Tenaris anuncia los resultados del tercer trimestre de 2019

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables intermedios consolidados condensados no auditados presentados en dólares estadounidenses (US$) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea, o NIIF. Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento no incluidas en las NIIF, por ejemplo, EBITDA, Flujo libre de efectivo y Efectivo neto/deuda. Para más información sobre estas medidas alternativas de rendimiento, ver Anexo I.LUXEMBURGO, Oct. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y MTA Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del trimestre y del período de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2019 comparados con los resultados del trimestre y del período de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018.Resumen de los resultados del tercer trimestre de 2019(Comparación con el segundo trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2018) 3T 20192T 20193T 2018Ingresos por ventas netos (millones de US$)1,764 1,918 (8%)1,899 (7%)Resultado operativo (millones de US$)187 234 (20%)258 (28%)Ganancia del período (millones de US$)101 240 (58%)247 (59%)Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de US$)107 241 (56%)247 (57%)Ganancia por ADS (US$)0.18 0.41 (56%)0.42 (57%)Ganancia por acción (US$)0.09 0.20 (56%)0.21 (57%)EBITDA (millones de US$)322 370 (13%)394 (18%)Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos)18.2%19.3% 20.7% Nuestras ventas en el tercer trimestre cayeron un 8% con respecto al trimestre anterior y un 7% interanual, a pesar de los aumentos registrados en Medio Oriente y México, reflejo de la reducción continua de la actividad en los shales de Estados Unidos y Argentina que está afectando a los precios en todo el continente americano, y de la desaceleración de nuestras ventas industriales europeas. Nuestro margen de EBITDA se vio afectado por una disminución de los precios de venta promedio y el impacto de importantes paradas por mantenimiento de plantas en el hemisferio norte, principalmente en México. La ganancia del trimestre se vio adicionalmente afectada por el impacto de las devaluaciones monetarias sobre nuestro cargo por impuesto a las ganancias en Argentina y México y por un menor aporte de nuestra participación accionaria en Ternium.A pesar de la disminución de la ganancia del trimestre, generamos un flujo libre de efectivo de US$287 millones, o 16% de los ingresos, que incluyó una nueva disminución del capital de trabajo de US$157 millones, y finalizamos el trimestre con una posición neta de caja de US$964 millones.Pago de dividendo anticipadoNuestro Consejo de Administración aprobó el pago de un dividendo anticipado de US$0.13 por acción (US$0.26 por ADS), o aproximadamente US$153 millones. La fecha de pago será el 20 de noviembre de 2019, el día con fecha a circular sin derecho al pago de dividendos (ex-dividend date) será el 18 de noviembre de 2019, y la fecha de registro será el 19 de noviembre de 2019.Situación del mercado y perspectivasDurante el tercer trimestre, la actividad de perforación en los shales de los Estados Unidos siguió disminuyendo, ya que los operadores optaron por dar prioridad a la rentabilidad de los inversores por sobre el crecimiento de la producción y mantener el gasto dentro de los límites presupuestarios anunciados a principios del año. No prevemos una recuperación en la actividad de perforación en los shales de los Estados Unidos a comienzos de 2020. En Canadá, la situación de la actividad de perforación es similar, ya que disminuyó significativamente respecto del año pasado y no se prevé una recuperación con respecto al año pasado en la próxima temporada invernal de perforación.En América Latina, la actividad de perforación en Argentina está disminuyendo a medida que los operadores suspenden sus planes de inversión en Vaca Muerta a la espera de mayor claridad sobre las medidas que serán adoptadas por el gobierno entrante. En México, la actividad de perforación offshore ha estado aumentando.En el hemisferio oriental, la actividad de perforación continúa mejorando, impulsada por las explotaciones de gas en Medio Oriente y la recuperación gradual en las cuencas offshore.Los niveles de precios de los tubos de acero en América del Norte se vieron afectados por la disminución de la demanda, la mayor competitividad de los tubos con costura en el mercado local reflejo de menores del acero y los niveles de importaciones continuamente altos, a pesar de la aplicación de los aranceles y cuotas conforme a la Sección 232 de los EE.UU.En el cuarto trimestre, nuestras ventas se verán afectadas por menores precios de venta promedio y la desaceleración de la actividad en los Estados Unidos y Argentina. Prevemos mitigar gran parte del impacto de los menores precios de venta promedio con menores costos y mantener nuestro margen de EBITDA en línea con el de este tercer trimestre. A comienzos de 2020, prevemos una recuperación de las ventas, en particular para aplicaciones offshore y de perforación de gas, así como de los márgenes y el flujo de efectivo, mientras trabajamos en reducir los costos y el capital de trabajo.Análisis de los resultados del tercer trimestre de 2019Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas)3T 20192T 20193T 2018Sin costura645674(4%)654(1%)Con costura150173(13%)199(25%)Total 796 846 (6%) 853(7%)Tubos3T 20192T 20193T 2018Ingresos por ventas netos (millones de US$) América del Norte772 863 (11%)887 (13%)América del Sur308 337 (9%)334 (8%)Europa136 194 (30%)148 (8%)Medio Oriente y África369 315 17%350 5%Asia Pacífico77 105 (27%)77 (1%)Ingresos por ventas netos (millones de US$)1,661 1,814 (8%)1,797 (8%)Resultado operativo (millones de US$)163 216 (25%)233 (30%)Resultado operativo (% de ventas)9.8%11.9% 13.0% Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron 8% en forma secuencial e interanual. La disminución secuencial refleja una reducción de 6% en los volúmenes y una disminución de 3% en los precios de venta promedio. En América del Norte nuestras ventas disminuyeron afectadas por una disminución general de los precios de todos los productos y menores volúmenes de tubos de conducción. En América del Sur, las ventas de productos OCTG en Argentina comenzaron a disminuir en septiembre, y registramos menores ventas de casing conductor en Brasil. En Europa las ventas disminuyeron como reflejo de menores ventas por factores estacionales de tubos mecánicos y de conducción y menores ventas de productos OCTG premium en el Mar del Norte. En Medio Oriente y África, las ventas aumentaron principalmente debido a las ventas de grandes pedidos en India. En Asia Pacífico registramos menores ventas en toda la región.El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a US$163 millones en el tercer trimestre de 2019, en comparación con US$216 millones en el trimestre anterior y US$233 millones en el tercer trimestre de 2018. Secuencialmente, el resultado operativo se vio afectado por menores ventas y una disminución de 210 puntos básicos en el margen operativo. La disminución de precios de 3% se vio compensada solo parcialmente por menores costos ya que la disminución de los costos directos fue compensada por un peor rendimiento industrial relacionado con las paradas por mantenimiento de plantas en el hemisferio norte, principalmente en México.Otros3T 20192T 20193T 2018Ingresos por ventas netos (millones de US$)102 104 (1%)102 0%Resultado operativo (millones de US$)24 18 32%26 (6%)Resultado operativo (% de ventas)23.6%17.7% 25.2% Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron 1% con respecto al trimestre anterior y se mantuvieron estables con respecto al ejercicio anterior. La mejora del resultado operativo está relacionada principalmente con nuestro negocio de equipamiento industrial en Brasil.Los gastos de comercialización y administración ascendieron a US$333 millones, o 18.9% de los ingresos por ventas netos en el tercer trimestre de 2019, en comparación con US$339 millones, o 17.7% en el trimestre anterior y US$336 millones, o 17.7% en el tercer trimestre de 2018. La disminución secuencial de los gastos de logística y generales fue parcialmente compensada por mayores previsiones para deudores incobrables.Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de US$8 millones en el tercer trimestre de 2019, en comparación con una pérdida de US$6 millones en el trimestre anterior y una ganancia de US$13 millones en el tercer trimestre de 2018. La ganancia del trimestre corresponde principalmente a una ganancia cambiaria de US$14 millones relacionada con la devaluación del peso argentino (36%) sobre deudas comerciales, sociales y financieras de nuestras subsidiarias argentinas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense, parcialmente compensada por una pérdida de US$5 millones derivada de la devaluación del real brasileño (9%) sobre deudas intercompañía denominadas en dólares estadounidenses de nuestras subsidiarias brasileñas cuya moneda funcional es el real brasileño, que en gran medida es compensada por un aumento en la reserva de conversión monetaria de las subsidiarias brasileñas.El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de US$13 millones en el tercer trimestre de 2019, en comparación con US$26 millones en el trimestre anterior y US$56 millones en el tercer trimestre de 2018. Estos resultados derivan principalmente de nuestra inversión en Ternium (NYSE:TX) y Usiminas.El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a US$108 millones en el tercer trimestre de 2019, en comparación con US$15 millones en el trimestre anterior y US$80 millones en el tercer trimestre de 2018. El impuesto a las ganancias del trimestre actual incluye un cargo de aproximadamente US$76 millones principalmente relacionado con la devaluación del peso argentino y el peso mexicano que afecta la base fiscal de nuestras subsidiarias en estos dos países. Dicho efecto afectó al impuesto corriente en US$35 millones y al impuesto diferido en US$41 millones.Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al tercer trimestre de 2019El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el tercer trimestre de 2019 ascendió a US$374 millones, en comparación con US$342 millones en el trimestre anterior y US$50 millones en el tercer trimestre del año pasado. Durante el tercer trimestre de 2019, el flujo de efectivo de actividades operativas incluye US$157 millones por la reducción del capital de trabajo.Luego de inversiones en activos fijos e intangibles por US$87 millones, generamos un flujo libre de efectivo de US$287 millones (16% de los ingresos) y finalizamos el trimestre con una posición neta de caja de US$964 millones.Análisis de los resultados de los primeros nueve meses de 2019 9M 20199M 2018Aumento/(Disminución)Ingresos por ventas netos (millones de US$)5,554 5,554 0%Ganancia (pérdida) operativa (millones de US$)681 693 (2%)Ganancia del período (millones de US$)583 649 (10%)Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de US$)591 650 (9%)Ganancia por ADS (US$)1.00 1.10 (9%)Ganancia por acción (US$)0.50 0.55 (9%)EBITDA (millones de US$)1,082 1,110 (3%)Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos)19.5%20.0% Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas)9M 20199M 2018Aumento/(Disminución)Sin costura1,9591,994(2%)Con costura507630(20%)Total 2,467 2,624 (6%)Tubos9M 20199M 2018Aumento/(Disminución)Ingresos por ventas netos (millones de US$) América del Norte2,529 2,521 0%América del Sur975 929 5%Europa488 480 2%Medio Oriente y África985 1,105 (11%)Asia Pacífico263 215 23%Ingresos por ventas netos (millones de US$)5,239 5,249 0%Resultado operativo (millones de US$)618 623 (1%)Resultado operativo (% de ventas)11.8%11.9% Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares se mantuvieron estables en US$5,239 millones en los primeros nueve meses de 2019, en comparación con US$5,249 millones en los primeros nueve meses de 2018, reflejo de una disminución de 6% en los volúmenes compensada por un aumento de 6% en los precios de venta promedio.El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a US$618 millones en los primeros nueve meses de 2019, en comparación con US$623 millones en los primeros nueve meses de 2018. Los resultados se mantuvieron relativamente estables, reflejo de ingresos y márgenes estables.Otros9M 20199M 2018Aumento/(Disminución)Ingresos por ventas netos (millones de US$)315 305 3%Resultado operativo (millones de US$)63 70 (9%)Margen operativo (% de ventas)20.1%22.8% Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios aumentaron 3% a US$315 millones en los primeros nueve meses de 2019, en comparación con US$305 millones en los primeros nueve meses de 2018, mientras que el resultado operativo disminuyó debido a una reducción de los márgenes.Los gastos de comercialización y administración se mantuvieron estables en US$1,017 millones, o 18.3% de los ingresos por ventas netos durante los primeros nueve meses de 2019, en comparación con US$1,023 millones, o 18.4% en el mismo período de 2018.Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de US$26 millones en los primeros nueve meses de 2019, en comparación con una ganancia de US$44 millones en el mismo período de 2018. Si bien en ambos períodos las ganancias se relacionan principalmente con la devaluación del peso argentino, el período de nueve meses de 2018 también se benefició con la depreciación del euro. En los primeros nueve meses de 2019, registramos una ganancia cambiaria de US$28 millones; una ganancia de US$34 millones relacionada con la devaluación del peso argentino (53%) sobre deudas denominadas en pesos de subsidiarias argentinas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense, parcialmente compensada por una pérdida de US$6 millones derivada de la devaluación del real brasileño (7%) sobre deudas intercompañía denominadas en dólares estadounidenses de nuestras subsidiarias brasileñas cuya moneda funcional es el real brasileño.El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de US$69 millones en los primeros nueve meses de 2019, en comparación con una ganancia de US$143 millones en los primeros nueve meses de 2018. Estos resultados derivan principalmente de nuestra inversión en Ternium (NYSE:TX) y Usiminas.El impuesto a las ganancias arrojó un cargo de US$193 millones en los primeros nueve meses de 2019, en comparación con US$231 millones en los primeros nueve meses de 2018. Los cargos de ambos períodos se vieron afectados por la devaluación del peso argentino y el peso mexicano sobre la base fiscal de nuestras subsidiarias argentinas y mexicanas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense.Flujo de efectivo y liquidez correspondientes a los primeros nueve meses de 2019Durante los primeros nueve meses de 2019, el flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a US$1,264 millones, en comparación con US$372 millones en el mismo período de 2018. Si bien durante los primeros nueve meses de 2019 nuestro capital de trabajo disminuyó US$503 millones, en el mismo período de 2018 aumentó US$659 millones.Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a US$270 millones en los primeros nueve meses de 2019, similar a los US$274 millones registrados en el mismo período de 2018.El flujo libre de efectivo ascendió a US$994 millones (18% de los ingresos) en los primeros nueve meses de 2019, en comparación con US$98 millones (2%) en el mismo período de 2018.Mantuvimos una posición neta de caja de US$964 millones al 30 de septiembre de 2019.Conferencia telefónicaEl 31 de octubre de 2019 a las 10:00 a.m. (hora del este) Tenaris realizará una conferencia telefónica para analizar los resultados informados precedentemente. Luego de presentar un resumen, la conferencia telefónica estará abierta para la formulación de preguntas. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.Los comunicados de prensa y los estados contables pueden descargarse de la página web de Tenaris enwww.tenaris.com/investors.www.tenaris.comEstado de Resultado Intermedio Consolidado Consolidado(Valores expresados en miles de USD)Período de tres mesesfinalizado el 30 deseptiembre de,Período de nueve mesesfinalizado el 30 deseptiembre de, 2019201820192018Operaciones continuasNo auditadosNo auditadosIngresos por ventas netos1,763,783 1,898,892 5,553,507 5,553,611 Costo de ventas(1,248,691)(1,305,232)(3,863,309)(3,837,295)Ganancia bruta515,092 593,660 1,690,198 1,716,316 Gastos de comercialización y administración(333,111)(335,714)(1,017,085)(1,022,922)Otros ingresos (egresos) operativos, netos5,139 551 7,511 (264)Resultado operativo187,120 258,497 680,624 693,130 Ingresos financieros13,015 10,804 36,212 29,786 Costos financieros(13,454)(8,586)(31,723)(29,182)Otros resultados financieros8,340 10,839 21,670 43,156 Ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías no consolidadas y del impuesto a las ganancias195,021 271,554 706,783 736,890 Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas13,235 55,930 68,659 142,876 Ganancia antes del impuesto a las ganancias208,256 327,484 775,442 879,766 Impuesto a las ganancias(107,741)(80,355)(192,639)(230,931)Ganancia del período100,515 247,129 582,803 648,835 Atribuible a: Accionistas de la Compañía106,548 246,927 590,913 650,238 Participación no controlante(6,033)202 (8,110)(1,403) 100,515 247,129 582,803 648,835 Estado de Posición Financiera Intermedio Consolidado Condensado(Valores expresados en miles de USD)Al 30 de septiembre de 2019 Al 31 de diciembre de 2018 No auditados ACTIVO Activo no corriente Propiedades, planta y equipo, netos6,111,975 6,063,908 Activos intangibles, netos1,565,891 1,465,965 Activos con derecho a uso, netos240,182 - Inversiones en compañías no consolidadas856,524 805,568 Otras inversiones42,605 118,155 Activos por impuesto diferido217,608 181,606 Otros créditos, netos154,7189,189,503 151,9058,787,107Activo corriente Inventarios, netos2,387,367 2,524,341 Otros créditos y anticipos, netos111,673 155,885 Créditos fiscales157,056 121,332 Créditos por ventas, netos1,310,213 1,737,366 Instrumentos financieros derivados4,697 9,173 Otras inversiones322,763 487,734 Efectivo y equivalentes de efectivo1,537,0055,830,774 428,3615,464,192Total del Activo 15,020,277 14,251,299 PATRIMONIO Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía 11,955,266 11,782,882Participación no controlante 200,939 92,610Total del Patrimonio 12,156,205 11,875,492PASIVO Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras49,050 29,187 Pasivos por arrendamiento201,693 - Pasivos por impuesto diferido380,809 379,039 Otras deudas239,921 213,129 Previsiones38,748910,221 36,089657,444Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras873,822 509,820 Pasivos por arrendamiento37,781 - Instrumentos financieros derivados18,088 11,978 Deudas fiscales130,961 250,233 Otras deudas233,838 165,693 Previsiones27,921 24,283 Anticipos de clientes79,581 62,683 Deudas comerciales551,8591,953,851 693,6731,718,363Total del Pasivo 2,864,072 2,375,807Total del Patrimonio y del Pasivo 15,020,277 14,251,299Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Consolidado Condensado Período de tres mesesfinalizado el 30 deseptiembre de,Período de nueve mesesfinalizado el 30 de septiembrede,(Valores expresados en miles de USD)2019201820192018 No auditadosNo auditadosFlujos de efectivo de actividades operativas Ganancia del período100,515 247,129 582,803 648,835 Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones134,624 135,044 401,179 417,247 Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos9,015 36,987 (145,404)104,838 Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas(13,235)(55,930)(68,659)(142,876)Intereses devengados netos de pagos(3,411)(811)(3,706)5,964 Variaciones en previsiones(3,182)(5,194)(2,208)(10,815)Variaciones en el capital de trabajo157,313 (301,306)503,358 (658,961)Efecto de conversión monetaria y otros(7,888)(6,074)(3,696)7,288 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas373,750 49,845 1,263,667 371,520 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital(86,643)(77,938)(269,707)(273,669)Cambio en anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo1,149 719 3,185 4,937 Adquisición de subsidiarias, neto de efectivo adquirido- - (132,845)- Aumento de compañías asociadas(9,800)- (9,800)- Préstamos a compañías no consolidadas- (11,220)- (14,740)Reembolso de préstamo por empresas no consolidadas- 3,900 40,470 9,370 Aumento por disposiciones de propiedades, planta y equipo y activos intangibles437 1,491 1,173 4,199 Dividendos recibidos de compañías no consolidadas- - 28,974 25,722 Cambios en las inversiones financieras24,463 (47,655)254,369 348,423 Flujos netos de efectivo (aplicados a) originados en actividades de inversión(70,394)(130,703)(84,181)104,242 Flujos de efectivo de actividades de financiación Dividendos pagados- - (330,550)(330,550)Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias(1,200)(590)(1,872)(1,698)Cambios de participaciones no controlantes- 5 1 4 Pagos de pasivos por arrendamientos(9,388)- (28,835)- Tomas de deudas bancarias y financieras387,000 147,296 1,031,716 723,303 Pagos de deudas bancarias y financieras(320,743)(251,584)(733,837)(948,436)Flujos netos de efectivo (aplicados a) originados en actividades de financiación55,669 (104,873)(63,377)(557,377)Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo359,025 (185,731)1,116,109 (81,615)Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período1,183,017 427,256 426,717 330,090 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio(6,513)(5,495)(7,297)(12,445)Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo359,025 (185,731)1,116,109 (81,615)Al 30 de septiembre de,1,535,529 236,030 1,535,529 236,030 Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizacionesEBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.EBITDA se calcula del siguiente modo:EBITDA= Resultado operativo + Depreciaciones y amortizaciones + Cargos/(reversiones) por desvalorizaciones. Período de tres mesesfinalizado el 30 deseptiembre de, Período de nueve mesesfinalizado el 30 de septiembrede, 2019201820192018Resultado operativo187,120258,497680,624693,130Depreciaciones y amortizaciones134,624135,044401,179417,247EBITDA321,744393,5411,081,8031,110,377Flujo libre de efectivoFlujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicado a) originado en actividades operativas – las inversiones de capital.(Valores expresados en miles de USD)Período de tres mesesfinalizado el 30 deseptiembre de Período de nueve mesesfinalizado el 30 de septiembrede, 2019201820192018Flujos netos originados en actividades operativas373,750 49,845 1,263,667 371,520 Inversiones de capital(86,643)(77,938)(269,707)(273,669)Flujo libre de efectivo287,107 (28,093)993,960 97,851 Efectivo / (Deuda) netaEs el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / deuda (neta) se calcula de la siguiente manera:Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).(Valores expresados en miles de USD)Al 30 de septiembre de, 2019 2018 Efectivo y equivalentes de efectivo1,537,005 236,303 Otras inversiones corrientes322,763 794,330 Inversiones no corrientes38,678 176,178 Derivados cubriendo préstamos e inversiones(11,492)(64,525)Deudas bancarias y financieras - Corrientes y No corrientes(922,872)(734,130)Efectivo / deuda (neta)964,082 408,156