Todo sobre la luz ultravioleta y eficacia para matar el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Li-tox , la línea de lámparas líder y pionera en México en el desarrollo de soluciones de desinfección y esterilización utilizando tecnología UV-C, resuelve 5 preguntas por las cuales la luz UV-C ha ganado popularidad para desinfectar espacios y prevenir la propagación del COVID-19

Es una poderosa herramienta de desinfección, la radiación destruye el 99.9% de los virus y otros microorganismos, incluyendo COVID-19, actúa sobre su material genético produciendo mutaciones letales. Es decir que cuando los microorganismos se exponen a la luz, mueren y ya no se reproducen.

2.- ¿Quiénes usan esta tecnología?

En México Lanterna , la empresa líder en soluciones de iluminación, fue pionera en traer esta tecnología al país y actualmente trabaja su línea de lámparas germicidas Li-tox en más de 20 hospitales, como el Hospital Militar, Hospital Nacional de Investigaciones Médicas y Nutrición–Salvador Zubirán, ISSEMYM, entre otros. Adicionalmente otras corporaciones como: JUMEX, Selección Mexicana de Fútbol, Hoteles Choice, UNAM y METLIFE.

3.- ¿Cuándo empezó a usarse ?

Esta tecnología no es nueva, se tiene antecedente desde hace más de 70 años principalmente en la industria médica para la desinfección. Debido al COVID-19 y la necesidad de espacios libres de virus, ahora es una de las herramientas más eficaces para sanitizar espacios.

4.- ¿Cómo usar esta tecnología?

Dependiendo de las necesidades del espacio es diferente la metodología para desinfectar . Para uso más limitado como consultorios o cuartos, Lanterna recomienda una lámpara de 36W como Li-tox Lamp y seguir los siguientes pasos :

Hacer limpieza del espacio antes de iniciar Coloca la lámpara UVC al centro de la habitación y a una altura media Selecciona el ciclo de desinfección con el control o directamente en la base de la lámpara Salir de la habitación y espera que termine el ciclo de desinfección

Si bien la luz ultravioleta puede dañar el ARN en los virus, también puede dañar las células de la piel y los ojos. Pero la luz UV-C bien utilizada no tiene por qué representar ninguna amenaza. Las lámparas Li-tox , tienen un sensor de movimiento que se apaga en presencia de movimiento y se reactiva cuando ya no hay. Sin embargo, es importante que sigas las recomendaciones de seguridad y no intentes exponerte a la luz.

