Solución de desafíos críticos de detección y percepción, únase a LeddarTech en tres grandes eventos internacionales en octubre de 2021

CIUDAD DE QUEBEC, Oct. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech , un líder mundial en tecnología de detección ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) y AD (conducción autónoma) de nivel 1-5, se complace en continuar su participación en varios eventos digitales y presenciales durante el mes de octubre como expositor y presentador. Estos eventos virtuales y en vivo presentarán las plataformas de tecnología integrales de extremo a extremo de LeddarTech, que permiten a los clientes enfrentar los desafíos críticos de detección y percepción en toda la cadena de valor de los mercados automotriz y de movilidad. Estas soluciones destacadas incluyen la plataforma de percepción y fusión de sensores LeddarVision ™ y la plataforma de desarrollo LiDAR rentable y escalable basada en la tecnología patentada LeddarVision

“La aceleración de la conducción autónoma depende en gran medida de la colaboración de profesionales afines y nuestros equipos están emocionados de presentar, exhibir y establecer redes en estos próximos eventos", dijo Daniel Aitken, vicepresidente de marketing, comunicaciones y gestión de productos globales de LeddarTech.

Congreso Mundial ITS – 11 -15 de octubre (en vivo en Hamburgo, Alemania)

Con una demostración de LeddarTech de una selección de módulos ITS LiDAR adoptados en todo el mundo.

El Congreso Mundial ITS es el evento más grande y prominente del mundo centrado en movilidad inteligente y la digitalización de transporte. Cada año, este evento celebra el avance de la movilidad inteligente, ya que subrayan la importancia de los sistemas de transporte inteligentes (ITS). En 2021, ITS World incluirá sesiones en vivo, interactivas y que invitan a la reflexión, donde expertos del sector presentan los últimos avances en ITS, mostrando y demostrando tecnología de vanguardia dentro del espacioso local de exhibición del evento. El evento también incluirá tours técnicos y oportunidades de demostración en vivo.

LeddarTech será una parte activa de la delegación de Quebec junto con Investissement Québec y Propulsion Québec .

Cuando: 11-15 de octubre de 2021

Dónde: El Hamburg Messe &Congress Center

Feria Científica de Autotech Council – 14-15 de octubre (en vivo y en línea)

Demostración de LeddarTech del LeddarEngine , que comprende el LCA3 SoC, y software de procesamiento de señales patentado que ofrece el rango, resolución y rendimiento de detección requeridos para apoyar los más altos niveles de conducción autónoma para una amplia variedad de vehículos. También estará en exposición en este evento, nuestro vehículo robot de detección de bordillo, el Wheel-E™, que destaca las funciones de la plataforma de desarrollo LeddarTech.

La Feria Científica Anual del Autotech Council es una oportunidad anual para las empresas tecnológicas para presentar sus innovaciones a ejecutivos de estrategia, investigación y desarrollo, exploración y asociación de todo el sector de movilidad. Este año, la Feria de Ciencias es un evento de formato doble en línea y presencial, donde los fabricantes de automóviles, proveedores, startups, académicos e inversores promueven sus innovaciones, productos y proyectos de codesarrollo en un formato de presentaciones.

Cuando: 14-15 de octubre de 2021

Dónde: Milpitas (California) &en línea

ARM DevSummit – 19-21 de octubre (Virtual)

Presenta a Pierre Olivier, director de tecnología de LeddarTech como panelista de ARM, Continental y Amazon

La ARM DevSummit 2021 es una conferencia virtual de tres días, que ofrece perspectivas de las últimas tendencias tecnológicas y ofrece a los participantes la oportunidad de mejorar sus habilidades en sesiones técnicas y talleres prácticos, mientras también ofrece oportunidades de networking con desarrolladores de software y diseñadores de hardware con ideas afines. Pierre Olivier, director de tecnología de LeddarTech, se unirá a los panelistas de ARM, Amazon y Continental en una interesante mesa redonda donde los expertos ofrecen perspectivas sobre cómo los fabricantes de automóviles han adoptado una estrategia de computación más centralizada, reemplazando decenas de microcontroladores y microprocesadores con menos SoCs, pero mucho más potentes. Con estos procesadores zonales, el automóvil puede realmente convertirse en software definido. Esta mesa redonda explorará esta transformación mientras comparte los desafíos y oportunidades que surgen al traer una inteligencia más flexible y generalizada a los automóviles.

Panel principal: "Abróchese el cinturón de seguridad: el automóvil definido por software ya está aquí"

Cuando: 20 de octubre de 2021, 12:00 p.m. - 12:50 p.m. EST

Acerca de LeddarTech

LeddarTech es líder en plataformas de detección ambiental para vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor. LeddarTech, fundada en 2007, ha evolucionado hasta convertirse en una empresa integral de detección ambiental integral que permite a los clientes enfrentar los desafíos críticos de percepción y detección a través de toda la cadena de valor de los segmentos del mercado automotriz y de movilidad. Con su plataforma de percepción y fusión de sensores LeddarVision™ y su solución de desarrollo LiDAR rentable, escalable y versátil para LiDARs de estado sólido de grado automotriz basados en el LeddarEngine™, LeddarTech permite a los integradores de sistemas automotrices de nivel 1-2 desarrollar soluciones de detección completas para la autonomía nivel 1 a 5. Estas soluciones se implementan activamente en shuttles autónomos, camiones, autobuses, vehículos de entrega, ciudades y fábricas inteligentes y aplicaciones de robotaxis. La empresa ha desarrollado varias innovaciones de aplicaciones de sensor remoto automotrices y de movilidad de tecnología avanzada, con más de 100 tecnologías patentadas (aprobadas o pendientes), lo que optimiza los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y la capacidad de conducción autónoma.

