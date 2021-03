SÃO PAULO, 18 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- SUSE ®, es una líder global en soluciones de código abierto innovadoras, confiables y de grado corporativo, anuncia hoy que ha expandido su relación con Ingram Micro en Latinoamérica. Ingram Micro, proveedora líder mundial de tecnología y soluciones de logística, ahora distribuirá soluciones SUSE en toda la Latinoamérica hispánica, ampliando su afiliación exitosa como distribuidora SUSE en Brasil.

Basada en la larga y establecida relación de SUSE con Ingram Micro globalmente, la asociación ampliada aumenta la capacidad del ecosistema de SUSE en brindar más servicios a clientes en la región geográficamente amplia de Latinoamérica. Ingram Micro impulsará las plataformas de código abierto SUSE líderes del sector, SUSE Linux Enterprise and Rancher, para capacitar organizaciones a innovar por toda parte – de lo centro de datos a la nube al borde y más allá.

«El crecimiento de nuestra relación con Ingram Micro en Latinoamérica es un indicador del aumento de la demanda por soluciones de SUSE entre clientes corporativos en la región y del éxito actual de Ingram Micro y nuestra red de distribución actual», dice Cristiana Maranhão, presidente de SUSE Latinoamérica. «Esperamos que la adición de la especialización y del alcance de mercado de Ingram Micro en toda la región impulse los negocios de SUSE en general en Latinoamérica».

Daniela Rosa, VP de Soluciones Avanzadas para LATAM y Directora Ejecutiva de Exportaciones de Latam para Ingram Micro, afirma: «Ayudamos empresas a cumplir la promesa de tecnología, y nuestra asociación ampliada con SUSE nos permite brindar las mejores tecnologías de código abierto para empresas en gran parte del mundo y, ahora, para toda Latinoamérica. Ingram Micro provee especialización profunda y visiones de mercado incomparables a nuestros asociados. Por ejemplo, nuestro Centro de Excelencia (COE) en México asegurará que nuestros clientes tengan el conocimiento y las herramientas de que necesitan para disfrutar al máximo las soluciones SUSE en toda la región».

Soluciones y Ecosistema SUSE

En 2020, SUSE adquirió Rancher Labs, líder de tecnología en gestión de Kubernetes. Juntas, SUSE y Rancher ponen el «abierto» de vuelta al código abierto, brindando a los clientes la agilidad para enfrentar desafíos de innovación hoy y la libertad de evolucionar su estrategia y soluciones mañana.

Además, recientemente SUSE lanzó el SUSE One Partner Program, diseñado específicamente para servir a las necesidades de asociados que buscan añadir valor y soluciones con riesgo mínimo a sus clientes. Este programa es de asociación libre y permite que un socio acceda a la tecnología de SUSE sin inversión inicial.

Para más informaciones acerca del SUSE One Partner Program y de las soluciones SUSE, visite el sitio web www.suse.com.

Acerca de SUSE

SUSE es una líder global en soluciones de código abierto innovadoras, confiables y de grado corporativo. Somos expertos en Linux Corporativo, Gestión de Kubernetes y soluciones de Borde y colaboramos con socios y comunidades para capacitar nuestros clientes a innovar por toda parte – del centro de datos a la nube al borde y más allá. SUSE pone el «abierto» de vuelta al código abierto, brindando a los clientes la agilidad para enfrentar desafíos de innovación hoy y la libertad de evolucionar su estrategia y soluciones mañana. Para más informaciones, visite el sitio web www.suse.com.

Acerca de Ingram Micro

Ingram Micro ayuda empresas a cumplir la promesa de tecnología. La compañía brinda un espectro completo de servicios globales de tecnología y cadena de suministro a empresas de todo el mundo. Especialización profunda en soluciones de tecnología, movilidad, nube y soluciones de cadena de suministro permite que sus socios de negocio operen con eficiencia y exitosamente en los mercados que sirven. Agilidad incomparable, visiones profundas de mercado y la confianza y fiabilidad que vienen de décadas de relaciones comprobadas diferencian Ingram Micro y la ponen en la vanguardia. Descubra cómo Ingram Micro ayuda empresas a cumplir la promesa de tecnología. Más informaciones en el sitio web www.ingrammicro.com.

Declaraciones Prospectivas

