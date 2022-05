Space For Humanity enviará a su primer ciudadano astronauta para experimentar el efecto de visión panorámica a bordo del próximo vuelo New Shepard de Blue Origin

Katya Echazarreta se unirá a otros cinco miembros de la tripulación en un viaje que cambiará su vida como la primera ciudadana astronauta embajadora de Space For Humanity y la primera mujer nacida en México que visita el espacio

DENVER, 10 de mayo de 2022/PRNewswire/ -- Hoy, Space For Humanity (S4H), una organización sin fines de lucro 501(c)(3), anunció que su comité de selección eligió a Katya Echazarreta para convertirse en la primera ciudadana astronauta embajadora de la organización. Katya se convertirá en la primera mujer mexicana en volar al espacio cuando viaje a bordo del vuelo NS-21 de Blue Origin.

Katya, ingeniera eléctrica e informática y educadora científica en línea, fue seleccionada entre más de 7.000 aspirantes de más de 100 países para viajar en el New Shepard y experimentar el cambio cognitivo del efecto de visión panorámica. Los otros cinco miembros de la tripulación serán Evan Dick , Hamish Harding , Victor Correa Hespanha, Jaison Robinson y Victor Vescovo .

"Todavía se siente surrealista el hecho de que voy a experimentar algo que tan pocas personas en el mundo han experimentado, especialmente porque visitar el espacio es un sueño que he tenido desde que recuerdo", afirmó Katya. "Me siento honrada de representar no solo a Space for Humanity en esta misión, sino también a todas las niñas y mujeres que sueñan con lograr algo más grande, a aquellas que quizás solo necesitan un empujón adicional o el ejemplo de alguien que parezca o suene como ellas para ayudarlas a dar el siguiente paso hacia su sueño. ¡Estoy ansiosa por experimentar el efecto de visión panorámica y compartir con el mundo más acerca de mi aventura!"

Con apenas 26 años de edad, Katya es un exitoso modelo a seguir en la comunidad CTIM. Como ingeniera mexicana que trabaja en la industria espacial, no solo se apasiona por la ingeniería eléctrica, sino también por apoyar a otras mujeres que tienen grandes aspiraciones pero que pueden verse disuadidas de participar en un sector dominado por los hombres. Katya es graduada de la UCLA con una licenciatura en Ingeniería Eléctrica y está completando su maestría en Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad Johns Hopkins. Trabajó como ingeniera eléctrica en cinco misiones de la NASA, incluidas las misiones del Rover Perseverance y Europa Clipper. Actualmente, también es coanfitriona de las series de YouTube "Netflix IRL" y "Electric Kat" en el programa de CBS "Mission Unstoppable" mientras trabaja en la redacción de su primer libro. Con un abundante número de seguidores en inglés y español en Tik Tok, YouTube e Instagram, Katya está creando contenido para empoderar a las mujeres en las áreas CTIM.

Katya nació en Guadalajara, México, se mudó a los Estados Unidos a los siete años y fue separada de su familia durante cinco años durante el proceso de inmigración. "Mi abuela me dijo que 'recordara que, a pesar de estar separados, estamos bajo el mismo cielo'. Ese mensaje siempre se ha mantenido conmigo y se refiere al potencial poder del efecto de visión panorámica, a fin de entender que todos estamos conectados en el mismo planeta, enfrentando los mismos desafíos sin importar dónde nos encontremos físicamente".

"No hay palabras para describir adecuadamente cuánto nos entusiasma que Katya viaje al espacio y experimente el efecto de visión panorámica de primera mano", afirmó Rachel Lyons, directora ejecutiva de Space for Humanity. "Nos hemos dedicado a la misión de ampliar el acceso al espacio para toda la humanidad y Katya personifica todo lo que Space for Humanity representa. Este es un paso increíblemente trascendental e histórico para nuestra organización. ¡Estamos ansiosos por presenciar el cambio de vida de Katya y apoyar todo el increíble trabajo que hará en beneficio de esta importante perspectiva como embajadora!"

Como embajadora, Katya se centrará en tres áreas de impacto después de su viaje:

Conexión: Difundir la misión de S4H y el impacto transformador de la perspectiva de los vuelos espaciales a través de su calidad de embajadora. Contribución: El apoyo y la mentoría de todos los futuros ciudadanos astronautas de S4H y el asesoramiento sobre el desarrollo continuo del Programa de Liderazgo de Ciudadanos Astronautas de S4H. Cambio: Mostrar el poder del espacio para beneficiar a la Tierra al impulsar un cambio positivo en el mundo con resultados tangibles y mensurables.

Katya es la primera beneficiaria del Programa de Ciudadanos Astronautas de S4H, que patrocina candidatos excepcionales para experimentar el efecto de visión panorámica y luego emplear esa nueva perspectiva para resolver algunos de los desafíos más difíciles de la humanidad en la tierra. S4H, Blue Origin y los recientes ciudadanos astronautas de New Shepard Cameron y Lane Bess ayudaron a hacer posible esta experiencia. Cameron y Lane se inspiraron en el llamado de Dylan Taylor , fundador de S4H y miembro de la tripulación de NS-19, a los astronautas para "comprar uno, dar uno" (

"Buy One, Give One"

) como una forma de apoyar causas valiosas aquí en la Tierra , tales como ampliar el acceso al espacio.

"Cuando fundé Space for Humanity en 2017, tuve una visión de cómo el acceso al espacio podría democratizarse para permitir que diversos líderes experimentaran su poder transformador y trabajaran para hacer del mundo un lugar mejor. Estoy muy agradecido de nuestros donantes, de nuestros miles de seguidores y voluntarios y de Blue Origin por ayudar a hacer realidad este sueño", afirmó Dylan Taylor, director ejecutivo de Voyager Space, astronauta comercial y fundador y presidente de Space for Humanity.

"Katya es un consolidado modelo a seguir para los estudiantes de las áreas CTIM de todo el mundo", afirmó Audrey Powers, vicepresidenta de la Misión New Shepard y Operaciones de Vuelo en Blue Origin, que voló a bordo de la NS-18. "Para Blue Origin es un honor ayudar a Katya a cumplir el sueño de toda su vida, de ver nuestro planeta frágil y sin fronteras desde el espacio. Estamos ansiosos por ver cómo utiliza esta experiencia para inspirar a los estudiantes a seguir carreras en las áreas CTIM en beneficio de la Tierra".

El proceso de selección del Programa de Ciudadanos Astronautas (CAP) de S4H consiste en una revisión integral del liderazgo, el impacto y la experiencia y habilidades de desarrollo comunitario del solicitante. Los solicitantes debían demostrar carácter, competencias, confianza, preocupación, conexión y contribución, así como aprobar una serie de verificaciones de antecedentes y exámenes de salud. El comité de selección diverso de S4H, que incluye al consejo de inclusión, al equipo de investigación y a los miembros de la junta, utilizó rúbricas que desglosaron cada una de estas categorías para calificar las solicitudes. Posteriormente, los finalistas completaron una serie de entrevistas con el comité de selección y, finalmente, se seleccionó a un único embajador.

Acerca de Space for Humanity

Space for Humanity está ampliando el acceso al espacio para toda la humanidad. La organización sin fines de lucro está organizando el primer Programa de Ciudadanos Astronautas patrocinado del planeta, en el que los líderes de cualquier ámbito de la vida pueden solicitar la oportunidad de viajar al espacio y experimentar el efecto de visión panorámica: el cambio cognitivo en la conciencia que ocurre cuando un ser humano mira la Tierra desde el espacio.

A través de su programa de viaje espacial para ciudadanos, capacitación en liderazgo y trabajo colaborativos para educar al público, Space for Humanity está sentando las bases para crear el mundo que queremos, tanto aquí en la Tierra como en todo el cosmos. Para obtener más información, visite www.spaceforhumanity.org

