Stevie® Awards anuncia a los ganadores en la decimoctava versión de los Annual International Business Awards® de todo el mundo

Empresas premiadas por sus logros en medio de la pandemia del COVID-19

FAIRFAX, Va., Aug. 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las organizaciones y los ejecutivos con un alto desempeño en todo el mundo han sido reconocidos como ganadores de los premios Gold, Silver y Bronze de los Stevie® Awards en la decimoctava versión de los Annual International Business Awards® , el único programa de premios empresariales completo e internacional de todo el mundo.

Los ganadores fueron seleccionados de entre más de 3700 nominaciones enviadas por organizaciones en 65 países.

Una lista completa de todos los ganadores de los premios Gold, Silver y Bronze de los Stevie Awards del 2021 por categoría está disponible en www.StevieAwards.com/IBA.

Más de 260 ejecutivos de todo el mundo participaron en 11 jurados para determinar los ganadores de los Stevie Awards.

El ganador principal de los premios Gold, Silver y Bronze de los Stevie Awards en general es Ayala Land de Makati, Filipinas, con 34. Otros ganadores de varios premios Stevie Awards son LLYC (33), IBM (23), Viettel Group (22), HALKBANK (20), DHL Express Worldwide (16), Masks4Missions (16), Telkom Indonesia (15), Yapi Kredi (13), Wolters Kluwer (13), Jeunesse Global (11), Tata Consultancy Services (11), Dubai Municipality (10), Zer Central Services and Trade (10), Zimat Consultores (10), AXA Sigorta (9), Google (8), Ooredoo Group (8), Sberbank of Russia (8), Isbank (7), MTR Corporation Limited (7), Thai Life Insurance (7), pH7 Communications (7), Sleepem Global, Inc. (7), Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7), Uniomedia Communications (7) y VNPT VinaPhone Corporation (7).

LLYC, una empresa de consultoría de comunicaciones y asuntos públicos con sede en Madrid, España, ganó 14 premios Gold de los Stevie Awards, más que cualquier otra organización de la competencia.

Todas las organizaciones de todo el mundo son elegibles para competir en los IBA, y pueden enviar postulaciones en una amplia variedad de categorías a fin de obtener logros en administración, marketing, relaciones públicas, servicio al cliente, recursos humanos, nuevos productos y servicios, tecnología, sitios web, aplicaciones, eventos, y mucho más.

Los premios se presentarán durante una ceremonia de entrega de premios virtual el 8 de diciembre del 2021.

Acerca de Stevie® Awards

Los premios de Stevie Awards se otorgan en ocho programas: Stevie Awards de Asia-Pacífico, Stevie Awards de Alemania, Stevie Awards del Oriente Medio y el Norte de África, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empleadores, Stevie Awards para Mujeres en los Negocios y Stevie Awards para Ventas y Servicio al Cliente. Las competencias de Stevie Awards reciben más de 12 000 postulaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. Con premios para organizaciones de todos los tipos y tamaños, y para las personas que las apoyan, los premios de Stevie Awards reconocen el desempeño sobresaliente en el lugar de trabajo en todo el mundo. Obtenga más información sobre Stevie Awards en http://www.StevieAwards.com.



