Surge el Constructor de Paz en México

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Sergio Arturo Ramírez Muñoz es abogado de profesión, muchos años se dedicó a la búsqueda de la justicia a través del litigio penal. Esta labor lo llevó a explorar formas alternativas de solución de conflictos en casos en los que parecía imposible una amigable composición. Se internó entonces en el estudio de la cultura de paz, ejercicio que le ha llevado gran parte de los últimos cinco años de su vida, por lo que ha recorrido pueblos y comunidades de México, propiciando acuerdos y alianzas por la paz.

En su forma de hablar hay una mezcla indescriptible entre serenidad y apasionamiento: está seguro de que es posible la resolución de los conflictos actuales de manera no violenta, pero no a cualquier precio, no a costa del olvido y de la impunidad. La injusticia, dice, no conduce a la paz. Pero ha encontrado, en el intrincado trance en el que se encuentra México, formas para llegar a acuerdos, acercamientos a la justicia y a la verdad.

En su trato amable y respetuoso, reconoce que "el conflicto es inherente a las relaciones humanas, lo importante es cómo lo gestionamos y en qué lo transformamos".

Su labor no ha estado exenta de críticas y señalamientos, ya que han surgido acusaciones falsas porque desafortunadamente la violencia y el conflicto son fuente y medio de muchos intereses económicos y políticos. En la construcción de paz, se ha arriesgado y ha apostado su capital económico y humano, a veces, ha perdido, pero como él dice: la paz es una tarea de todos los días, en la que no se pierde ni se gana para siempre, es una constante reconstrucción.

Sergio Arturo Ramírez Muñoz ha logrado una gran credibilidad en los más diversos sectores de la sociedad, por eso se le conoce como el Constructor de Paz. Hoy promueve un concepto al que ha denominado Tregua por México como un camino intermedio a la justicia transicional, al que pueden unirse todas las personas que estén convencidas que la paz duradera es una posibilidad para México.

