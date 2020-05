TIME for Kids amplía el acceso gratuito y global con el lanzamiento de nuevas ediciones en otros idiomas, comenzando con el españolAhora disponible en todo el mundo, TIME for Kids en español es posible gracias a HP

, 7 de mayo de 2020 /PRNewswire/ --anunció hoy una iniciativa de alcance mundial encaminada a ofrecer, comenzando con el español, ediciones digitales en varios idiomas de esta publicación escolar para que sirvan como apoyo a maestros, familias y estudiantes de todo el mundo durante este período de cierre de las escuelas debido a la pandemia del coronavirus. Por primera vez las ediciones de, que durante 25 años ha proporcionado periodismo fidedigno y de calidad a millones de estudiantes en las aulas de las escuelas primarias, están disponibles en un idioma diferente del inglés.

es posible gracias ay está disponible a partir de hoy de forma gratuita en todo el mundo mediante la librería digital gratuita TIME for Kids que por primera vez lleva la publicación de las aulas a los hogares y que cada semana brinda acceso a nuevas ediciones de, junto con una biblioteca completa de ediciones del 2020 publicadas previamente y recursos y actividades educacionales adicionales.

En las próximas semanas TIME for Kids anunciará el lanzamiento de nuevas ediciones digitales en idiomas adicionales.

"Desde que pusimos TIME for Kids a disposición de una audiencia mundial por primera vez con el lanzamiento de la biblioteca digital gratuita en marzo, las opiniones en tiempo real de muchos núcleos familiares y educadores indicaron que sería útil que TIME for Kids estuviera disponible en más idiomas", señaló Andrea Delbanco, jefa de redacción de TIME for Kids. "Estamos entusiasmados por ofrecer TIME for Kids en español por primera vez y esperamos continuar ampliando el acceso a estos recursos para todos aquellos que los necesitan durante estos tiempos difíciles".

"Con más de mil millones de estudiantes actualmente alejados de sus aulas, la necesidad de conectarlos con contenido educacional nunca ha sido más acuciante", dijo Michele Malejki, directora global de Sustentabilidad y Programas de Impacto Social Global de HP. "En HP, consideramos que la educación es un derecho humano fundamental y que debemos hacer todo lo que podamos para mejorar los resultados educacionales. Estamos orgullosos de ampliar nuestra asociación con TIME for Kids para llegar a más estudiantes de nuestras comunidades".

TIME for Kids se dirige a brindar apoyo tanto a los alumnos de idioma inglés como a los estudiantes hispanohablantes en todo el mundo. Al igual que la edición en idioma inglés de TIME for Kids, la edición digital en español que se presenta en la biblioteca digital gratuita permite a los niños hojear el contenido de la misma forma que lo hacen con las ediciones impresas, que están diseñadas activamente para llamar la atención de los niños. En el momento del lanzamiento, estarán disponibles en español cinco ediciones recientemente publicadas de TIME for Kids, y en lo adelante se añadirán ediciones adicionales cada semana.

Para inscribirse en la biblioteca digital gratuita TIME for Kids, tener acceso a TIME for Kids en español o recibir actualizaciones acerca de próximas ediciones en otros idiomas, visite: time.com/tfk-spanish

Acerca de TIME For Kids

Desde 1995, TIME for Kids ha llevado los eventos actuales desde las oficinas noticiosas de TIME en todo el mundo hasta millones de estudiantes en las aulas de las escuelas primarias y secundarias de Estados Unidos. Cada semana, TIME for Kids presenta las noticias de un formato que enseña a los jóvenes lectores a convertirse en pensadores críticos y en ciudadanos informados. En calidad de publicación educativa, la misión de TIME for Kids es ayudar a los maestros a lograr que los estudiantes interactúen con el mundo que les rodea e inspirar a los niños a unirse a la conversación acerca de los eventos actuales.

Acerca de HP

HP Inc. crea tecnología que hace que la vida sea mejor para todos, en todos los lugares. A través de nuestra cartera de productos y servicios de sistemas personales, impresoras y soluciones de impresión en 3D, diseñamos experiencias que asombran. Hay más información sobre HP Inc. disponible en www.hp.com.

