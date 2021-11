Synchronoss nombra a Taylor C. Greenwald director financiero

Líder financiero aporta más de 20 años de experiencia en empresa pública a Synchronoss

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), un líder mundial e innovador en productos y plataformas en la nube, mensajes y digitales, anunció hoy que Taylor C. Greenwald fue nombrado vicepresidente ejecutivo y director financiero, con fecha efectiva inmediata. En su nueva función en Synchronoss, Greenwald supervisará las operaciones financieras globales de la empresa, incluyendo contabilidad, tesorería, planificación y análisis empresarial, desarrollo corporativo y relaciones con los inversores.

Greenwald aporta a Synchronoss una vasta experiencia en la gestión de todas las funciones financieras de organizaciones públicas líderes globales. Recientemente fue vicepresidente sénior de finanzas y director financiero de Web Presence para Endurance International Group, una empresa de servicios de TI. Anteriormente, trabajó 18 años para Convergys Corporation, donde ocupó varias posiciones de liderazgo sénior, como vicepresidente sénior de finanzas, contralor y director de contabilidad.

"Me complace dar la bienvenida a Taylor a nuestro equipo de liderazgo senior", dijo Jeff Miller, presidente y director ejecutivo de Synchronoss. "Taylor trae consigo una experiencia significativa en impulsar el aumento de ingresos y rentabilidad para empresas líderes en los sectores de tecnología y servicios empresariales. Además, posee un profundo conocimiento de desarrollo corporativo, incluyendo adquisiciones y desinversiones, competencia comprobada con estrategias de recuperación y una trayectoria técnica sólida. Tengo la certeza de que su experiencia y perspicacia financiera tendrán un impacto inmediato mientras continuamos posicionando a Synchronoss para el futuro y aseguramos que nuestros clientes en todo el mundo tengan los recursos necesarios para conectarse con los suscriptores de manera confiable y significativa".

Miller agregó que Lou Ferraro, que actuó como director financiero interino durante el último trimestre, permanecerá con la empresa como vicepresidente ejecutivo de operaciones financieras y director de recursos humanos, reportando a Taylor. “Lou hizo un trabajo fantástico cuando se le pidió que asuma el rol de director financiero interino a mediados de este año, además de sus otras responsabilidades. El directorio y yo esperamos su liderazgo continuo para seguir adelante", dijo Miller.

Greenwald dijo que está muy contento de unirse a la empresa. "El trabajo que Synchronoss realizó el año pasado para mejorar su trayectoria de negocios es impresionante, y me siento honrado de integrarme a la empresa en un momento tan importante. Espero ayudar a Synchronoss a crear impulso para aumentar las ganancias y cumplir sus objetivos estratégicos para los clientes y otras partes interesadas", dijo.

Greenwald obtuvo su MBA en el Massachusetts Institute of Technology – Sloan School of Management, y su licenciatura en ingeniería en el Georgia Institute of Technology.

Acerca de Synchronoss

Synchronoss Technologies (NASDAQ: SNCR) desarrolla software para capacitar a las empresas de todo el mundo para conectarse con sus suscriptores de manera confiable y significativa. El conjunto de productos de la empresa ayuda a optimizar las redes, simplificar la incorporación y atraer suscriptores para liberar nuevos flujos de ingresos, reducir costos y aumentar la velocidad de posicionamiento en el mercado. Cientos de millones de suscriptores confían en los productos Synchronoss para mantenerse sincronizados con las personas, los servicios y el contenido que aman. Por esta razón, más de 1.500 talentosos empleados de Synchronoss en todo el mundo se esfuerzan cada día por reinventar un mundo sincronizado. Para más información visite, www.synchronoss.com

Contacto de Medios:

Para Synchronoss:

Anais Merlin, CCgroup UK

Diane Rose, CCgroup US

E: synchronoss@ccgrouppr.com

Contacto de Inversores

Para Synchronoss: Todd Kehrli/Joo-Hun Kim, MKR Investor Relations, Inc., E: investor@synchronoss.com