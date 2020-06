Tom Murry regresa junto al descollante fenómeno emergente Raúl Peñaranda

NUEVA YORK

, 15 de junio de 2020 /PRNewswire/ --, ex director ejecutivo de, anuncia hoy su regreso a la industria de la moda junto al rápidamente ascendente diseñador de alta costura colombo-venezolano Raúl Peñaranda. Murry aporta sus considerables habilidades de liderazgo y negocios a Raul Peñaranda LCC, incorporándose como director ejecutivo a partir de junio de 2020. La compañía seguirá teniendo su sede en la Ciudad dey Peñaranda continuará como fundador y director creativo.

Nueva York

Peñaranda presentó recientemente su 21.ª colección, titulada "Shine" (Brillo), en la Semana de la Moda de, en febrero de 2020, ante los elogios de la crítica. Es solo un paso más en su trayectoria de diseño de indumentaria de lujo para mujeres con una estética que se distingue con su combinación de seducción y sofisticación. Sus colecciones celebran la belleza intrínseca del espíritu humano con su maestría única y experta, y el bello uso de telas lujuriosas. Peñaranda comenta: "Somos una marca de lujo elaborada con afabilidad y nuestra declaración de principios es 'mostrar al mundo quién eres'. Somos también una marca libre de crueldad que evita las trampas de la producción masiva. Y, de mi trabajo, siempre digo: 'No diseño vestidos, creo emociones'".

Murry está muy entusiasmado por llevar la marca de Peñaranda a nuevas alturas con el objetivo de crear otra central energética de la moda para la próxima generación con un alcance global. Durante sus 17 años en Calvin Klein, Murry supervisó el fabuloso crecimiento de la icónica marca, que pasó de US$ 2.800 millones en ventas minoristas globales en 2003 a casi US$ 8.000 millones en 2013. Murry también está en conversaciones con PVH acerca de la antigua tienda insignia de Calvin Klein en 654 Madison Avenue, diseñada originalmente por el arquitecto británico John Pawson, que se abrió con gran ostentación en 1995.

Murry afirma: "Raúl y yo estamos muy entusiasmados con esta oportunidad extraordinaria. Ansiamos agregar otras categorías de productos apropiados y extender la combinación única de talento, calidez, calidad y creatividad de Raúl a más arenas".

Acerca de Tom Murry

Tom Murry es director ejecutivo retirado de Calvin Klein, compañía que dirigió durante 17 años y en la que hizo posible el crecimiento de la marca de US$ 2.800 millones a US$ 8.000 millones. Antes de ello, pasó la mayor parte de su carrera trabajando para marcas icónicas de la moda, ente ellas, Tahari y Evan Piccone.

Murry ha trabajado con los nombres más reconocidos de la moda (y aprendido de ellos), así como con titanes del mundo de los negocios. Con el mismo enfoque sensato y racional que aplica a la moda, Murry comparte su conocimiento sobre negocios, liderazgo y creación de una carrera de la que se puede estar orgulloso y que, al mismo tiempo, puede ser un servicio para otros. Es también autor del éxito de ventas A Great Fit: My Take on Confidence, Charisma, and the Career That Suits You Best, de 2019. Recientemente celebró 45 años de matrimonio con su amada novia de la secundaria, Lynda Murry, con la que actualmente reside en Palm Beach, Florida. Si desea más información acerca de Tom Murry, visite www.tommurry.com.

Acerca de Raúl Peñaranda

En 2012, tan solo dos años después de debutar en la Semana de la Moda de Mercedes Benz, Raúl Peñaranda fue declarado por la revista FORBES uno de los emprendedores de la moda de más rápido crecimiento surgidos de la pequeña industria de negocios con su línea de moda para mujeres lista para usar 100% fabricada en los Estados Unidos. Vogue-México lo nombró "El nuevo rey de la Semana de la Moda de Nueva York" por su extraordinaria destreza, atención al detalle y exquisito estilo.

Peñaranda nació en Cali (Colombia) y creció en Caracas (Venezuela). En 2000 se mudó a la Ciudad de Nueva York, donde estudió en F.I.T. Y Parson's.

En los diez años siguientes, algunas de las casas de moda más establecidas de la industria sintieron su impacto creativo, entre ellas, Oscar de la Renta, Donna Karan, Zac Posen y Tommy Hilfiger.

Su trabajo y su historia se han exhibido en importantes medios de comunicación, tales como NBC-Universal, Forbes, Fox, CNN, Telemundo, Univision, Vogue-Mx, People, El Tiempo, Marie Claire, Lucky Magazine, Entertainment Weekly, Cosmopolitan, ESPN, The New Yorker, Bravo, Fox Business Live, E Entertainment, Fashion News Live, Latin Grammy's, Primetime Emmy Awards, Harper Bazar y Teen Vogue. Para ver lo más reciente sobre Raúl Peñaranda, visite https://www.raulpenaranda.com e Instagram en https://www.instagram.com/raul_penaranda/.

