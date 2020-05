The Home Depot supera los $2 MDP donados en especie al sector salud

Entregó 75,000 mascarillas al personal de salud en México

Más de 40 instituciones, hospitales y centros de salud beneficiados

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 en México, The Home Depot, la tienda para mejoras en el hogar número uno en México, ha donado $2.1 millones de pesos en mascarillas y goggles para el personal de salud y de primeros auxilios que atienden a pacientes con síntomas o confirmados con este virus.

Consciente de que la lucha contra el COVID-19 continúa, durante el mes de mayo la empresa del mandil naranja realiza un nuevo donativo dea diversas instituciones de la República. Con este donativo, The Home Depot acumula un total dedestinadas a instituciones y hospitales en México, luego de que, en el mes de abril, entregara dos donativos de 20 mil cubrebocas cada uno.

Más de 40 instituciones, hospitales y centros de salud han sido beneficiados a nivel nacional por estos donativos, entre los que se encuentran: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cruz Roja Mexicana, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Hospital General de México, el Hospital Materno Infantil A.C., el Hospital del Sureste en Tabasco, el Hospital Regional de Coatzacoalcos y la Clínica de Medicina Familiar Sinaloa, entre otros.

Además, la empresa ha donado 3,200 goggles para voluntarios, enfermeros, personal médico y de atención prehospitalaria en el país con la finalidad de que puedan desempeñar su labor de una manera más segura.

"Queremos apoyar a médicos, enfermeras y voluntarios que no han parado de trabajar y que, gracias a ellos, miles de personas han recobrado la salud y muchos otros continúan en sus tratamientos para regresar a casa con sus familiares. En The Home Depot deseamos agradecerles por la gran labor que realizan para cuidarnos a todos. Nosotros continuaremos con el apoyo para brindarles protección a todos aquellos que velan por la salud de México", mencionó Erika Díaz, Vicepresidenta de Venta en Línea, Mercadotecnia y Relaciones Públicas de The Home Depot México.

Con estas acciones, la empresa refrenda su compromiso con México y agradece el apoyo de sus clientes, asociados y proveedores para enfrentar juntos esta contingencia.

