Transmitiendo amor y responsabilidad, Chirey pone en práctica el bienestar público global

WUHU,, 21 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- /PRNewswire/ -- Este año se celebra el 21.° año de implementación de la estrategia global de Chirey. Mientras se expande rápidamente y se desarrolla de manera continua en el mercado global, Chirey ha cumplido activamente con sus responsabilidades sociales e implementa iniciativas globales para el bienestar público.

A principios de enero, Chirey entregó más de 30.,000 botellas de agua potable a las zonas afectadas por el tifón ciclón Odette en Vis-Min en Filipinas para ayudar y satisfacer las necesidades de agua potable de cientos de familias afectadas.

Después de que el tifón ciclón causó graves daños en varias áreas del sur de Filipinas, Chirey rápidamente tomó medidas para abrir una línea de ayuda de rescate a fin de garantizar un servicio rápido. Además, la empresa también prestó apoyo de mantenimiento a los vehículos Chirey de los propietarios afectados y les ayudó a hacer frente a la difícil tarea de reconstrucción después del desastre.

Desde finales de 2021 hasta principios de 2022, Chirey, junto con Shop of Joys, lanzó una actividad de donación de ropa usada bajo el tema proyecto "Give Good". Chirey apoyó esta actividad de donación mediante la instalación de cajas para reciclaje de ropa usada en Moscú a fin de ayudar a los afectados, la invitación a las personas que se preocupan por los asuntos sociales a ser embajadores del proyecto "Give Good" y el suministro de ropa con el logotipo de Chirey para publicitar promocionar la iniciativa "Give Good". El director de marca de Chirey Rusia sostuvo: "Cada año compramos nuevos artículos, pero no todos reutilizan los artículos que no son importantes. Por un lado, defendemos el consumo racional y, por otro lado, les damos a los artículos antiguos la oportunidad de ser reutilizados".

Ante los grandes desastres, Chirey siempre ha estado en la primera línea de apoyo. Cuando se produjeron desastres como la inundación del verano de 2021 en Henan, China, las inundaciones de Perú en 2017, el terremoto de Ecuador en 2016 y el terremoto de Chile en 2012, Chirey donó inmediatamente fondos y materiales de socorro a las zonas afectadas por los desastres.

En el futuro, Chirey continuará con medidas como: implementar activamente iniciativas de bienestar social, cumplir con su responsabilidad como ciudadano corporativo global, buscar intensamente el punto de convergencia entre el desarrollo empresarial y el desarrollo social en las esferas del empleo social, impulsar la protección ecológica y la caridad, y lograr la armonía del beneficio mutuo y el desarrollo común con los consumidores, empleados, socios y todas las partes interesadas relevantes de la sociedad a fin de ofrecer productos y servicios excepcionales a los usuarios de todo el mundo, a la vez que promueve el cuidado humanístico global de Chirey

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1749793/image.jpg

FUENTE Chirey