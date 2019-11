"Todos Somos #FuerzaMigrante"Migrantes mexicanos lanzan movimiento binacional y convocan a la unidad, para el empoderamiento de la comunidad mexicana en EUA-- El movimiento busca dignificar la imagen de los migrantes mexicanos, resaltando las grandes aportaciones en ambos países.-- Fuerza Migrante extiende un llamado a unirse al movimiento en México y Estados Unidos con un mensaje de unidad: "Todos Somos #FuerzaMigrante"-- Se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano*PR Newswire

NUEVA YORK y CIUDAD DE MÉXICO, 3 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- En alianza con organizaciones comunitarias, activistas, líderes de opinión, instituciones, y organismos públicos y privados de ambos países; Fuerza Migrante, se convierte en el primer movimiento y plataforma binacional dedicada al empoderamiento de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, a través de la educación.

El empresario y filántropo mexico-americano Jaime Lucero, fundador de Fuerza Migrante; ha sumado a más de 80 aliados en México y Estados Unidos, para lanzar la campaña de manera simultánea en ambos países.

"Esta causa es de todos. Llegó el momento de que las voces de millones de migrantes mexicanos sean escuchadas. Esta voz, la de los migrantes, es nuestra fuerza. La labor que hemos realizado por más de 40 años en Casa Puebla New York, han dado muestra de nuestro compromiso en el desarrollo de nuestra comunidad; aun así, solo soy un migrante más. Buscamos el reconocimiento a la labor de miles de organizaciones y líderes migrantes en Estados Unidos y sacar de las sombras a trabajadores mexicanos. Hoy estamos sumando los años de experiencia de cada uno, para entregar un mejor futuro y cambiar la historia para las próximas generaciones en ambos lados de la frontera", comentó Jaime Lucero.

Ante las expresiones de burla, odio y xenofobia que viven los migrantes mexicanos en Estados Unidos; Fuerza Migrante busca fortalecer con un mensaje de unidad y paz, la imagen de los mexicanos en el exterior.

Al referirse a la relevancia de este movimiento, Jaime Lucero, acotó, "La base del movimiento somos los migrantes mexicanos. Es momento de reconciliarnos como comunidad y fortalecer nuestras coincidencias. Somos súper ciudadanos por tener la capacidad de influir positivamente en las decisiones de ambos países. Debemos demostrar y sentir orgullo de las contribuciones económicas, sociales, culturales y deportivas que realizamos en ambos países. Por ello, la unidad como comunidad es primordial para expresar y hacer valer nuestros derechos con responsabilidad".

El empresario José Miguel Bejos, presidente del equipo de beisbol Pericos de Puebla, en México, fue la primera institución deportiva mexicana que se sumó a la plataforma Fuerza Migrante. Entre otras personalidades y organismos que son parte de esta iniciativa binacional se encuentran: Los Tigres del Norte, el Consejo Mundial del Boxeo, la Lucha Libre AAA Worldwide, el diseñador mexicano Ricardo Seco, la Fundación Scholas México, la Federación Mexicana de Fútbol, el Consejo de la Comunicación, la Cruz Roja Mexicana, la Fundación Alfredo Harp Helú, la Cámara de Comercio Mexico-Americana, y la Liga Mexicana del Pacífico, entre más de 80 organizaciones, empresas y líderes que acompañan este movimiento.

Lucero agregó: "Durante tres años hemos fortalecido las alianzas con importantes organizaciones y líderes que se han dedicado durante décadas a buscar mayor participación de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos y México; gracias a nuestros aliados que han enriquecido este movimiento y lo han hecho suyo".

Las organizaciones, instituciones y público en general que quieran sumarse a este movimiento como aliados, podrán hacerlo oficialmente; a partir de este domingo 3 de noviembre en la página www.fuerzamigrante.org

Este llamado a la unidad se promoverá a través las cuentas oficiales en Facebook @fuerzamigranteoficial, Twitter @fuerzamigrante e Instagram @fuerzamigrante.

Por lo tanto, Fuerza Migrante extiende la invitación a unirse al movimiento y usar las redes digitales para reproducir un mensaje de unidad, mediante una publicación de "Todos Somos #FuerzaMigrante" acompañado de una imagen o un texto:

Todos somos #FuerzaMigrante, yo reconozco las aportaciones de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y México. Todos Somos #FuerzaMigrante, yo me siento orgulloso (a) de mis raíces y de aquellos que ponen el alto el nombre de México. Todos somos #FuerzaMigrante, es un movimiento y plataforma binacional que busca el empoderamiento de los mexicanos radicados en Estados Unidos Todos somos #FuerzaMigrante, es el primer y único movimiento que unifica a la comunidad mexicana migrante, a través de la educación. Todos somos #FuerzaMigrante, Somos súper ciudadanos por tener la capacidad de influir positivamente en las decisiones de ambos países.Aliados que se han sumado a la campaña: Todos Somos #FuerzaMigrante por orden alfabético:

Personalidades:

Actor - José María Yazpik Agrupación musical - Los Tigres del Norte Cantautor - Odino FacciaComediante /Standupero - Ricardo O'FarrillDiseñador de moda - Ricardo SecoEscritor - Maruan Soto AntakiEx futbolista - Claudio SuarezEx futbolista - Misael EspinozaLocutor y productor - Horacio OntiverosMedallista Olímpico Mexicano - Daniel AcevesPersonalidad digital - Jorge León ALIADOS EN ESTADOS UNIDOS:

Organizaciones en EUA:

Anahuak YouthSports Cámara de Comercio Mexico-Americana COFEM Corazón Latino Empresarios Unidos en NJ Federación de Sonora USAFrente Nacional Inmigrante LatinoCalifornia.com Lazos América Unida Mexicanos en Paterson NJMéxico de Mis Amores Midwest Hispanic Chamber of Commerce MIMEX Mujeres Extraordinarias OMAU The Organization of Mexican-American United JJ Pacific Plaza Garibaldi Passaic REINTEGRATE UPEXTLiderazgos en EUA:

Académico - Jesús Pérez - CUNY Activista binacional - Juventino YazbekActivista binacional - María García Catedrático de la UCLA - Raúl Hinojosa Catedrático de la Universidad de Arkansas - Xavier MedinaDelegada Dreamer - Lety HerreraDelegado Dreamer - Dayvid MoralesDelegado Dreamer - Iván Guzmán Empresaria - Angélica FuentesEx presidente de la Federación Zacatecana LA - Lupe Gómez Ex Diputado Federal Migrante Salvador GarcíaPlataformas en EUA:

Canal de TV - Mexicanal Hoy Health On Air Media Group Radio - El Gallito R-evolución Radio Spanish Public RadioALIADOS EN MEXICO:

Agroparque Yecapixtla Algodoneros Unión Laguna Asociación de Medallistas Olímpicos de México A.C. AYM Sports TV Club Deportivo Guadalajara CMAS Athletes Colegio de la Globalización Comité Olímpico Mexicano Consejo de la Comunicación, Voz de las empresas Consejo Mundial de Boxeo Cruz Roja MexicanaDavid TacherDespacho Legal Guzman y Asociados Dinos Saltillo Liga Fútbol Americano Emperador Marketing Fundación Juegos Nacionales Populares Fundación SCHOLAS México Fundación Alfredo Harp HeluGira de Golf Profesional de México Imagen Pedro Infante, Frida KahloIniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. Liga de Futbol Americano Profesional de México Liga Mexicana del Pacifico Béisbol Lucha Libre Triple AAA Migrantes Unidos en Caravana A.C. Mistertennis Mota-Engil México Salón de la Fama del Béisbol de México Selección Béisbol México Selección de fútbol de México Servicios Educativos del Bajío A.C. - SEBAJ Umbrella Consultores Visit México * Pew Research Center

