Muruzabal, SAP; Paula Santilli, PepsiCo. Moderador: José Manuel Rodriguez, CNN en Español.

Retos digitales: la próxima ola de expansión

Nuevos startups han aparecido en el escenario regional y han cambiado el panorama para organizaciones tradicionales en el mundo de los servicios financieros, abriendo nuevas alternativas a consumidores de América Latina. Panelistas: Kiki del Valle, Mastercard; Osvaldo Giménez, MercadoLibre; Fernando Iraola, Bank of America Merrill Lynch; y Cristina Junqueira, Nubank. Moderador: Jorge Becerra, Boston Consulting Group.

Además, se realizarán tres conversatorios sobre liderazgo empresarial y social en el transcurso del día con:

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Carlos Vives, artista fundador de Tras la Perla y ganador de varios premios GRAMMY. Blanca Treviño, presidente y CEO de Softtek. Susana Balbo, fundadora de Susana Balbo Wines, junto a Susan Segal, presidenta y CEO de AS/COA.Luego de la conferencia, siete destacados líderes serán reconocidos en los 25° Premios BRAVO.

Patrocinadores: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, LLYC, The AES Corporation, Boston Consulting Group, Microsoft, Baker McKenzie, FedEx Express, gA, IBM, Mastercard LAC, SAP y Softtek.

Organización de apoyo: Enterprise Florida

Medios Asociados: CNN en Español y Financial Times

Socio del Simposio: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Council of the Americas (COA)es la principal organización comercial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el estado de derecho, y la democracia en todo el hemisferio occidental. La membresía del Council consiste en compañías internacionales líderes que representan un amplio espectro de sectores, que incluyen banca y finanzas, servicios de consulta, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, tecnología y transporte.

