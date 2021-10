Sunwing Travel Group anuncia la integración de 20 propiedades Blue Diamond Resorts a Autograph Collection de Marriott International y el programa de lealtad Marriott Bonvoy

TORONTO, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing Travel Group ha anunciado que, a partir de hoy, 20 de las propiedades de Blue Diamond Resorts se han integrado completamente al prestigioso Autograph Collection de Marriott International. La integración es resultado de la noticia monumental publicada a principios de este año, en que la división hotelera de la empresa había firmado un acuerdo de mutua asociación con Marriott International.

Los 20 hoteles de Blue Diamond Resorts participantes, entre los que ahora se encuentra Royalton Grenada, situado en la pintoresca zona este del Caribe, serán las primeras propiedades todo incluido que se unan a la marca Autograph Collection de Marriott, una selección de hoteles independientes con distintas perspectivas en diseño y hospitalidad. Los resorts seguirán siendo propiedad de Blue Diamond Resorts y los gestionará de forma independiente bajo la marca de Autograph Collection, cumpliendo la promesa de la marca de crear experiencias vacacionales únicas y memorables adaptadas a los intereses particulares de los huéspedes.

"Estamos encantados de anunciar que completamos la integración de 20 de nuestras propiedades en Autograph Collection", dijo Jordi Pelfort, Presidente de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group. "Con nuestro portafolio de resorts de clase mundial y la prestigiosa reputación de Marriott así como su importante programa de lealtad, ofreceremos el más alto nivel de servicio todo-incluido mientras que haremos realidad los sueños vacacionales de muchos más viajeros."

Los hoteles que ahora forman parte de Autograph Collection incluyen:

México Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort

Planet Hollywood Adult Scene Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only

Royalton CHIC Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only

Royalton Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino

Hideaway at Royalton Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only

República Dominicana



Royalton Bavaro, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino

Royalton CHIC Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino – Adults Only

Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino

Hideaway at Royalton Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino – Adults Only

Royalton Splash Punta Cana, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino

Jamaica



Grand Lido Negril Au-Naturel, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only

Royalton Blue Waters Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort

Royalton Negril, An Autograph Collection All-Inclusive Resort

Hideaway at Royalton Negril, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only

Royalton White Sands Montego Bay, An Autograph Collection All-Inclusive Resort

Santa Lucía



Royalton Saint Lucia, An Autograph Collection All-Inclusive Resort

Hideaway at Royalton Saint Lucia, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only



Costa Rica



Planet Hollywood Costa Rica, An Autograph Collection All-Inclusive Resort



Antigua



Royalton Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino