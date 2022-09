THE DOLPHIN COMPANY DEDICARÁ EL MES DE SEPTIEMBRE A CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DEL MANATÍ

Esta será la sexta edición de la conmemoración del Día Internacional del Manatí

CANCÚN, Mexico, 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Dolphin Discovery, reconocido hábitat de mamíferos marinos y orgullosamente parte de The Dolphin Company, anunció el día de hoy que como cada año, durante los últimos 6 años, dedicará una serie de eventos y actividades en torno al Día Internacional del Manatí, que se conmemora el 07 de septiembre de cada año con el objetivo de concientizar a las personas acerca del cuidado de esta especie en peligro de extinción.

Este año, se dedicará un mes completo a la educación acerca del cuidado de esta especie endémica de nuestro país. Los eventos se desarrollarán de forma tanto presencial como en línea para aumentar el alcance de la información y todos serán gratuitos. Así mismo se desarrollarán actividades en todos los países en los quetiene presencia, incluidos México, Estados Unidos,, Italia y las islas del

El calendario de actividades del Día Internacional del Manatí será el siguiente:

FECHA ACTIVIDAD HORARIO LUGAR 02 al 11 sept Exposición itinerante 11:00 – 19:00 hrs Planetario SAYAB Playa del Carmen 07 sept LIVE 11:00 hrs FB @dolphindiscovery 09 sept Conversatorio - FB @dolphindiscovery 16 sept LIVE desde El Acuario de Veracruz - FB @dolphindiscovery 19 y 22 sept Exposición itinerante escuelas - Playa del Carmen 20 sept Exposición itinerante escuelas - Cancún 21 sept Ciclo de conferencias 09:00 – 13:00 hrs Planetario Ka'Yok' Cancún 23 sept Rally educativo - Puerto Aventuras 25 sept Rally Scouts - Dolphin Discovery Isla Mujeres

Esta edición será de gran relevancia para The Dolphin Company ya que será inclusiva. Durante las conferencias del 21 de septiembre en el Planetario Ka'Yok de Cancún se contará con la asistencia de niños, niñas, adolescentes y adultos con diversas discapacidades. Algunos de ellos provenientes de asociaciones como Manos Especiales A.C. y el Centro de Atención Múltiple (CAM) Eduard Huet. Se estima una asistencia de más de 100 personas con discapacidad, los cuales podrán disfrutar de las ponencias a través de materiales sensoriales, en braille y un intérprete de lengua de señas. El staff y voluntariado del evento recibió también capacitación para brindar excelente atención y cuidados a todos los visitantes.

The Dolphin Company es una Empresa Socialmente Responsable desde hace más de 17 años, que cada año realiza actividades de concientización acerca del cuidado de especies como Lobos Marinos, Delfines y Manatíes, velando así en conjunto con la sociedad por el bienestar de la flora y la fauna que nos rodea.

Acerca de Dolphin Discovery:

Dolphin Discovery ha contribuido, durante más de 27 años, al estudio y conservación de los mamíferos marinos, creando vínculos de amor y respeto a través de la mejor experiencia de interacción con estas especies. Los 12 hábitats que conforman Dolphin Discovery en México y el Caribe, han recibido a más de 12 millones de personas a lo largo de su historia y, orgullosamente, forma parte de The Dolphin Company, el operador de parques más grande de Latinoamérica. Para más información visite www.dolphindiscovery.com y www.thedolphinco.com

Acerca de The Dolphin Company:

Por más de 27 años, The Dolphin Company, el operador de parques de presencia mundial, ha brindado 'La experiencia de su vida' a más de 16 millones de visitantes en sus 35 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

