Taconic Biosciences agrega nuevo modelo de sistema inmune humanizado (HIS) a su portafolio para investigación inmuno-oncológica

RENSSELAER, Nueva York, Jan. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un proveedor líder mundial de soluciones de modelo de animales para el descubrimiento de fármacos, anuncia el lanzamiento del ratón huNOG-EXL EA (acceso temprano) del sistema inmunológico humanizado (HIS). Este producto expande el portafolio HIS ampliamente utilizado de Taconic. huNOG-EXL EA extiende significativamente la ventana de estudio durante la cual un modelo de ratón HIS de linaje mieloide se puede utilizar con éxito.

Los modelos huNOG-EXL de Taconic son compatibles con células mieloides y linfoides humanas, lo que hace que estos ratones sean especialmente útiles para investigación inmuno-oncológica y otras aplicaciones inmunológicas relacionadas. Con la vida útil más prolongada de cualquier modelo HIS compatible con mieloide, el modelo huNOG-EXL original (ahora llamado huNOG-EXL SA, o Acceso Estándar) fue aplicado con éxito en investigación preclínica de descubrimiento de fármacos desde 2016. El modelo huNOG-EXL SA se proporciona después de un paso de control de calidad a las 10 semanas después del injerto. La respuesta de los usuarios sugiere que las aplicaciones de investigación que exigen plazos de estudio particularmente largos o la importación a regiones con largos períodos de cuarentena presentan obstáculos experimentales y logísticos que pueden limitar la utilidad del modelo de Acceso Estándar (SA).

El nuevo modelo de huNOG-EXL EA elimina esos desafíos al proporcionar acceso a ratones huNOG-EXL poco después del injerto, ampliando la ventana de estudio útil. Esto hace el huNOG-EXL EA ideal para el injerto de tumores de crecimiento lento, paradigmas de tratamiento más largos, o varias personalizaciones de estudio. El acceso temprano a un modelo de linaje mieloide ampliado también es ventajoso para los investigadores que enfrentan cuarentenas de importación de modelos, que de otro modo consumirían una parte significativa de la ventana de estudio útil para estos ratones. Debido a que el modelo de huNOG-EXL EA es enviado antes de que sea posible una etapa de QC de injerto, se realiza utilizando células de donantes previamente validadas para injertar bien para reducir el riesgo de fallas de injerto.

“El modelo de huNOG-EXL EA satisface las necesidades científicas críticas de los investigadores que realizan investigaciones inmuno-oncológicas o estudian otras enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico”, dijo el Dr. Michael Seiler, vicepresidente de productos comerciales de Taconic. "Después de conducir una extensa investigación y desarrollo, junto con rigurosas pruebas beta con varios socios del sector, Taconic se complace en ofrecer ahora el nuevo modelo y expandir la utilidad de este ratón humanizado único".

Acerca de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences es un líder global con todas las licencias para la generación de modelos de roedores modificados por ingeniería genética y servicios relacionados. Taconic, fundada en 1952, ofrece las mejores soluciones de modelos de animales, de modo que los clientes puedan adquirir, generar diseños específicos, reproducir, preacondicionar, realizar ensayos y distribuir valiosos modelos de investigación en todo el mundo. Especializada en modelos de ratones y ratas modificados por ingeniería genética, microbioma, modelos de ratones de inmuno-oncología y servicios de diseño y reproducción de modelos integrados, Taconic opera tres laboratorios de servicios y seis instalaciones de reproducción en Estados Unidos y Europa, mantiene relaciones de distribución en Asia y tiene capacidades globales de envío para la provisión de modelos animales en casi cualquier lugar del mundo.

