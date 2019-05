Synchronoss se asocia con Amazon para proporcionar integración global de servicios a operadores móviles

Synchronoss DXP ayudará a los operadores móviles a ofrecer los servicios digitales de Amazon

BRIDGEWATER, N.J., May 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), un líder global e innovador de productos de nube, mensajería, digital e Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), anunció hoy que su Plataforma de Experiencia Digital (Digital Experience Platform, DXP) permitirá a los operadores móviles de todo el mundo ofrecer servicios para los consumidores de Amazon a sus clientes como parte de su factura.



Glenn Lurie, presidente y director ejecutivo de Synchronoss, declaró: “La asociación con Amazon facilitará el recorrido dinámico del cliente para que los suscriptores móviles puedan acceder a los servicios de Amazon a través de una relación de pago con su operador local. Estos tipos de asociaciones de contenido y servicio de alto valor serán fundamentales para ayudar a los operadores a mejorar la captación de clientes mientras buscamos ayudarlos a superar la complejidad y generar ingresos adicionales. Además, a los clientes les da la opción de acceder a los servicios con una tarjeta de crédito o como valor agregado en sus planes”.

Synchronoss DXP es una plataforma única de código bajo que reduce significativamente el tiempo de comercialización y simplifica la entrega de tecnología de la información (TI) para cualquier organización que busque transformar y optimizar la experiencia y el acceso digitales de sus clientes. Con las herramientas DXP, las compañías pueden crear, configurar y administrar todo tipo de transacciones en entornos omnicanal, y ofrecer al mismo tiempo la posibilidad de compartir datos de clientes, opciones y acciones en tiempo real en todos los canales, integrándose fácilmente con los sistemas e interfaces de usuario existentes.

Acerca de Synchronoss

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma la forma en que las empresas crean nuevos ingresos, reducen costos y deleitan a sus suscriptores con productos de nube, mensajería, IoT y digitales, con soporte para cientos de millones de suscriptores en todo el mundo. Las nuevas tecnologías seguras, escalables e innovadoras, las asociaciones de confianza y el talentoso personal de Synchronoss cambian la forma en que los clientes de las áreas de tecnología, medios y telecomunicaciones hacen crecer su negocio. Para obtener más información, visítenos en www.synchronoss.com

