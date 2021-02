Sophi.io nombrado socio tecnológico destacado de WordPress VIP

TORONTO, Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WordPress VIP , el proveedor líder de WordPress empresarial, añadió Sophi.io , un sistema de inteligencia artificial de The Globe and Mail, a su prestigioso programa de Asociación Tecnológica. Sophi se une a un pequeño grupo de empresas de tecnología empresarial que atienden a clientes VIP, y es el primer socio en ofrecer curación de contenido automatizada impulsada por IA (inteligencia artificial), además de sus soluciones de análisis predictivo y paywall.



“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Sophi al creciente ecosistema de integraciones empresariales disponibles para los clientes de WordPress VIP”, dijo Nick Gernert, director ejecutivo de WordPress VIP. “El contenido es el corazón del crecimiento empresarial, y nuestros socios son parte decisiva para que los editores y especialistas de marketing creen experiencias significativas para el cliente con poderosas herramientas de narración”.

WordPress VIP ofrece una plataforma en la nube de WordPress totalmente administrada para escala, seguridad, rendimiento y flexibilidad, así como orientación integral y soporte práctico. Algunos de sus clientes empresariales incluyen Capgemini, Facebook, Microsoft y News Corp, entre otros.

Greg Doufas, director de tecnología de Globe and Mail, dijo: "Estamos muy contentos de llevar Sophi a todos los usuarios de WordPress VIP. Sophi fue desarrollado precisamente para los editores de contenido. Esta asociación permitirá a Sophi transformar la forma en que los editores de contenido hacen negocios y cómo sus lectores reciben su contenido más valioso, dónde y cómo estén más receptivos. Esperamos una asociación sólida con WordPress VIP”.

El conjunto de soluciones galardonado de Sophi fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes que transforman su negocio. Es un conjunto de herramientas basadas en ML y NLP que incluye Sophi Automation para la curación de contenido, Sophi for Paywalls y Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisión para editores.

Los principales indicadores para los socios tecnológicos incluyen la experiencia y conocimientos claros sobre el producto y estrategias innovadoras de posicionamiento en el mercado. VIP evalúa a todo socio para identificar empresas con una trayectoria comprobada en implementaciones exitosas y visionarias de integración de WordPress a escala.

Para más información acerca de la asociación de Sophi con WordPress VIP, visite https://wpvip.com/partner/sophi .

Acerca de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de herramientas impulsadas por IA que incluye Sophi Automation y Sophi for Paywalls, así como Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para editores de contenido. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, compromiso, actualidad, frecuencia y volumen. Sophi también optimiza el diseño automatizado de periódicos impresos y ePapers.

Acerca de WordPress VIP

WordPress VIP es el proveedor líder de WordPress empresarial. La plataforma VIP ofrece plataformas de marketing digital y publicación de nivel empresarial con WordPress en su núcleo. VIP es compatible con plataformas de marketing digital emblemáticas de algunas de las marcas más conocidas, como Capgemini, Hachette Book Group y Facebook. Nuestros clientes de publicaciones digitales abarcan el escenario mediático, desde puntos de distribución centralizados como Quartz, TechCrunch y FiveThirtyEight hasta algunos de los mayores editores y sitios del mundo, como News Corp, Rolling Stone y Abril.

Con su incomparable potencia, flexibilidad e interoperabilidad, WordPress es la mejor solución de experiencia digital a escala. Juntamente con el soporte especializado de VIP, la mejor infraestructura de su categoría y su excepcional red de socios, es una combinación insuperable.