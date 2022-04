Tenaris anuncia los resultados del primer trimestre de 2022

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables intermedios consolidados condensados no auditados presentados en dólares estadounidenses (USD) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Efectivo/deuda neta, Flujo libre de efectivo y Días de capital de trabajo operativo. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.

LUXEMBURGO, April 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2022 comparados con los resultados del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2021.

Resumen de los resultados del primer trimestre de 2022

(Comparación con el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2021)

T1 2022T4 2021T1 2021Ingresos por ventas netos (millones de USD)2,3672,05715%1,182100%Resultado operativo (millones de USD)48427377%52839%Ganancia del período (millones de USD)50333650%101400%Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de USD)50337036%106373%Ganancia por ADS (USD)0.850.6336%0.18373%Ganancia por acción (USD)0.430.3136%0.09373%EBITDA* (millones de USD)62748330%196220%Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos)26.5%23.5% 16.6% *EBITDA se define como resultado operativo (menos) más depreciaciones, amortizaciones y cargos / (reversiones) por desvalorizaciones. EBITDA incluye cargos por indemnizaciones por despido de USD12 millones en el T1 2022 (relacionados con la discontinuación de nuestro negocio de equipamiento industrial en Brasil y el cierre de NKKTubes), USD8 millones en el T4 2021 y USD5 millones en el T1 2021. De no incluirse dichos cargos, EBITDA habría ascendido a USD639 millones (27.0%) en el T1 2022, USD491 millones (23.9%) en el T4 2021 y USD201 millones (17.0%) en el T1 2021.

Nuestras ventas en el primer trimestre aumentaron un 15% adicional en forma secuencial, impulsadas por los mayores precios de productos OCTG en el continente americano y mayores despachos de tubos de conducción en Europa y América del Sur. Nuestro EBITDA aumentó 30% en forma secuencial, con un margen que superó 26%, ya que los mayores precios compensaron con creces los aumentos de los costos de energía y materia prima. Durante el trimestre decidimos discontinuar nuestro negocio de equipamiento industrial en Brasil, que registró una pérdida de EBITDA de USD14 millones, incluidas las previsiones para indemnizaciones por despido, y registramos un cargo por deterioro del valor total de USD15 millones sobre nuestra participación de 49% en el negocio conjunto con Severstal en Rusia.

El capital de trabajo aumentó USD609 millones en el trimestre a raíz de mayores créditos, reflejo del incremento de las ventas, y mayores inventarios, que se vieron afectados por mayores costos de materia prima y energía. Los días de capital de trabajo operativo ascendieron a 141, en comparación con 165 en el primer trimestre de 2021 y 135 en el cuarto trimestre de 2021. El flujo libre de efectivo fue un monto negativo de USD94 millones y finalizamos el trimestre con una posición neta de efectivo positiva de USD562 millones.

Situación del mercado y perspectivas

La invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas a las personas físicas, las compañías y las instituciones rusas han cambiado las perspectivas para la energía a nivel mundial. Los precios del petróleo y gas son mayores que antes de la invasión dado que en Europa y otros mercados se buscan fuentes alternativas a las exportaciones de petróleo y gas de Rusia. Adicionalmente, los niveles actuales de producción de petróleo y gas no están siguiendo el ritmo de la demanda global y los inventarios se mantienen en niveles bajos.

Las presiones inflacionarias y los altos precios de los commodities intensificados por la invasión rusa están induciendo una respuesta monetaria por parte de los bancos centrales y una desaceleración del crecimiento global, así como una mayor incertidumbre acrecentada por el actual brote de COVID y la respuesta del gobierno en China.

La actividad de perforación está aumentando en todo el mundo, liderada por América del Norte y Medio Oriente. La actividad de perforación offshore también está creciendo, liderada por América Latina. La actividad en proyectos de tuberías también está aumentando en Medio Oriente, América del Sur, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro.

Las perspectivas para la materia prima siderúrgica también han cambiado. Rusia y Ucrania han sido importantes proveedores de arrabio, ferroaleaciones y productos de acero semi-elaborados a los mercados europeo y americano y los costos de estos materiales han aumentado notablemente desde la invasión.

Los precios de los productos OCTG también están aumentando debido a un mayor consumo, mientras que los inventarios han disminuido a niveles bajos en regiones clave como América del Norte y Medio Oriente.

En el segundo trimestre, prevemos un crecimiento adicional de las ventas, con mayores volúmenes en Medio Oriente y América del Sur, y márgenes estables con mayores precios que compensen el incremento de los costos. También prevemos que el flujo libre de efectivo será positivo. En el segundo semestre, prevemos un nuevo crecimiento de las ventas, y los márgenes debieran mantenerse dentro del mismo nivel que en el primer semestre.

Análisis de los resultados del primer trimestre de 2022

Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas)T1 2022T4 2021T1 2021Sin costura7727316%49656%Con costura5068(26%)71(29%)Total8227993%56845%

TubosT1 2022T4 2021T1 2021Ingresos por ventas netos (millones de US$) América del Norte1,3471,11820%514162%América del Sur3483412%166109%Europa23216739%14362%Medio Oriente y África182209(13%)196(7%)Asia Pacífico947526%6057%Ingresos por ventas netos (millones de US$)2,2031,91015%1,080104%Resultado operativo (millones de US$)47124592%381,140%Resultado operativo (% de ventas)21.4%12.8% 3.5% Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares aumentaron 15% en forma secuencial y un 104% interanual. Los volúmenes aumentaron 3% en forma secuencial y un 45% interanual, mientras que los precios de venta promedio aumentaron 12% en forma secuencial y un 41% interanual. En América del Norte las ventas aumentaron 20% en forma secuencial debido a los mayores precios en toda la región, reflejo de una mayor actividad de perforación y menores niveles de inventarios en el mercado con mayores volúmenes estacionales de productos OCTG en Canadá. En América del Sur las ventas aumentaron 2% en forma secuencial debido a los mayores precios de productos OCTG en toda la región aunque menores volúmenes de tubos de conducción y productos industriales en Brasil y Argentina. En Europa las ventas aumentaron 39% debido a ventas de tubos de conducción offshore para el proyecto Sakarya en Turquía y mayores precios de venta de tubos mecánicos a distribuidores. En Medio Oriente y África las ventas disminuyeron 13% y se mantienen en niveles bajos, en particular en Kuwait, donde la transición a un nuevo contrato aún está pendiente, con mínimas ventas de tubos de conducción offshore en África y de productos OCTG en Qatar. En Asia Pacífico, las ventas aumentaron 26% principalmente debido a mayores ventas en Oceanía.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD471 millones en el primer trimestre de 2022, en comparación con una ganancia de USD245 millones en el trimestre anterior y USD38 millones en el primer trimestre de 2021. En el trimestre anterior, el resultado operativo de Tubos incluyó un cargo por desvalorización de los activos fijos de NKKTubes de USD57 millones. Durante el trimestre el margen operativo de Tubos aumentó a 21.4%, luego de un aumento de 12% en los precios de venta promedio que compensó con creces el aumento de los costos de energía y materia prima.

OtrosT1 2022T4 2021T1 2021Ingresos por ventas netos (millones de US$)16414711%10260%Resultado operativo (millones de US$)1329(54%)13(1%)Resultado operativo (% de ventas)8.0%19.4% 13.0% Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios aumentaron un 11% secuencial y un 60% interanual. El aumento secuencial de las ventas se debe principalmente a mayores ventas de excedentes de materia prima y varillas de bombeo, parcialmente compensadas por menores ventas de energía, equipamiento industrial en Brasil,negocio que se está discontinuando, y la ausencia de ventas del negocio de tuberías estructurales Geneva en los Estados Unidos, que fue vendido en el trimestre anterior. El resultado operativo del segmento Otros durante el trimestre incluye un cargo por indemnizaciones por despido de USD5 millones derivado de la discontinuación del negocio de equipamiento industrial en Brasil.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD365 millones, o 15.4% de los ingresos por ventas netos en el primer trimestre de 2022, en comparación con USD338 millones, o 16.4% en el trimestre anterior y USD255 millones, o 21.6% en el primer trimestre de 2021. Los gastos de comercialización y administración durante el trimestre incluyeron USD5 millones de indemnizaciones por despido, principalmente relacionadas con la discontinuación de nuestro negocio de equipamiento industrial en Brasil y el cierre de NKKTubes (se incluye un cargo adicional de USD7 millones por los mismos conceptos en el costo de ventas). Secuencialmente, nuestros gastos de comercialización y administración aumentaron principalmente debido a mayores gastos de comercialización asociados a mayores ventas y mayores costos laborales; sin embargo, disminuyeron como porcentaje de ventas debido a la mejor absorción de los componentes fijos y semi-fijos de los gastos de comercialización y administración sobre mayores ventas.

Otros resultados operativos ascendieron a una ganancia de USD4 millones en el primer trimestre de 2022, en comparación con USD12 millones en el trimestre anterior y USD8 millones en el primer trimestre de 2021. El resultado del trimestre se relaciona principalmente con las ventas de terrenos en los Estados Unidos.

Los resultados financieros ascendieron a una pérdida de USD1 millón en el primer trimestre de 2022, en comparación con una ganancia de USD2 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD12 millones en el primer trimestre de 2021. Durante el trimestre, la ganancia neta por intereses de USD7 millones fue compensada por una pérdida cambiaria neta de USD8 millones, principalmente relacionada con la apreciación del real brasilero frente al dólar estadounidense.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD88 millones en el primer trimestre de 2022, en comparación con una ganancia de USD133 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD79 millones en el primer trimestre de 2021. El resultado del trimestre es neto del cargo por desvalorización de nuestro negocio conjunto en Rusia, que asciende a USD15 millones. Los resultados de sociedades no consolidadas derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX) y reflejan la buena dinámica en el sector de aceros planos derivada de los precios altos del acero.

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD67 millones en el primer trimestre de 2022, en comparación con USD72 millones en el trimestre anterior y USD42 millones en el primer trimestre de 2021. A pesar del aumento secuencial de la ganancia antes del impuesto a las ganancias, el cargo del trimestre es menor ya que incluye un ajuste positivo de USD44 millones por los ajustes por inflación netos de diferencias de cambio, principalmente en Argentina.

Flujo de efectivo y liquidez

El flujo de efectivo aplicado a actividades operativas durante el primer trimestre de 2022 ascendió a USD27 millones, en comparación con un flujo de efectivo originado en actividades operativas de USD46 millones en el trimestre anterior y USD70 millones en el primer trimestre de 2021. El capital de trabajo aumentó USD609 millones durante el trimestre, principalmente reflejo de mayores créditos por ventas, luego del incremento de las ventas, y mayores inventarios parcialmente compensado por el aumento de las deudas comerciales.

Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a USD67 millones en el primer trimestre de 2022, en comparación con USD69 millones en el trimestre anterior y USD45 millones en el primer trimestre de 2021.

Durante el trimestre registramos un flujo libre de efectivo negativo de USD94 millones, en comparación con USD23 millones negativo en el trimestre anterior y USD25 millones positivo en el primer trimestre de 2021.

Al 31 de marzo de 2022 mantuvimos una posición neta de caja positiva de USD562 millones, en comparación con USD700 millones al 31 de diciembre de 2021.

Estado de Resultados Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD)Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2022 2021 No auditadosIngresos por ventas netos2,367,0411,181,789Costo de ventas(1,521,942)(882,999)Ganancia bruta845,099298,790Gastos de comercialización y administración(364,922)(255,026)Otros ingresos (egresos) operativos, netos4,0777,827Ganancia operativa484,25451,591Ingresos financieros8,8255,698Costos financieros(1,835)(4,675)Otros resultados financieros(8,108)10,754Ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías no consolidadas y del impuesto a las ganancias483,13663,368Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas87,60479,141Ganancia antes del impuesto a las ganancias570,740142,509Impuesto a las ganancias(67,307)(41,744)Ganancia del período503,433100,765 Atribuible a: Capital de los accionistas502,774106,346Participación no controlante659(5,581) 503,433100,765Estado de Posición Financiera Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD)Al 31 de marzo de 2022 Al 31 de diciembre de 2021 No auditados ACTIVO Activo no corriente Propiedades, planta y equipo, netos5,771,759 5,824,801 Activos intangibles, netos1,365,335 1,372,176 Activos por derecho a uso, netos119,655 108,738 Inversiones en compañías no consolidadas1,500,637 1,383,774 Otras inversiones241,294 320,254 Instrumentos financieros derivados5,755 7,080 Activos por impuesto diferido259,709 245,547 Otros créditos, netos232,8339,496,977 205,8889,468,258Activo corriente Inventarios, netos3,032,127 2,672,593 Otros créditos y anticipos, netos125,643 96,276 Créditos fiscales219,702 193,021 Créditos por ventas, netos1,718,058 1,299,072 Instrumentos financieros derivados12,088 4,235 Otras inversiones354,104 397,849 Efectivo y equivalentes de efectivo315,3995,777,121 318,1274,981,173Total del activo 15,274,098 14,449,431PATRIMONIO Capital de los accionistas 12,508,121 11,960,578Participación no controlante 145,795 145,124Total del patrimonio 12,653,916 12,105,702PASIVO Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras7,905 111,432 Pasivos por arrendamiento88,991 82,694 Pasivos por impuesto diferido261,310 274,721 Otras deudas227,806 231,681 Previsiones91,254677,266 83,556784,084Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras340,121 219,501 Pasivos por arrendamiento34,885 34,591 Instrumentos financieros derivados18,520 11,328 Deudas fiscales171,425 143,486 Otras deudas266,416 203,725 Previsiones8,512 9,322 Anticipos de clientes96,905 92,436 Deudas comerciales1,006,1321,942,916 845,2561,559,645Total del pasivo 2,620,182 2,343,729Total del patrimonio y del pasivo 15,274,098 14,449,431Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD)Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 20222021 No auditadosFlujos de efectivo de actividades operativas Ganancia del período503,433100,765Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones143,076144,469Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos6,91512,091Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas(87,604)(79,141)Intereses devengados netos de pagos(1,300)(46)Variaciones en previsiones6,8884,036Variaciones en el capital de trabajo(608,628)(83,326)Efecto de conversión monetaria y otros10,616(28,354)Flujos netos de efectivo (aplicados a) originados en actividades operativas(26,604)70,494 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital(66,934)(45,291)Cambio en anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo(18,565)(3,104)Aumento por disposiciones de propiedades, planta y equipo y activos intangibles4,8194,923Cambios en las inversiones financieras109,236176,932Flujos netos de efectivo originados en actividades de inversión28,556133,460 Flujos de efectivo de actividades de financiación Pagos de pasivos por arrendamientos(15,678)(15,900)Tomas de deudas bancarias y financieras268,14394,605Pagos de deudas bancarias y financieras(256,144)(168,271)Flujos netos de efectivo (aplicados a) actividades de financiación(3,679)(89,566) (Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo(1,727)114,388Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período318,067584,583Efecto de las variaciones en los tipos de cambio(2,021)(3,844)(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo(1,727)114,388 314,319695,127Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA = Resultado operativo + Depreciaciones y amortizaciones + Cargos/(reversiones) por desvalorizaciones.

(Valores expresados en miles de USD)Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de, 20222021Resultado operativo484,25451,591Depreciaciones y amortizaciones143,076144,469EBITDA627,330196,060Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones no corrientes menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda (neta) se calcula del siguiente modo:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

(Valores expresados en miles de USD)Al 31 de marzo de, 20222021Efectivo y equivalentes de efectivo315,399695,245Otras inversiones corrientes354,104649,878Inversiones de renta fija233,988274,542Derivados cubriendo préstamos e inversiones6,6625,281Deudas bancarias y financieras – Corrientes(340,121)(246,440)Deudas bancarias y financieras – No corrientes(7,905)(294,649)Efectivo / (deuda) neta562,1271,083,857Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo se calcula del siguiente modo:

Flujo libre de efectivo = Flujos netos (aplicados a) originados en actividades operativas – las inversiones de capital.

(Valores expresados en miles de USD)Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de, 20222021Flujos netos de efectivo (aplicados a) originados en actividades operativas(26,604)70,494Inversiones de capital(66,934)(45,291)Flujo libre de efectivo(93,538)25,203Días de capital de trabajo operativo

El capital de trabajo operativo es la diferencia entre los principales componentes operativos del activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo operativo es una medida de la eficiencia operativa de una compañía, y de su solidez financiera a corto plazo.

Días de capital de trabajo operativo se calcula del siguiente modo:

Días de capital de trabajo operativo= [(Inventarios + Créditos por ventas – Deudas comerciales – Anticipos de clientes) / Ventas trimestrales anualizadas] x 365

