TRADE X anuncia la adquisición de la empresa exportadora de automóviles Techlantic Ltd.

TORONTO, 7 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- Trade X Group of Companies Inc. (TRADE X), una plataforma global de comercio internacional B2B de automóviles, anunció hoy que firmó un acuerdo definitivo para adquirir a Techlantic Ltd. (Techlantic), una empresa de comercio, redistribución y financiamiento de automóviles con sede en Ontario, bajo términos no revelados. La adquisición estratégica mejora capacidades existentes de la plataforma como financiamiento comercial, logística y procesamiento de cartas de crédito, y le ofrece a la plataforma TRADE X conocimientos adicionales en operaciones automotrices al por mayor para concesionarios, importadores, exportadores y propietarios de flotas, compañías de alquiler y proveedores de soluciones de movilidad.

Techlantic, con su sólida historia en el comercio internacional de vehículos desde 1983, facilita todos los aspectos de la financiación del comercio, incluida la gestión del flujo de efectivo, los créditos tributarios, el envío, el procesamiento de cartas de crédito y la contabilidad. Techlantic permite a los clientes de operaciones automotrices obtener financiamiento y sortear las complejidades del cumplimiento de impuestos y la regulación internacional. Con más de 30 años de experiencia en la exportación de vehículos a nivel mundial, Techlantic siempre ha sido rentable, con ventas anuales que superaron los USD 105 millones en 2020, y cuenta con una amplia base de clientes internacionales en Canadá, Estados Unidos, México, Asia , Europa y Oriente Medio . Después de la transacción, el equipo de gerencia de Techlantic conservará sus funciones. Como parte del grupo TRADE X, la red de proveedores y clientes de Techlantic se beneficiará de los procesos eficientes, las herramientas de automatización y las oportunidades de financiamiento que ofrece TRADE X.

"Como especialistas internacionales en comercio de automóviles y finanzas, nos entusiasma unirnos a TRADE X. estamos seguros de que, a través de la adquisición de Techlantic, TRADE X mejorará significativamente el alcance y las capacidades de nuestras operaciones mientras seguimos revolucionando la industria del comercio automotriz global por medio de las ventas, el suministro y la distribución", afirmó Eric van Essen, director administrativo de Techlantic.

Ryan Davidson, fundador y director ejecutivo de TRADE X, señaló: "El equipo TRADE X reconoce a Techlantic como un líder consolidado que ayuda a los clientes a superar muchas de las complejidades de comerciar vehículos de segunda mano a nivel internacional. Nos complace darles la bienvenida mientras nos embarcamos en un emocionante período de crecimiento internacional y adquisiciones estratégicas y acumulativas adicionales".

"TRADE X ampliará los recursos de capital y el alcance global de Techlantic", manifestó Luciano Butera, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de TRADE X. "Se espera que los recursos de nuestros equipos combinados posicionen a TRADE X como especialista en finanzas comerciales de clase mundial y líder en la industria de la redistribución automotriz internacional".

TRADE X y Techlantic cerraron la transacción el 31 de agosto de 2021.

Acerca de TRADE X

Con sede en Ontario, Canadá, TRADE X es el primer mercado global de vehículos en agregar la oferta y la demanda transfronterizas para concesionarios de automóviles, propietarios de flotas, compañías de alquiler, proveedores de soluciones de movilidad, importadores y exportadores, lo que abre nuevas rutas comerciales para comprar y vender vehículos. La plataforma "Brain" de TRADE X es una tecnología de aprendizaje automático impulsada por IA que conecta a compradores y vendedores a través de un mercado transparente que ayuda a los vendedores a encontrar los mejores postores del mundo y les da a los compradores acceso a los mejores mercados de origen y oportunidades de arbitraje de precios. Los usuarios pueden realizar transacciones en línea sin inconvenientes en un entorno rápido y seguro con todas las complejidades del comercio internacional; cumplimiento, normativas contra el lavado de dinero, inspección de vehículos, cambio de divisas, documentación comercial digital, pagos y financiamiento, todo administrado por TRADE X. La empresa presta servicios a compradores y vendedores autorizados en cualquier lugar con una aplicación fácil de usar disponible 24/7 mediante dispositivos móviles, tabletas o computadoras de escritorio. Entre los mayores inversionistas de TRADE X se encuentra Aimia Inc., una empresa de cartera que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: AIM). Para obtener más información, visite www.tradexport.com.

Acerca de Techlantic Ltd.

Techlantic es una empresa de larga data con una sólida historia en el comercio internacional de vehículos desde 1983. Después de una exitosa transición a la segunda generación, Techlantic ha puesto un fuerte énfasis en la automatización y la eficiencia, lo que ha permitido que su equipo, relativamente pequeño, desafíe los límites con soluciones de comercio internacional de vehículos.

Con el lema "acelerar su comercio internacional", Techlantic atrae continuamente nuevas alianzas nacionales e internacionales que se enfocan en nuevas oportunidades comerciales que se benefician de un mayor apoyo financiero. Con la vasta experiencia de Techlantic, su alto nivel de integridad y su sólida capacidad financiera para apoyar el crecimiento, estas nuevas alianzas a menudo crecen para convertirse en relaciones a largo plazo y nuevos flujos de ingresos constantes. Esto ha permitido que Techlantic se diversifique y siga creciendo durante décadas de negocios.

Para obtener más información sobre Techlantic Ltd., visite www.techlantic.com.

