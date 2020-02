Tamino Minerals, Inc. presento denuncia en México ante la FGR y presenta informe a Inversionistas

Las siguientes son declaraciones y opiniones expresadas por la empresa Tamino Minerals, Inc.:

MONTREAL, Feb. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tamino Minerals, Inc. ("Tamino" o la "Compañía") (OTC: TINO) Tamino Minerals, Inc. A través de su empresa subsidiaria Minerales Tamino S.A. de C.V. y otras filiales presentó una denuncia en contra de una persona en la Fiscalía General de la Republica en México, FGR , por Fraude en la Delegacion Sonora. Los números de expedientes son los siguientes: 2017/5734/R 77906/2017 y en la Comision de Derechos Humanos en Mexico: CNDH/5/2017/5734/R.



La empresa ha estado en comunicación con las autoridades respecto de este caso y pretende demostrarle a la Fiscalía que aun no se ha logrado barrenar el fundo minero en cuestión. Por lo que debemos dirigirnos a la Fiscalía y recordarle que un Derecho se exige.

Es importante que la Fiscalía responda con atención los altos directivos de la empresa para con ello poder concluir dicha investigación de manera satisfactoria.

Cabe aclarar que la empresa ha sido victima de varios atropellos por parte de varios empresarios mexicanos en los últimos meses, por lo que la empresa tiene plena confianza que las autoridades podrán apoyarnos en resolver esta investigación con Apego a Derecho y demostrando respeto a las Leyes Mexicanas.

Esperemos que las autoridades contribuyan a resolver este caso y que no se extorsione o intimide a ningún testigo, y que se resuelva de manera expedita dicha investigación.

De manera consistente el publico inversionista reconoce que nuestros esfuerzos han sido muy buenos. De la misma manera consideramos importante que los mismos inversionistas cooperen para que dicho proyecto sea explorado utilizando métodos modernos y no caigamos en los mismos errores del pasado.

Es importante mencionar que algunos inversionistas no están satisfechos con la forma en que las autoridades mexicanas han reaccionado a esta queja de fraude, y les gustaría mencionar que un grupo de empresarios mexicanos nos han estafado al intentar resolver este problema. Consideramos que esto no es justo y que no hemos logrado avanzar al ritmo necesario para que nuestros inversionistas estén conformes.

En la Opinion de la Direccion General el Gobierno actual debe rendirnos cuentas, ya que son quienes encabezan la cuarta transformación de México, esperemos sigan apoyándonos en la solución de este importante caso. Lo más importante es que nuestra Compañía pueda dar curso a nuestros programas de exploración. Dicho programa incluye un exhaustivo Programa de Barrenación en conocida región minera del Estado de Sonora. Sonora es el principal productor de Oro en la República Mexicana. La tarea de barrenar podría brindarnos un valor del fraude.

A la comunidad de Periodistas y Medios de Comunicación en México e Hispanoamérica, les suplicamos nos brinden su apoyo para poder continuar con nuestras labores y que esta investigación no permanezca impune, como muchísimas otras que así lo han hecho por falta de apoyo.

TAMINO MINERALS, INC.

Pedro Villagran-Garcia, Director General

Tamino Minerals, Inc.

Teléfono 1-514-432-7746 o correo electrónico info@taminominerals.ca