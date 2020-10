Sin importar la pandemia, Amway mantiene su crecimiento respecto al año pasado

CIUDAD DE MEXICO

, 26 de octubre de 2020 /PRNewswire/ --las estrategias para este año, es incentivar las ganancias a través de la venta a clientes para lograr que los Empresarios tengan negocios rentables. Pese a que este año a nivel mundial ha tenido grandes retos y no ha sido fácil para ninguna empresa debido a la pandemia, Amway ha mantenido un crecimiento del 16% mayor respecto al año pasado, en el periodo de enero a agosto de 2020.

Como si lo anterior, no fuera ya una gran noticia, Amway Latinoamérica Hispana ha crecido en un 34% en el mes de agosto respecto al 2019, posicionándose como la región que más ha incrementado sus ventas frente a los demás mercados en el mundo.

"Estos resultados no los hubiéramos conseguido sin el compromiso de todos, por parte de Amway, continuamos con nuestra visión de ayudar a las personas a vivir mejor y por esto decidimos cuidar a todas nuestras audiencias: Empresarios, Colaboradores internos, Clientes para que a pesar de la coyuntura, desde la corporación pudiéramos continuar con un ambiente favorable para el negocio, reinventándonos en la manera de hacer las cosas y liderando desde el corazón." menciona José Páez, Director Ejecutivo para América Latina.

Dentro de los cambios que Amway implementó, fue la aceleración de la transformación digital, donde se desarrollaron nuevas plataformas digitales, canales electrónicos, comunicación y entrenamientos constantes para Empresarios y Clientes, y acceso a soluciones de pago de manera electrónica. Sumado a ello, Amway desarrolló una experiencia integrada para el nuevo Empresario, donde se optimizaron todos los procesos de la cadena de valor, con el fin de retener y hacer crecer los negocios de los nuevos para que logren ganancias desde el inicio.

Otro de los focos estratégicos, está basado en consolidar comunidades de clientes leales, que hagan compras de manera frecuente y tengan preferencia por nuestros productos sobre otras marcas del mercado. Como lo decía uno de los fundadores de Amway, Rich DeVos "Los clientes son la base para el negocio". Debemos convertir a los compradores esporádicos en clientes leales, que sean conscientes del valor y beneficios de nuestros productos.

Pese a que más del 60 % de las compras son realizadas por nuestros clientes en las tiendas de Amway, se evidenció un importante crecimiento de ventas en la página web, donde en febrero de este año fue de 26.5%, y en agosto ascendió al 80.5%, posicionándonos así en ventas digitales.

Hoy es motivo de orgullo para Amway, saber que, a pesar de los grandes desafíos y un escenario desconocido para todos, la compañía logró adaptarse, implementar cambios importantes en los procesos y en la mentalidad de crecimiento, generando así resultados positivos para la compañía, tanto a nivel Latinoamérica como de manera global.

Acerca de AMWAY

Compañía líder mundial en venta directa, según Direct Selling News Global 100, a través de sus líneas de negocio: Nutrición, Belleza, Cuidado Personal, Cuidado del Hogar y Tecnología del Hogar. Con su modelo de compañía, ha ayudado a miles de familias en América Latina y alrededor del mundo a tener una oportunidad de negocio sólida.

Amway cuenta con Más de 15 000 empleados, cerca de 400 productos exclusivos, más de 780 patentes, 5 granjas propias con certificación orgánica, ubicadas en México, Brasil y Estados Unidos. En el 2019, la compañía generó ventas por 8,4 mil millones Ventas de 2019 en dólares estadounidenses.

En 2019, la campaña Nutrilite™ Power of 5 completó cinco años de existencia. Como líderes en nutrición, Amway ha impactado la vida de millones de niños alrededor del mundo con la campaña Power of 5 para combatir la desnutrición infantil, proporcionando Little Bits™, un producto nutritivo en polvo, el cual ofrece los nutrientes esenciales que ayudan a los niños a desarrollarse y crecer.

Contacto:

Verónica Mayorga

Veronica.Mayorga@Amway.com

FUENTE Amway