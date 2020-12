De la pantalla a su mano, producir modelos de productos increíblemente realistas para los diseñadores ahora es rápido y fácil con las impresoras 3D PolyJet de las series J55 y J8

México 14 de Diciembre 2020. Casi cualquier diseñador de productos te dirá que hacer el prototipo de la forma de un diseño nuevo con impresión 3D es bastante fácil. Sin embargo, simular con precisión el color, el material y el acabado, o "CMF", puede llevar mucho tiempo y dinero. Gracias al último software de renderizado 3D KeyShot 10 y a las impresoras 3D de Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS) de las series J55™ y J8, es poco más que un simple click e impresión.

Las impresoras 3D a todo color y de múltiples materiales de Stratasys y la última versión de KeyShot de Luxion soportan ahora el formato nuevo de archivo 3MF, una mejora significativa con respecto a los archivos STL, OBJ y VRML anteriores. Al guardar los diseños en 3MF, KeyShot 10 produce archivos listos para imprimir, con colores precisos y mapas de bump/desplazamiento para simular tridimensionalmente texturas como la tela y la madera. Se prevén mejoras adicionales para el 2021.

La empresa Priority Designs, con sede en Columbus, Ohio, fue un usuario beta de las nuevas capacidades del KeyShot 10 que utilizaba la impresora 3D J55 de fácil uso en la oficina. Erik Fickas, diseñador industrial principal, dijo que la velocidad y la simplicidad con la que pueden imprimir en 3D una colección de opciones de diseño es completamente nueva.

"Desarrollamos este modelo de altavoz Bluetooth y usamos KeyShot para añadir todas las texturas como la rejilla del altavoz, y luego simplemente las guardamos en el nuevo formato de archivo 3MF para imprimirlas en 3D", dijo Fickas. "De la noche a la mañana, teníamos cinco modelos diferentes con cinco muestras de madera y diferentes muestras de tela. Hacer un prototipo rápido de una textura de madera habría sido un montón de trabajo. Es realmente increíble lo que podemos hacer ahora."

Stratasys estima que el soporte de 3MF con KeyShot puede reducir el tiempo de modelado de impresión 3D de los modelos CMF a un solo día, mientras que el modelado tradicional para las iteraciones finales puede llevar de una a tres semanas. El nuevo flujo de trabajo permite que la fase de diseño del CMF comience antes en el proceso de diseño, ayudando a llevar nuevos productos al mercado más rápidamente, y también mantiene el modelado en casa para reducir el riesgo de pérdida de la propiedad intelectual.

"La J55 hizo que la verdadera impresión en 3D a todo color y en múltiples materiales fuera accesible a los estudios de diseño de todo el mundo, sin embargo, para transformar completamente la forma en que se diseñan los productos, necesitábamos hacer que todo el flujo de trabajo fuera sencillo", dijo el Vicepresidente de Diseño de Stratasys, Shamir Shoham. "Añadir el soporte KeyShot en nuestras impresoras 3D PolyJet añade una ventaja adicional en comparación con los diseñadores que sólo utilizan la impresión 3D para los diseños conceptuales y recurren a modelos tradicionales más lentos y costosos para los diseños detallados".

Luxion refinó la nueva funcionalidad de exportación inteligente de KeyShot 10 para mejorar la simplicidad de la impresión en 3D con Stratasys, trabajando con algunos de los clientes compartidos de la compañía. "Fuimos capaces de poner en marcha el desenvolvimiento automático de UV, el horneado y el empaquetado de archivos en un solo paso, permitiendo una impresión 3D fácil, rápida e intuitiva con la próxima generación de impresoras CMF completas como la J55", dijo el Vicepresidente de Productos y Estrategia de Luxion, Derek Cicero. "Estamos orgullosos de adoptar 3MF con Stratasys como un formato abierto respaldado por la industria, que contiene datos sobre colores, texturas y otra información clave de fabricación, lo que lo convierte en un gran paso adelante respecto a STL".

3MF es un formato de archivo de código abierto cada vez más popular publicado por el Consorcio 3MF, del cual Stratasys es un miembro destacado. El formato mejora el flujo de trabajo porque incluye toda la información del modelo en un solo paquete, incluso hasta el control del nivel de vóxeles del interior y los metadatos del modelo. Mientras que otras compañías de impresión 3D proporcionan soporte para el modelo 3MF, Stratasys es la única compañía que proporciona una impresora 3D a todo color y multimaterial PANTONE-Validated™ que puede aprovechar al máximo las capacidades del formato 3MF. Además de KeyShot, Stratasys también proporciona soporte 3MF para una variedad de otras aplicaciones, incluyendo SOLIDWORKS®.

