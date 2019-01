Spin Master y Alpha Group resuelven disputas de patentes relacionadas con el galardonado juguete Bakugan® Toy

TORONTO

Guangzhou

Guangdong

China

, 14 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Spin Master Corp. (TSX:TOY; www.spinmaster.com ) y Alpha Group Co., Ltd. de, República Popular de, tienen el placer de anunciar que sus disputas en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos relacionadas con los juguetes transformables han sido resueltas amigablemente. Entre los términos del acuerdo se encuentra la aceptación del Alpha Group para no vender después del 31 de enero de 2019 los productosidentificados en los tres casos de los tres países involucrados en las disputas resueltas.

Chris Harrs

"Estamos muy orgullosos de la innovadora tecnología que hay detrás de los productos de Bakugan", manifestó, consejero general de Spin Master Corp. "Spin Master tiene un historial y una reputación de hacer respetar su propiedad intelectual y continuaremos protegiendo enérgicamente nuestros derechos toda vez que sea necesario".

Spin Master presentó y obtuvo patentes mundiales para proteger el mecanismo de transformación asociado con sus galardonados y exitosos juguetes Bakugan®. Spin Master se preocupa por proteger su innovadora tecnología de transformación en los principales territorios del mundo. En la actualidad, Spin Master tiene demandas pendientes contra Mattel en Canadá, Estados Unidos y México, en las que alega que el producto Mecard de Mattel infringe la tecnología de Bakugan.

Acerca de Spin Master

Spin Master (TSX:TOY; www.spinmaster.com) es una empresa de entretenimiento para niños líder a nivel mundial, que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa un diversificado portafolio de innovadores juguetes, juegos, productos y artículos de entretenimiento. Spin Master es mejor conocida por sus galardonadas marcas como Zoomer®, Bakugan®, Erector® by Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® y PAW Patrol®. Desde el año 2000, Spin Master ha recibido 103 nominaciones a Juguete del Año (TOTY, por sus siglas en inglés) y obtenido 28 victorias en una diversidad de categorías de productos, incluidas 13 nominaciones TOTY a Juguete Innovador del Año. Al día de hoy, Spin Master ha producido ocho series de televisión, incluyendo al éxito de 2007 Bakugan Battle Brawlers y el actual éxito PAW Patrol que se emite en más de 160 países y territorios de todo el mundo. Spin Master tiene 28 oficinas y emplea a más de 1.700 personas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

Para más información: Inversores - Mark Segal, vicepresidente ejecutivo y director financiero, marks@spinmaster.com; Medios de comunicación: Tammy Smitham, vicepresidente de Comunicaciones y RSC, mediarelations@spinmaster.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/807895/Spin_Master_Spin_Master_and_Alpha_Group_Resolve_Patent_Disputes.jpg

FUENTE Spin Master Ltd.