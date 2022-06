TrueCommerce nombra a Randy Curran como director ejecutivo para liderar la empresa durante la próxima fase de crecimiento

El líder veterano de tecnología alineará aún más la empresa para generar mayor valor para los clientes globales

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, June 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un proveedor global de soluciones de conectividad, integración y comercio unificado de socios comerciales, anunció hoy que Randy Curran fue nombrado director ejecutivo y miembro del directorio, a partir del 1ro. de junio de 2022.



"Estamos increíblemente orgullosos del crecimiento que TrueCommerce experimentó", dijo Ryan Harper, socio general de Welsh, Carson, Anderson & Stowe (WCAS) y miembro del directorio de TrueCommerce. “Tenemos la certeza de que TrueCommerce acelerará esta trayectoria ascendente bajo el liderazgo de Randy. Es un líder comprobado con una vasta experiencia en liderazgo de empresas en las próximas etapas de crecimiento y excelencia operativa”.

El crecimiento de TrueCommerce se atribuye a varios factores. Con su adquisición de DiCentral, la empresa duplicó su número total de empleados, aumentó su clientela en un 40% y expandió su presencia en las Américas, Europa y Asia Pacífico. Además invirtió en su plataforma global y en el desarrollo de productos, experimentando un aumento del 24% en las conexiones totales a su red global año tras año y un aumento del 25% en el volumen general de datos en la Red de Comercio TrueCommerce en comparación con 2020.

El Sr. Curran es un líder de tecnología desde hace largo tiempo con décadas de experiencia transformando e impulsando el éxito de empresas internacionales de alto crecimiento. Recientemente fue socio operativo de WCAS, una empresa líder de capital privado líder de Estados Unidos y accionista mayoritaria de TrueCommerce. Antes de Welsh Carson, el Sr. Curran fue director ejecutivo de OHL, Inc. (posteriormente adquirida por GEODIS), el cuarto almacén de logística de terceros más grande (3PL) en Estados Unidos, donde estableció un alineamiento entre el equipo de gestión y lideró la mejora de los sistemas de información de atención a los clientes y empleados. El Sr. Curran también ocupó cargos de director ejecutivo en ITC^Deltacom, Inc. (ahora Deltacom), ICG Communications y Thermadyne Holdings, Inc. Se graduó de DePauw University con una licenciatura en humanidades (B.A.) en economía y posee una maestría en administración de empresas (MBA) de Loyola University.

"TrueCommerce está a la vanguardia del mercado de tecnología de la cadena de suministro, y en una economía global que necesita soluciones de cadena de suministro confiables e integrales, las oportunidades de crecimiento para la empresa son enormes", dijo el Sr. Curran. "Me siento honrado de unirme a este talentoso equipo para enfatizar el alineamiento del éxito del cliente, implementación, soporte y hacer de TrueCommerce un empleador objetivo".

Acerca de Welsh, Carson, Anderson & Stowe

WCAS es una empresa líder de capital privado de Estados Unidos centrada en dos sectores objetivo: atención médica y tecnología. Desde su fundación en 1979, la estrategia de la firma fue asociarse con equipos de gestión destacados y crear valor para sus inversores mediante una combinación de mejoras operativas, iniciativas de crecimiento y adquisiciones estratégicas. La firma recaudó y gestionó fondos por un total de $ 27 mil millones en reversa de capital. Para más información, visite www.wcas.com.

Acerca de TrueCommerce

TrueCommerce es la manera más completa de conectar sus negocios con toda la cadena de suministro, con total integración, desde EDI a gestión de inventarios, cumplimiento, mostradores digitales y mercados. Revolucionamos la visibilidad y colaboración de la cadena de suministro ayudando a las organizaciones a aprovechar al máximo sus iniciativas omnicanal por medio de conectividad P2P empresarial, gestión de pedidos, reabastecimiento colaborativo, cumplimiento inteligente, análisis multifuncional y gestión de información de productos.

La red de comercio global de TrueCommerce puede conectar empresas con más de 160,000 minoristas, distribuidores y proveedores de servicios de logística. Como proveedor de servicios totalmente administrados, también gestionamos la incorporación de nuevos socios de negocios, así como la gestión continua de mapeo específico de socios, cambios de etiquetado y monitoreo de comunicaciones. Es por esto que miles de empresas, que van desde startups hasta Fortune 100 global, en varios sectores, confían en nosotros.

TrueCommerce: Haga negocios en toda dirección (Do business in every direction)

Para más información visite, https://www.truecommerce.com.

