Tokio Marine HCC expande las operaciones de garantía con una subsidiaria recientemente constituida en México

HOUSTON, July 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tokio Marine HCC anunció hoy la constitución de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. (“TMHCC México”). La sociedad recientemente constituida otorga garantías a organizaciones con domicilio en México y permite a Tokio Marine HCC - Surety Group generar negocios para clientes en Estados Unidos, Japón, Europa y otros países de todo el mundo que necesiten garantía en México.

TMHCC México es dirigida por Francisco “Pako” Barajas Aguilera, que actúa en calidad de Director Ejecutivo y tiene más de 30 años de experiencia en garantías en el mercado de México. Antes de ingresar a Tokio Marine HCC, Barajas administraba las operaciones de garantía de Chubb de México, Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. Su equipo está compuesto por Carlos Mireles, Director de Operaciones; Rocío Sosa, Directora de Suscripciones; Carlos Huacuja, Director de Reclamos e Irma Raya, Gerente de Operaciones. Barajas está bajo el mando de Adam S. Pessin, Director Ejecutivo de Tokio Marine HCC - Surety Group.

“La solidez financiera y la experiencia en garantías internacionales de Tokio Marine HCC nos brinda una excelente plataforma para desarrollar el negocio de garantías de mejor nivel en México”, afirmó Barajas.

“Nos complace constituir TMHCC México y tener un equipo con tanta experiencia y capacidad liderado por Pako. Esta expansión a México ampliará la presencia de nuestro negocio de garantías y complementará nuestra cartera de garantías mundial, que ya tiene una solidez reconocida.

Tokio Marine HCC es el nombre comercial usado para describir a las filiales que son copropiedad de HCC Insurance Holdings, Inc., una sociedad controlante de seguros constituida en Delaware. Con sede en Houston, Texas, Tokio Marine HCC es un grupo de seguros especializados líder, con oficinas en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa continental. Las aseguradoras nacionales principales de Tokio Marine HCC tienen las siguientes calificaciones de solidez financiera: “AA- (Muy sólida)” de S&P Global Ratings, “A++ (Superior)” de A.M. Best y “AA- (Muy sólida)” de Fitch Ratings; sus aseguradoras internacionales principales tienen las siguientes calificaciones de solidez financiera: “AA- (Muy sólida)” de S&P Global Ratings. Tokio Marine HCC es miembro de Tokio Marine Group, una sociedad mundial líder fundada en 1879, con una capitalización de mercado de USD 34.000 millones desde el 31 de diciembre de 2018. Para obtener más información sobre Tokio Marine HCC, visite www.tokiomarinehcc.com.

Tokio Marine HCC - Surety Group es el nombre comercial usado para describir las operaciones de seguros relacionadas con garantías de Tokio Marine HCC. Con oficinas en todo Estados Unidos, es la séptima empresa dedicada al otorgamiento de garantías más grande del país. Los miembros de Tokio Marine HCC - Surety Group – American Contractors Indemnity Company, U.S. Specialty Insurance Company y United States Surety Company – tienen las siguientes calificaciones de solidez financiera: “AA- (Muy sólida)” de S&P Global Ratings, “A++ (Superior)” de A.M. Best y “AA- (Muy sólida)” de Fitch Ratings.

