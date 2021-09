Technisys es reconocido por Gartner como un competidor importante en plataformas de Core de Banca Digital en América Latina

Latin America

MIAMI, 21 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Cyberbank, la plataforma de banca digital de Technisys, es destacada por Gartner como un competidor importante en Latinoamérica, en el reporte: "A Banker's Guide to Core Banking Systems for Latin America". Technisys ofrece una plataforma nativa en la nube, centrada en API, con capacidades de open banking, que permite que los bancos desarrollen aplicaciones y servicios para satisfacer todas las necesidades financieras de los clientes. Gartner ofrece a los ejecutivos bancarios y a sus equipos una visión práctica y objetiva.

Cyberbank Core es la plataforma de banca digital de próxima generación de Technisys. Cyberbank permite a las instituciones financieras diferenciarse de dos formas fundamentales: creando y distribuyendo productos financieros personalizados para los clientes a la velocidad del comercio, y ofreciéndoles recomendaciones significativas, dinámicamente, en todos los canales. La arquitectura técnica basada en la nube de Cyberbank tiene una flexibilidad estructural única, que le da una ventaja primordial a los bancos al poder satisfacer las necesidades y los comportamientos cambiantes de los consumidores.

En el reporte, Gartner destaca que en la región: "el mercado de las plataformas de Core Bancario creció un 8,6% en 2020, comparado con el año previo, lo que fue uno de los crecimientos más rápidos de mercado en el mundo". Además, resalta que "la funcionalidad comercial ya no es un factor diferenciador clave para el Core Bancario en América Latina. En su lugar, tanto la arquitectura técnica, la oferta de la nube y el ecosistema, son los que marcan la diferencia entre las muchas ofertas". Según Gartner: "una integración fácil entre una plataforma de Core Bancario Digital y los canales de un banco, es un criterio de selección esencial para esta tecnología. Actualmente, la mayoría de los bancos buscan reemplazar su Core para integrarse mejor con las nuevas APIs proporcionadas por terceros (como las fintechs)".

"Para ayudar a los bancos latinos a satisfacer las necesidades de un mercado muy diverso, Cyberbank, nuestra plataforma de banca digital de próxima generación, permite a las instituciones financieras de la región ofrecer accesibilidad financiera, comodidad y capacidad de elección", dice Miguel Santos, CEO y cofundador de Technisys.

Gartner define a una plataforma de Core de banca digital como "una plataforma de back-end que procesa las transacciones bancarias diarias, y actualiza las cuentas y otros registros financieros. Un Core Bancario usualmente incluye depósitos, como préstamos y funcionalidades de procesamiento de crédito y cuenta con interfaces para sistemas generales de balances y herramientas de información".

Con Cyberbank, las instituciones financieras pueden crecer sin fricciones según lo requiera el mercado, ya sea para uno, cientos o millones de clientes. En la actualidad, Cyberbank permite a los bancos y a las fintechs ofrecer una experiencia de usuario sobresaliente para más de 100 millones de clientes bancarios en 16 países, al mismo tiempo que aumenta y posibilita nuevos flujos de ingresos incrementales a través de los ciclos de vida de los productos. En América Latina solo algunos de los clientes de Cyberbank Core son: Banco Original, Banese, Veloe y CSU en Brasil, Davidienda en Colombia, y Cordial en la Argentina.

Gartner, A Banker's Guide to Core Banking Systems for Latin America, Vittorio D'Orazio, 26 de mayo de 2021

Gartner no promociona a ninguna empresa, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a las empresas con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización Research &Advisory de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hecho. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

