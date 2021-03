The Dolphin Company anuncia su ingreso al World Travel &Tourism Council (WTTC)

Como miembro del WTTC, The Dolphin Company participará en las soluciones para superar los desafíos que enfrenta la industria de viajes y turismo

CANCUN

, México, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ ---, el operador de parques más grande en Latinoamérica y la empresa #1 de nado con delfines en el mundo, anunció su ingreso como miembro regional alpor sus siglas en inglés), organismo que representa al sector privado de esta industria a nivel global.

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos para países en desarrollo y es tan relevante a nivel mundial, que genera 1 de cada 10 empleos y representa el 10% del PIB Mundial.

Como miembro del WTTC, The Dolphin Company participará, activamente, en decisiones y proyectos que impulsen el desarrollo del sector, creando conciencia acerca de la importancia y el potencial de los viajes y el turismo.

"Ser parte del WTTC nos permitirá colaborar, directamente, con los protagonistas en el mundo del turismo, del que somos parte, y será una oportunidad para The Dolphin Company de sumar ideas y esfuerzos con la red de naciones, organismos y empresas, que impulsan y promueven la industria de los viajes y el entretenimiento", mencionóEduardo Albor, CEO de The Dolphin Company.

Por su parte, Gloria Guevara Manzo, Presidente y CEO del WTTC, dio la bienvenida a The Dolphin Company y aseguró que podrá contar con todo el apoyo de la organización para fortalecer al sector de viajes y turismo.

Cabe señalar que más de 200 miembros de la industria de viajes y turismo pertenecen al WTTC, desde aerolíneas y aeropuertos, hasta grupos hoteleros y hoteles independientes, operadores turísticos y agentes de viajes minoristas, distribuidores en línea, empresas de cruceros, compañías de inversiones, grupos de seguros y representantes de la industria de la tecnología.

Finalmente,Eduardo Alborcomentó: "Nuestra presencia actual en Europa, Estados Unidos de América, México, el Caribe y Sudamérica, nos permite entender algunos de los retos globales que enfrenta la industria del turismo y el ocio. En este sentido, nuestra participación en el WTTC será, no sólo una oportunidad para comprender mejor cómo enfrentar dichos retos, pero, por supuesto también, para compartir nuestras ideas y experiencias con colegas del sector".

Acerca de The Dolphin Company:

Por más de 26 años, The Dolphin Company ha contribuido al estudio y conservación de los mamíferos marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor experiencia de interacción con estas especies. Millones de personas han visitado los 31 parques y hábitats que conforman actualmente el mundo de The Dolphin Company, en México, el Caribe, Estados Unidos de América, Argentina e Italia. Para más información visite www.thedolphinco.com

