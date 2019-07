Tenaris anuncia los resultados del segundo trimestre de 2019

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables intermedios consolidados condensados no auditados presentados en dólares estadounidenses (US$) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Flujo libre de efectivo y Efectivo/deuda neta. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.



LUXEMBURGO, July 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE, Buenos Aires y México: TS y MTA Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del trimestre finalizado el 30 de junio de 2019 comparados con los resultados del trimestre finalizado el 30 de junio de 2018.

Resumen de los resultados del segundo trimestre de 2019

(Comparación con el primer trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2018)

2T 2019 1T 2019 2T 2018 Ingresos por ventas netos (millones de US$) 1,918 1,872 2 % 1,788 7 % Resultado operativo (millones de US$) 234 259 (9 %) 222 5 % Ganancia del período (millones de US$) 240 243 (1 %) 166 44 % Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de US$) 241 243 (1 %) 168 43 % Ganancia por ADS (US$) 0.41 0.41 (1 %) 0.29 43 % Ganancia por acción (US$) 0.20 0.21 (1 %) 0.14 43 % EBITDA (millones de US$) 370 390 (5 %) 363 2 % Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 19.3 % 20.9 % 20.3 %

En el segundo trimestre de 2019 las ventas aumentaron un 2% con respecto al trimestre anterior, ya que las mayores ventas en México y en diversos mercados del hemisferio oriental compensaron la disminución estacional de las ventas en Canadá. El resultado operativo disminuyó 9% con respecto al trimestre anterior como resultado de la no repetición de la recuperación de aranceles por US$15 millones registrada en el trimestre anterior y mayores costos de mantenimiento asociados con el profundo reacondicionamiento de nuestras instalaciones en México. La ganancia neta del trimestre ascendió a 12.5% de las ventas.

Durante el trimestre nuestro flujo libre de efectivo ascendió a US$245 millones, ya que continuamos reduciendo nuestro capital de trabajo en US$147 millones. Luego del pago de un dividendo de US$331 millones en mayo de 2019, mantuvimos una posición neta de caja (es decir, efectivo, otras inversiones corrientes y no corrientes menos deuda financiera total) de US$706 millones al cierre del trimestre.

Designación de Director Financiero

Tal como fuera anunciado el 11 de junio de 2019, a partir del 5 de agosto de 2019, Alicia Mondolo asumirá el cargo de Directora Financiera, en reemplazo de Edgardo Carlos.

Situación del mercado y perspectivas

En los Estados Unidos la actividad de perforación se desaceleró y es probable que continúe en torno al nivel actual, ya que los precios del petróleo y gas permanecieron bajos y los operadores mantienen un enfoque disciplinado frente a las inversiones de capital. En Canadá la actividad de perforación se mantiene en niveles significativamente más bajos que los del año pasado y no se prevé una recuperación antes de fin de año.

En América Latina se prevé que la actividad de perforación continuará en los niveles actuales hasta fin de año, en medio de la incertidumbre acerca de las elecciones en Argentina y la situación financiera de Pemex.

En el hemisferio oriental la actividad de perforación continúa mejorando, impulsada por los avances en los proyectos de gas en Medio Oriente y la recuperación gradual en algunas cuencas offshore.

En el tercer trimestre, nuestras ventas se verán afectadas por menores precios de venta promedio, factores estacionales y el impacto de importantes paradas por mantenimiento de plantas profundizado por la intervención de tres años en México, antes de recuperarse en el cuarto trimestre. Prevemos mitigar la mayor parte del impacto de los menores precios de venta promedio con menores costos y finalizar el año con un margen global de EBITDA similar al registrado en 2018.

Análisis de los resultados del segundo trimestre de 2019

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas) 2T 2019 1T 2019 2T 2018 Sin costura 674 640 5 % 689 (2 %) Con costura 173 184 (6 %) 146 19 % Total 846 824 3 % 834 1 %

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos 2T 2019 1T 2019 2T 2018 Ingresos por ventas netos (millones de US$) América del Norte 863 893 (3 %) 827 4 % América del Sur 337 330 2 % 310 9 % Europa 194 158 22 % 179 9 % Medio Oriente y África 315 301 5 % 299 5 % Asia Pacífico 105 81 29 % 71 47 % Ingresos por ventas netos (millones de US$) 1,814 1,763 3 % 1,686 8 % Resultado operativo (millones de US$) 216 238 (9 %) 197 10 % Margen operativo (% de ventas) 11.9 % 13.5 % 11.7 %

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares aumentaron 3% con respecto al trimestre anterior y un 8% interanual. Las ventas aumentaron en todas las regiones excepto en América del Norte, en línea con el aumento en los volúmenes debido a que los precios de venta promedio se mantuvieron fijos. En América del Norte las ventas se redujeron un 3% luego de la disminución en Canadá debido a la interrupción de actividades en primavera, compensadas en gran medida por mayores ventas en México. En América del Sur registramos mayores ventas de casing conductor en Brasil. En Europa registramos un trimestre fuerte en el Mar del Norte y mayores ventas de tubos de conducción a distribuidores. En Medio Oriente y África las ventas aumentaron debido a mayores ventas en Kuwait, EAU y África del Norte. En Asia Pacífico, las ventas aumentaron debido a mayores ventas en China e Indonesia.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares disminuyó 9% secuencialmente, de una ganancia de US$238 millones en el trimestre anterior a una ganancia de US$216 millones en el segundo trimestre de 2019. A pesar del aumento de los ingresos, nuestro margen operativo disminuyó 160 puntos básicos principalmente debido a precios de venta promedio fijos a pesar de los mayores costos (derivados principalmente de la no repetición de la recuperación de aranceles por US$15 millones registrada en el trimestre anterior y mayores costos de mantenimiento asociados con el profundo reacondicionamiento bienal de nuestras instalaciones en México).

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros 2T 2019 1T 2019 2T 2018 Ingresos por ventas netos (millones de US$) 104 109 (5 %) 103 1 % Resultado operativo (millones de US$) 18 21 (12 %) 25 (27 %) Resultado operativo (% de ventas) 17.7 % 19.1 % 24.5 %

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron un 5% secuencial y aumentaron un 1% en comparación con el segundo trimestre de 2018. La disminución secuencial se debe principalmente a las menores ventas de energía y chatarra.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a US$339 millones, o 17.7% de los ingresos por ventas netos en el segundo trimestre de 2019, en comparación con US$345 millones, o 18.5% en el trimestre anterior y US$338 millones, o 18.9% en el segundo trimestre de 2018. Los gastos de comercialización y administración disminuyeron un 2% secuencialmente debido a una menor previsión para deudores incobrables y costos de logística, parcialmente compensados por mayores honorarios de consultoría, gastos generales y provisiones para contingencias.

Los resultados financieros ascendieron a una pérdida de US$6 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con una ganancia de US$24 millones en el trimestre anterior y una ganancia de US$39 millones en el segundo trimestre de 2018, ya que durante el segundo trimestre de 2019 se produjo una apreciación general de nuestras monedas más significativas frente al dólar estadounidense, mientras que en el trimestre anterior hubo una devaluación significativa del peso argentino. La pérdida del trimestre corresponde principalmente a una pérdida cambiaria de US$8 millones; una pérdida de US$5 millones relacionada con la apreciación del yen japonés principalmente sobre pasivos por arrendamiento registrados recientemente (luego de la adopción de la NIIF 16); una pérdida de US$1 millón relacionada con la apreciación del peso argentino sobre deudas comerciales, sociales y fiscales de subsidiarias argentinas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense; y una pérdida de US$1 millón sobre deudas intercompañía denominadas en euros debido a la apreciación del euro.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas ascendió a US$26 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con US$29 millones en el trimestre anterior y US$41 millones en el segundo trimestre del año pasado. Estos resultados derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX).

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a US$15 millones en el segundo trimestre de 2019, en comparación con US$70 millones en el trimestre anterior y US$135 millones en el segundo trimestre del año pasado. Durante el trimestre, el cargo por impuesto a las ganancias se redujo principalmente por el efecto de la revaluación del peso argentino sobre la base fiscal de nuestras subsidiarias argentinas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense, y la aplicación del ajuste por inflación impositivo en las subsidiarias argentinas (~US$25 millones).

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al segundo trimestre de 2019

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el segundo trimestre de 2019 ascendió a US$342 millones, en comparación con US$548 millones en el primer trimestre de 2019 y US$351 millones en el segundo trimestre del año pasado. Durante el segundo trimestre de 2019, generamos US$147 millones por la reducción del capital de trabajo.

El flujo libre de efectivo ascendió a US$245 millones luego de inversiones en activos fijos e intangibles de US$97 millones. Luego del pago de un dividendo de US$331 millones en mayo de 2019, mantuvimos una posición neta de caja (es decir, efectivo, otras inversiones corrientes y no corrientes, derivados cubriendo préstamos e inversiones menos deuda financiera total) de US$706 millones al cierre del trimestre.

Análisis de los resultados del primer semestre de 2019

6M 2019 6M 2018 Aumento/(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de US$) 3,790 3,655 4 % Resultado operativo (millones de US$) 494 435 14 % Ganancia del período (millones de US$) 482 402 20 % Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de US$) 484 403 20 % Ganancia por ADS (US$) 0.82 0.68 20 % Ganancia por acción (US$) 0.41 0.34 20 % EBITDA (millones de US$) 760 717 6 % Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 20.1 % 19.6 %

Nuestras ventas durante el primer semestre de 2019 aumentaron 4% en comparación con el primer semestre de 2018. Si bien los volúmenes de ventas disminuyeron un 6%, los precios de venta promedio aumentaron 10% dado que la proporción de tubos sin costura vendidos aumentó luego de la finalización de las entregas al proyecto Zohr en Medio Oriente y África. Las ventas aumentaron en todas las regiones, excepto en Medio Oriente y África. EBITDA aumentó 6% a US$760 millones en la primera mitad de 2019, en comparación con US$717 millones en la primera mitad de 2018, luego del aumento de las ventas. La ganancia neta atribuible a los accionistas de la Compañía durante el primer semestre de 2019 fue de US$484 millones, o US$0.82 por ADS, en comparación con US$403 millones, o US$0.68 por ADS en el primer semestre de 2018. La mejora en la ganancia neta refleja principalmente un mejor entorno operativo junto con un menor impuesto a las ganancias, parcialmente compensado por menores resultados financieros y resultados de compañías no consolidadas.

El flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a US$890 millones en el primer semestre de 2019, incluyendo una reducción en el capital de trabajo de US$346 millones. Luego del pago de un dividendo de US$331 millones en mayo de 2019 e inversiones en activos fijos e intangibles por US$183 millones durante la primera mitad de 2019, mantuvimos una posición de caja neta positiva (es decir, efectivo, otras inversiones corrientes y no corrientes, derivados cubriendo préstamos e inversiones menos deuda financiera total) de US$706 millones a fin de junio de 2019.

El siguiente cuadro muestra nuestros ingresos por ventas netos por segmento de negocios por los períodos indicados a continuación:

Ingresos por ventas netos (millones de US$) 6M 2019 6M 2018 Aumento/(Disminución) Tubos 3,578 94 % 3,452 94 % 4 % Otros 212 6 % 203 6 % 5 % Total 3,790 100 % 3,655 100 % 4 %

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas) 6M 2019

6M 2018

Aumento/(Disminución) Sin costura 1,314 1,340 (2 %) Con costura 357 431 (17 %) Total 1,671 1,771 (6 %)

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos 6M 2019 6M 2018 Aumento/(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de US$) América del Norte 1,757 1,634 8 % América del Sur 667 595 12 % Europa 352 331 6 % Medio Oriente y África 616 755 (18 %) Asia Pacífico 186 137 36 % Ingresos por ventas netos (millones de US$) 3,578 3,452 4 % Resultado operativo (millones de US$) 455 391 16 % Resultado operativo (% de ventas) 12.7 % 11.3 %

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares aumentaron 4% a US$3,578 millones en el primer semestre de 2019, en comparación con US$3,452 millones en el primer semestre de 2018, ya que la reducción del 6% en los volúmenes fue compensada por un aumento en los precios de venta promedio dado que la proporción de tubos sin costura aumentó luego de la finalización de las entregas de tubos con costura al proyecto offshore Zohr en Egipto. El incremento de las ventas se registró en todas las regiones, excepto en Medio Oriente y África. En el primer semestre de 2019, el número promedio de equipos de perforación en actividad creció un 3% a nivel mundial, en comparación con el primer semestre de 2018. El número de equipos de perforación en actividad en los Estados Unidos y Canadá disminuyó un 3%, mientras que en el resto del mundo, dicho número creció un 10% interanual.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares aumentó un 16%, de US$391 millones en la primera mitad de 2018 a US$455 millones en la primera mitad de 2019. Los resultados mejoraron luego de un aumento en las ventas y en los márgenes debido a un mix de productos vendidos más rico.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros 6M 2019 6M 2018 Aumento/(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de US$) 212 203 5 % Resultado operativo (millones de US$) 39 44 (11 %) Margen operativo (% de ventas) 18.4 % 21.6 %

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios aumentaron 5% a US$212 millones en el primer semestre de 2019, en comparación con US$203 millones en el primer semestre de 2018, principalmente debido a mayores ventas de varillas de bombeo.

El resultado operativo derivado de otros productos y servicios disminuyó de US$44 millones en el primer semestre de 2018 a US$39 millones en el primer semestre de 2019, debido a una disminución del margen operativo de 22% a 18%.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a US$684 millones en el primer semestre de 2019, representando 18% de las ventas, y a US$687 millones en el primer semestre de 2018, representando 19% de las ventas.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de US$18 millones en el primer semestre de 2019, en comparación con una ganancia de US$31 millones en el primer semestre de 2018. La ganancia del primer semestre de 2019 corresponde principalmente a una ganancia cambiaria de US$18 millones; US$19 millones relacionados con la devaluación del peso argentino sobre deudas financieras, comerciales, sociales y fiscales denominadas en pesos de nuestras subsidiarias argentinas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense. La ganancia del primer semestre de 2018 corresponde principalmente a una ganancia de US$19 millones relacionada con la devaluación del peso argentino y US$14 millones relacionada con la depreciación del euro sobre deudas intercompañía denominadas en euros (de las cuales US$13 millones fueron compensados en la reserva para ajustes por conversión monetaria en el patrimonio).

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de US$55 millones en el primer semestre de 2019, en comparación con una ganancia de US$87 millones en el primer semestre de 2018. Estos resultados derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX).

El impuesto a las ganancias arrojó un cargo de US$85 millones en el primer semestre de 2019, en comparación con US$151 millones en el primer semestre de 2018. El cargo por impuesto a las ganancias en el primer semestre de 2018 se vio afectado por la devaluación del peso mexicano y argentino sobre la base fiscal de nuestras subsidiarias mexicanas y argentinas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense. Durante la primera mitad de 2019, nuestro cargo por impuesto a las ganancias se vio reducido principalmente por la aplicación del ajuste por inflación impositivo en las subsidiarias argentinas (~US$32 millones).

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al primer semestre de 2019

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el primer semestre de 2019 ascendió a US$890 millones (incluyendo una reducción en el capital de trabajo de US$346 millones), en comparación con efectivo originado en actividades operativas por US$322 millones (neto del aumento del capital de trabajo de US$358 millones) en el primer semestre de 2018.

Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a US$183 millones en el primer semestre de 2019, en comparación con US$196 millones en el primer semestre de 2018. El flujo libre de efectivo ascendió a US$707 millones en el primer semestre de 2019.

Luego del pago de un dividendo de US$331 millones en mayo de 2019 nuestra posición financiera al 30 de junio de 2019 ascendió a una posición neta de caja (es decir, efectivo, otras inversiones corrientes y no corrientes, derivados cubriendo préstamos e inversiones menos deuda financiera total) de US$706 millones.

Tenaris presenta su informe semestral

Tenaris S.A. anuncia que ha presentado su informe semestral por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 ante la Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Se puede obtener una copia del informe semestral ingresando al sitio web de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo en www.bourse.lu y al sitio web de Tenaris en www.tenaris.com/investors .

Los tenedores de acciones y ADS de Tenaris y cualquier otra parte interesada pueden solicitar una copia impresa gratuita del informe semestral llamando al 1-888-300-5432 (sin cargo desde los Estados Unidos) o al 52-229-989-1159 (fuera de los Estados Unidos).

Conferencia telefónica

El 1 de agosto de 2019 a las 09:00 a.m. (hora del este) Tenaris realizará una conferencia telefónica para analizar los resultados informados precedentemente. Luego de presentar un resumen, la conferencia telefónica estará abierta para la formulación de preguntas. Para acceder a la conferencia telefónica, deberá marcar +1 866 789 1656 dentro de América del Norte, o +1 630 489 1502 internacionalmente. El número de acceso es “2147716”. Sírvase realizar el llamado 10 minutos antes de la hora programada para el inicio de la conferencia. La conferencia telefónica también se transmitirá por internet en www.tenaris.com/investors

La reproducción de la conferencia telefónica estará disponible en nuestra página web http://ir.tenaris.com/ o por teléfono desde el 1 de agosto a las 12:00 p.m. (hora del este) hasta el 9 de agosto de 2019 a las 12:00 p.m. Para acceder a la reproducción por vía telefónica, deberá marcar 855 859 2056 o 404 537 3406 y digitar la clave de acceso “2147718” cuando le sea solicitada.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Estado de Resultado Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de junio de, Período de seis meses

finalizado el 30 de junio de, 2019 2018 2019 2018 Operaciones continuas No auditados No auditados Ingresos por ventas netos 1,917,965 1,788,484 3,789,724 3,654,719 Costo de ventas (1,342,819 ) (1,226,557 ) (2,614,618 ) (2,532,063 ) Ganancia bruta 575,146 561,927 1,175,106 1,122,656 Gastos de comercialización y administración (338,608 ) (337,574 ) (683,974 ) (687,208 ) Otros ingresos (egresos) operativos, netos (2,050 ) (1,917 ) 2,372 (815 ) Resultado operativo 234,488 222,436 493,504 434,633 Ingresos financieros 12,736 9,609 23,197 18,982 Costos financieros (11,287 ) (10,422 ) (18,269 ) (20,596 ) Otros resultados financieros (7,585 ) 39,383 13,330 32,317 Ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías no consolidadas y del impuesto a las ganancias 228,352 261,006 511,762 465,336 Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas 26,289 40,920 55,424 86,946 Ganancia antes del impuesto a las ganancias 254,641 301,926 567,186 552,282 Impuesto a las ganancias (14,942 ) (135,454 ) (84,898 ) (150,576 ) Ganancia del período 239,699 166,472 482,288 401,706 Atribuible a: Accionistas de la Compañía 241,486 168,328 484,365 403,311 Participación no controlante (1,787 ) (1,856 ) (2,077 ) (1,605 ) 239,699 166,472 482,288 401,706





Estado de Posición Financiera Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de junio de 2019 Al 31 de diciembre de 2018 No auditados ACTIVO Activo no corriente Propiedades, planta y equipo, netos 6,173,577 6,063,908 Activos intangibles, netos 1,575,561 1,465,965 Activos con derecho a uso, netos 230,084 - Inversiones en compañías no consolidadas 862,905 805,568 Otras inversiones 26,941 118,155 Activos por impuesto diferido 205,806 181,606 Otros créditos, netos 156,173 9,231,047 151,905 8,787,107 Activo corriente Inventarios, netos 2,432,657 2,524,341 Otros créditos y anticipos, netos 133,878 155,885 Créditos fiscales 125,412 121,332 Créditos por ventas, netos 1,481,076 1,737,366 Instrumentos financieros derivados 16,696 9,173 Otras inversiones 360,694 487,734 Efectivo y equivalentes de efectivo 1,201,987 5,752,400 428,361 5,464,192 Total del Activo 14,983,447 14,251,299 PATRIMONIO Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía 11,941,498 11,782,882 Participación no controlante 208,698 92,610 Total del Patrimonio 12,150,196 11,875,492 PASIVO Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras 49,375 29,187 Pasivos por arrendamiento 193,057 - Pasivos por impuesto diferido 355,302 379,039 Otras deudas 240,749 213,129 Previsiones 37,828 876,311 36,089 657,444 Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras 844,926 509,820 Pasivos por arrendamiento 34,431 - Instrumentos financieros derivados 1,960 11,978 Deudas fiscales 121,101 250,233 Otras deudas 241,704 165,693 Previsiones 32,023 24,283 Anticipos de clientes 44,075 62,683 Deudas comerciales 636,720 1,956,940 693,673 1,718,363 Total del Pasivo 2,833,251 2,375,807 Total del Patrimonio y del Pasivo 14,983,447 14,251,299

Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Consolidado Condensado

Período de tres meses

finalizado el 30 de junio de, Período de seis meses

finalizado el 30 de junio de, (Valores expresados en miles de USD) 2019 2018 2019 2018 No auditados No auditados Flujos de efectivo de actividades operativas Ganancia del período 239,699 166,472 482,288 401,706 Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones 135,220 140,401 266,555 282,203 Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos (164,370 ) 92,667 (154,419 ) 67,851 Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas (26,289 ) (40,920 ) (55,424 ) (86,946 ) Intereses devengados netos de pagos (855 ) 6,155 (295 ) 6,775 Variaciones en previsiones 2,844 (7,148 ) 974 (5,621 ) Variaciones en el capital de trabajo 146,556 (28,220 ) 346,045 (357,655 ) Efecto de conversión monetaria y otros 9,496 21,835 4,193 13,362 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 342,301 351,242 889,917 321,675 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital (97,378 ) (103,793 ) (183,064 ) (195,731 ) Cambio en anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo 1,535 4,632 2,036 4,218 Adquisición de subsidiarias, neto de efectivo adquirido - - (132,845 ) - Préstamos a compañías no consolidadas - (1,320 ) - (3,520 ) Reembolso de préstamo por empresas no consolidadas - 3,520 40,470 5,470 Aumento por disposiciones de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 474 1,224 736 2,708 Dividendos recibidos de empresas no consolidadas 28,974 25,722 28,974 25,722 Cambios en las inversiones financieras 163,129 311,462 229,906 396,078 Flujos netos de efectivo (aplicados a) originados en actividades de inversión 96,734 241,447 (13,787 ) 234,945 Flujos de efectivo de actividades de financiación Dividendos pagados (330,550 ) (330,550 ) (330,550 ) (330,550 ) Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias (672 ) (1,108 ) (672 ) (1,108 ) Cambios de participaciones no controlantes - (1 ) 1 (1 ) Pagos de pasivos por arrendamientos (9,276 ) - (19,447 ) - Tomas de deudas bancarias y financieras 460,320 298,296 644,716 576,007 Pagos de deudas bancarias y financieras (274,042 ) (448,811 ) (413,094 ) (696,852 ) Flujos netos de efectivo (aplicados a) actividades de financiación (154,220 ) (482,174 ) (119,046 ) (452,504 ) Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 284,815 110,515 757,084 104,116



Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período 897,502 324,741 426,717 330,090 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio 700 (8,000 ) (784 ) (6,950 ) Aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 284,815 110,515 757,084 104,116 Al 30 de junio de, 1,183,017 427,256 1,183,017 427,256

Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA= Resultado operativo + Depreciaciones y amortizaciones + Cargos/(reversiones) por desvalorizaciones.

Período de tres meses

finalizado el 30 de junio, Período de seis meses

finalizado el 30 de junio, 2019 2018 2019 2018 Resultado operativo 234,488 222,436 493,504 434,633 Depreciaciones y amortizaciones 135,220 140,401 266,555 282,203 EBITDA 369,708 362,837 760,059 716,836

Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:

Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicados a) originados en actividades operativas – las inversiones de capital.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de

junio, Período de seis meses

finalizado el 30 de

junio, 2019 2018 2019 2018 Flujos netos de efectivo originados en (aplicados a) actividades operativas 342,301 351,242 889,917 321,675 Inversiones de capital (97,378 ) (103,793 ) (183,064 ) (195,731 ) Flujo libre de efectivo 244,923 247,449 706,853 125,944

Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda neta se calcula del siguiente modo:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de junio, 2019 2018 Efectivo y equivalentes de efectivo 1,201,987 427,960 Otras inversiones corrientes 360,694 730,240 Inversiones no corrientes 22,800 192,613 Derivados cubriendo préstamos e inversiones 15,051 (87,806 ) Deudas bancarias y financieras - Corrientes y No corrientes (894,301 ) (840,495 ) Efectivo / deuda (neta) 706,231 422,512

