Spectrum Therapeutics se asocia con la iniciativa Not Myself Today® de la Asociación Canadiense de Salud Mental

SMITHS FALLS, Ontario, y, 10 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Spectrum Therapeutics ("Spectrum"), la división médica de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (la "Compañía" o "Canopy Growth") tiene el placer de anunciar una asociación con la Asociación Canadiense de Salud Mental (Canadian Mental Health Association, "CMHA"). La iniciativa, la primera de su clase para una empresa líder de cannabis y una organización nacional de salud mental, verá a la CMHA en colaboración con Spectrum Therapeutics desarrollar un módulo de contenido educacional relacionado con el cannabis en el centro de trabajo como parte del programa de salud mental en el trabajo Not Myself Today (Hoy Yo No) de la CMHA. El módulo, cuyo lanzamiento está programado para principios del año próximo, contará con una serie de herramientas de participación físicas y digitales, dirigidas a reducir el estigma en el centro de trabajo en torno al uso de medicinas basadas en cannabinoides. Además, alentará una mayor supervisión de los profesionales del cuidado de la salud cuando los pacientes usen cannabis para tratar una condición médica. El contenido también incluirá recursos de video presentando a expertos en el tema del cannabis medicinal y hojas informativas que proporcionan una información detallada y dirige a los lectores hacia más recursos.

"El estigma en torno al cannabis medicinal y la enfermedad mental evita un diálogo y una acción significativos entre los afectados. Uno de los objetivos de esta asociación es romper ese estigma facilitando conversaciones sobre salud mental con la información de recursos educacionales basados en las evidencias", dijo el doctor Mark Ware, director médico de Canopy Growth. "Para Spectrum Therapeutics, esta asociación presenta una poderosa oportunidad de mejorar vidas mejorando la salud física y mental mediante el acceso a la educación que motiva el aprendizaje junto con conversaciones sobre el cannabis medicinal en el centro de trabajo".

Los estimados sugieren que uno de cada dos canadienses tiene o tendrá una enfermedad mental a los 40 años[1]. El 53 por ciento de los canadienses consideran que la ansiedad y la depresión son epidémicas en el país[2] y que la enfermedad mental es una causa importante de reclamos por incapacidad en el centro de trabajo en Canadá.

Not Myself Today es una iniciativa basada en evidencias, diseñada para ayudar a los empleadores y a los empleados a transformar la salud mental en el trabajo. El programa es adoptado por más de 500 organizaciones en Canadá y los Estados Unidos, y llega a más de 350.000 empleados. Al derribar barreras y lograr que el tema de la salud mental sea interesante y accesible para todos los empleados, Not Myself Today mejora el conocimiento de la salud mental, reduce el estigma y cambia la cultura del centro de trabajo para dar más apoyo al bienestar y la salud mental de cada empleado. En los últimos seis años, la iniciativa se ha convertido en un programa muy apreciado y cuenta con muchos de los mayores y más respetados empleadores en los sectores corporativo, gubernamental y social de Canadá como sus campeones.

"El sistema de cuidado de la salud mental del futuro no es solo en clínicas u hospitales: es en lugares como el centro de trabajo, donde podemos promover las habilidades, el conocimiento y las prácticas que pueden mejorar la salud mental de la población general en vez de limitar nuestro enfoque a pacientes individuales", dijo Fardous Hosseiny, director ejecutivo nacional interino de la CMHA. "Con el apoyo de socios como Spectrum Therapeutics, nuestro programa Not Myself Today educará, reducirá el estigma y fomentará culturas de seguridad y apoyo para los canadienses (uno de cada cinco) que padecen de enfermedad mental en un año dado, y para los cinco de cada cinco canadienses que tienen salud mental".

La investigación del uso del cannabis y la enfermedad mental todavía está en su infancia y la CMHA enfatiza que hacen falta más estudios para entender la relación entre la salud mental y el uso del cannabis, tanto de sus posibles beneficios como de sus riesgos. La CMHA y Spectrum Therapeutics recomiendan firmemente que los individuos busquen el consejo de un profesional de la salud sobre cualquier tratamiento de salud mental, incluido el cannabis medicinal.

Spectrum Therapeutics ha identificado la salud mental como un área con numerosas necesidades médicas sin resolver y actualmente realiza investigaciones clínicas en asociación con importantes instituciones académicas y centros de investigación para determinar el papel que el cannabis puede desempeñar en la atención de trastornos del estado de ánimo y la ansiedad. El anuncio de hoy se basa en el legado de Spectrum Therapeutics y Canopy Growth de aumentar la comprensión del cannabis por parte del público, lo cual abarca asociaciones con entidades como:

Parent Action on Drugs y Canadian Students for Sensible Drug Policy para orientar a los padres, los cuidadores de adultos y los jóvenes sobre cómo tomar decisiones responsables sobre el cannabis.

y para orientar a los padres, los cuidadores de adultos y los jóvenes sobre cómo tomar decisiones responsables sobre el cannabis. The Arthritis Society para crear recursos basados en evidencias con el fin de ayudar a las personas con artritis a aprender más sobre el potencial del cannabis medicinal como tratamiento.

para crear recursos basados en evidencias con el fin de ayudar a las personas con artritis a aprender más sobre el potencial del cannabis medicinal como tratamiento. La Universidad de Columbia Británica mediante una donación de $2,5 millones para realizar pruebas controladas examinando la utilidad potencial del cannabis para resolver la crisis de la sobredosis de opioides y para establecer la Cátedra Canopy Growth de Ciencia del Cannabis.

mediante una donación de millones para realizar pruebas controladas examinando la utilidad potencial del cannabis para resolver la crisis de la sobredosis de opioides y para establecer la Cátedra Canopy Growth de Ciencia del Cannabis. Mothers Against Drunk Driving (MADD) y la Canadian Drug Policy Coalition para realizar una extensa revisión de las investigaciones que sirvieron de base para las recomendaciones de MADD Canada sobre el uso responsable del cannabis y conducir sobrio.

Mediante estas asociaciones y el apoyo a campañas como Not Myself Today, Canopy Growth y su división médica, Spectrum Therapeutics, se sienten orgullosas de dar orientación a los pacientes, sus familias y los proveedores de cuidado de la salud sobre el cannabis medicinal y su papel en aliviar algunos de nuestros problemas de salud más comunes.

Brindamos por el crecimiento futuro (y por la promoción del bienestar mental).



Acerca de la Canadian Mental Health Association



La Asociación Canadiense de Salud Mental (Canadian Mental Health Association, CMHA), fundada en 1918, es la organización comunitaria de salud mental más extensa y establecida de Canadá. Con una presencia en más de 330 comunidades en todas las provincias y un territorio, la CMHA ofrece apoyo, programas y recursos que ayudan a prevenir problemas y enfermedades de salud mental, apoya la recuperación y la resistencia, y permite a todos los canadienses desarrollarse y prosperar. Para más información, visite cmha.ca

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) es una empresa diversificada líder a nivel mundial de cannabis, marihuana y dispositivos de cannabis, que ofrece distintas marcas y variedades de cannabis preparadas en forma seca, de aceite y en cápsulas de Softgel, así como dispositivos médicos por medio de la filial de Canopy Growth, Storz &Bickel GMbH &Co. KG. Desde la innovación de productos y procesos hasta su ejecución en el mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión por el liderazgo y el compromiso de crear una empresa de cannabis de categoría mundial un producto, un sitio y un país a la vez. Canopy Growth tiene operaciones en más de una docena de países en cinco continentes.

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a formar profesionales del cuidado de la salud, realizar una sólida investigación clínica y adelantar el conocimiento público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a una investigación y desarrollo de IP avanzada y comercializable. Spectrum Therapeutics vende una serie de productos de espectro completo usando su sistema Spectrum de clasificación por código de color, así como el Dronabinol de un solo cannabinoide bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera establecimientos de venta al detalle en Canadá bajo sus premiadas marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis mundialmente reconocida que ha captado a una base numerosa y leal de seguidores enfocándose en productos de calidad y en relaciones significativas con el cliente.

Desde nuestra histórica salida a bolsa en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo en incrementar el valor de los accionistas mediante el liderazgo está inculcado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con importantes nombres del sector, como los íconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas del cultivo DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder en bebidas alcohólicas Constellation Brands, que está en la lista de Fortune 500, entre muchos otros. Canopy Growth es propietaria de 12 sitios de producción de cannabis con licencia, con cientos de miles de metros cuadrados de capacidad de producción, de ellos más de 93.000 metros cuadrados de espacio de producción con la certificación GMP (buenas prácticas de fabricación). Para más información, visite www.canopygrowth.com

Acerca de Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics, la división médica de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED, NYSE: CGC), se dedica a formar profesionales del cuidado de la salud, adelantando el conocimiento público del cannabis, y sus diversas aplicaciones, y un avanzado desarrollo de IP e investigación comercializable. Spectrum Therapeutics, fundada en Canadá, opera en Australia, Sudamérica, África y Europa. Sus productos están disponibles en una gran variedad de potencias y formatos diseñados para simplificar el diálogo en torno a la fuerza y la dosificación aplicando un espectro codificado por colores para clasificar el cannabis medicinal según los niveles de THC y CBD.

Las ofertas de Spectrum Therapeutics abarcan cannabis de flor entera, aceites e innovaciones como Softgels, además de la medicina Dronabinol de un solo cannabinoide bajo la marca Bionorica Ethics. A través de la simplificación de productos, una sólida investigación clínica y la educación continua de los profesionales de la salud, Spectrum Therapeutics tiene el compromiso de atender las necesidades médicas no satisfechas de los pacientes de todo el mundo.

