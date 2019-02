Sojern informa los resultados de la encuesta más grande de la historia sobre empresas de viajes globales

SAN FRANCISCO, 21 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Sojern, proveedor líder de soluciones de marketing digital para el sector turismo, publicó hoy un nuevo informe llamado "State of the Industry: The 2019 Report on Travel Advertising" (Situación del sector: informe sobre la publicidad en el turismo, año 2019). Con más de 600 encuestadas y la representación de 46 países de todo el mundo, es esta la encuesta global más grande de la historia focalizada exclusivamente en empresas de viajes. Los resultados cubren una amplia variedad de temas que incluyen asignación de presupuesto, inversiones en redes sociales y personalización, adopción de tecnología, efectividad del canal medios, y muchos más.

"Con más de 8.500 clientes en todo el mundo, los detalles del marketing de turismo son nuestra pasión diaria. Sabemos que las empresas que trabajan en cada área del sector turismo enfrentan desafíos únicos: desde el estrés que significan las decisiones sobre presupuestos, hasta la propuesta de experiencias personalizadas para los clientes, estar al día en materia de movilidad y la rapidez con la que está cambiando el sector del marketing digital. Nos preguntamos qué pasaría si pudiéramos compartir perspectivas y aprender las mejores prácticas unos de otros", dijo, vicepresidenta de marketing de Sojern.

Las encuestadas incluyen desde empresas de viajes que trabajan para maximizar los presupuestos anuales de menos de US$50.000 hasta las que manejan presupuestos multimillonarios que representan marcas del sector de las aerolíneas, hoteles, organizaciones de gestión de destino (destination marketing organizations, DMO), compañías de cruceros, agencias de viajes en línea (online travel agencies, OTA), metabúsquedas, atracciones, viviendas compartidas, y muchas otras. El informe es de lectura obligatoria para empresas de viajes que desean entender mejor las mejores prácticas del sector y establecer un parámetro para su abordaje con respecto a otros del sector.

Para explorar los resultados con más detalle, descargue todo el informe State of the Industry: The 2019 Report on Travel Advertising.

Sojern se consolida sobre más de una década de experiencia analizando todo el camino del viajero hasta la compra. La compañía impulsa a los viajeros desde los sueños hasta los destinos activando soluciones de marca multicanal y desempeño en la Plataforma de Viajeros de Sojern para más de 8.500 clientes en todo el planeta. Reconocida como una de las compañías Deloitte Technology Fast 500 por seis años consecutivos, Sojern tiene su sede en San Francisco, y equipos basados en Berlín, Dubái, Dublín, Hong Kong, Estambul, Londres, Ciudad de México, Nueva York, Omaha, París, Singapur y Sídney.

